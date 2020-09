Tour de France Results

Wednesday 11th Stage A 167.5 kilometer (104 miles) from Chatelaillon-Plage to Poitiers. 1. Caleb Ewan, Australia, Lotto Soudal, 04:00:01. 2.…

Wednesday

11th Stage A 167.5 kilometer (104 miles) from Chatelaillon-Plage to Poitiers.

1. Caleb Ewan, Australia, Lotto Soudal, 04:00:01.

2. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe same time

3. Sam Bennett, Ireland, Deceuninck-Quickstep, same time.

4. Wout van Aert, Belgium, Team Jumbo-Visma, same time.

5. Bryan Coquard, France, B&B Hotels-Vital Concept, same time.

6. Clement Venturini, France, AG2R la Mondiale, same time.

8. Luka Mezgec, Slovenia, Mitchelton-Scott, same time.

9. Hugo Hofstetter, France, Israel Start-Up Nation, same time.

10.Oliver Naesen, Belgium, AG2R la Mondiale, same time.

11.Matteo Trentin, Italy, CCC Team. same time.

12.Alexander Kristoff, Norway, UAE Team Emirates, same time.

13.Anthony Turgis, France Total Direct Energie, same time.

14.Edvald Boasson Hagen, Norway NTT Pro Cycling, same time.

15.Niccolo Bonifazio, Italy, NTT Pro Cycling, same time.

16.Clement Russo, France, Team Arkea-Samsic, same time.

17.Elia Viviani, Italy, Cofidis, same time.

18.Cees Bol, Netherlands, Team Sunweb, same time.

19.Daryl Impey, South Africa, Mitchelton-Scott, same time.

20.Kevin Ledanois, France, Team Arkea-Samsic, same time.

Overall Standings (11 stages)

1. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, 46:15:24.

2. Egan Bernal, Colombia, Ineos Grenadiers, :21.

3. Guillaume Martin, France, Cofidis, :28.

4. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, :30.

5. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :32.

6. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, :32.

7. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :44

8. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 01:02.

9. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana Pro Team, 01:15.

10. Mikel Landa, Spain, Bahrain McLaren, 01:42.

