Tour de France Results

Sunday 15th Stage A 174.5-kilometer (108-mile) ride from Lyon to Grand Colombier 1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 04:34:13.…

Sunday 15th Stage A 174.5-kilometer (108-mile) ride from Lyon to Grand Colombier

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 04:34:13.

2. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, same time.

3. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, :05.

4. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, :08.

5. Enric Mas Nicolau, Spain, Movistar Team, :15.

6. Sepp Kuss, United States, Team Jumbo-Visma, same time.

7. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, same time.

8. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, same time.

9. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, :18.

10. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team :24

11. Pello Bilbao, Spain, Bahrain McLaren, same time.

12. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma :34.

13. Damiano Caruso, Italy, Bahrain McLaren, 1:54.

14. Guillaume Martin, France Cofidis, 3:25.

15. Harold Alfonso Tejada Canacue, Colombia, Astana Pro Team, 3:36

16. Sebastien Reichenbach, Switzerland, Groupama-FDJ, 3:43

17. Kenny Elissonde, France, Trek-Segafredo 3:46.

18. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, 3:50.

19. Jan Hirt, Czechia, CCC Team, 4:05

20. Warren Barguil, France, Team Arkea-Samsic, 5:10.

Overall Standings (15 stages)

1. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, 65:37:07.

2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :40.

3. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, 1:34

4. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, 1:45.

5. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 2:03.

6. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, 2:13.

7. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain McLaren, 2:16.

8. Enric Mas Nicolau, Spain, Movistar Team, 3:15.

9. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, 5:08

10. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma, 5:12.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.