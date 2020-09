Tour de France Results

Saturday 20th Stage A 36.2-kilometer (22-mile) ride from Lure to La Planche des Belles Filles 1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE…

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 55m 55s.

2. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma, 1:21 behind.

3. Richie Porte, Austria, Trek-Segafredo, same time.

4. Wout van Aert, Belgium, Team Jumbo-Visma, 01:31.

5. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, 01:56.

6. Remi Cavagna, France, Deceuninck-Quickstep, 01:59.

7. Damiano Caruso, Italy, Bahrain-McLaren, 02:29.

8. David De la Cruz Melgarejo, Spain, UAE Team Emirates, 02:40.

9. Enric Mas Nicolau, Spain, Movistar Team, 02:45.

10. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, 02:54.

11. Daniel Felipe Martinez Poveda, Colombia, EF Pro Cycling, 03:19.

12. Pello Bilbao, Spain, Bahrain-McLaren, 03:20.

13. Marc Soler, Spain, Movistar Team, 03:26.

14. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain-McLaren, 03:27.

15. Warren Barguil, France, Team Arkea-Samsic, 03:58.

16. Soren Kragh Anderson, Denmark, Team Sunweb, 03:59.

17. Maximilian Schachmann, Germany, Bora-Hansgrohe, same time.

18. Alessandro De Marchi, Italy, CCC Team, 04:06.

19. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 04:09.

20. Thomas De Gendt, Belgium, Lotto Soudal, 04:11.

Overall Standings (After 20 stages)

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 84h 26m 33s.

2. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 59s behind.

3. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, 3:30.

4. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain-McLaren, 5:58.

5. Enric Mas Nicolau, Spain, Movistar, 6:07.

6. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro, 6:47.

7. Tom Dumoulin, Netherlands, Jumbo-Visma, 7:48.

8. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, 8:02.

9. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 9:25.

10. Damiano Caruso, Italy, Bahrain-McLaren, 14:03.

