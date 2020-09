Rome Results

The Associated Press

Tuesday At Foro Italico Rome Purse: €3,465,045 Surface: Red clay ROME (AP) _ Results Tuesday from Internazionali BNL d'Italia at…

Tuesday

At Foro Italico

Rome

Purse: €3,465,045

Surface: Red clay

ROME (AP) _ Results Tuesday from Internazionali BNL d’Italia at Foro Italico (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Andrey Rublev (9), Russia, def. Facundo Bagnis, Argentina, 6-4, 6-4.

John Millman, Australia, def. Joao Sousa, Portugal, 7-5, 7-6 (2).

Federico Coria, Argentina, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-1, 7-6 (5).

Dominik Koepfer, Germany, def. Alex de Minaur, Australia, 3-6, 6-3, 7-6 (6).

Pedro Martinez, Spain, def. Sam Querrey, United States, 6-3, 7-6 (3).

Dusan Lajovic, Serbia, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-4, 6-4.

Denis Shapovalov (12), Canada, def. Guido Pella, Argentina, 6-2, 6-3.

Salvatore Caruso, Italy, def. Tennys Sandgren, United States, 3-6, 6-3, 7-6 (4).

Yoshihito Nishioka, Japan, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-4, 6-1.

Marco Cecchinato, Italy, def. Kyle Edmund, Britain, 3-6, 7-6 (7), 6-2.

Milos Raonic (13), Canada, def. Adrian Mannarino, France, 7-6 (3), 6-2.

Lorenzo Musetti, Italy, def. Stan Wawrinka (10), Switzerland, 6-0, 7-6 (2).

Women’s Singles

Round of 64

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Angelique Kerber (15), Germany, 6-3, 6-1.

Marketa Vondrousova (12), Czech Republic, def. Misaki Doi, Japan, 6-1, 4-6, 6-4.

Arantxa Rus, Netherlands, def. Iga Swiatek, Poland, 7-6 (5), 6-3.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 6-2, 6-2.

Polona Hercog, Slovenia, def. Kaja Juvan, Slovenia, 4-6, 6-4, 6-1.

Anett Kontaveit (14), Estonia, def. Caroline Garcia, France, 6-3, 7-6 (1).

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Rebecca Peterson, Sweden, 6-2, 6-4.

Coco Gauff, United States, def. Ons Jabeur, Tunisia, 6-4, 6-3.

Daria Kasatkina, Russia, def. Vera Zvonareva, Russia, 6-2, 6-2.

Garbine Muguruza (9), Spain, def. Sloane Stephens, United States, 6-3, 6-3.

Svetlana Kuznetsova, Russia, def. Bernarda Pera, United States, 3-6, 7-6 (3), 6-3.

Men’s Doubles

Round of 32

Michael Venus, New Zealand, and John Peers, Australia, def. Jamie Murray and Neal Skupski, Britain, 6-3, 7-5.

Fabrice Martin and Jeremy Chardy, France, def. Jonathan Erlich, Israel, and Kevin Anderson, South Africa, 7-6 (1), 6-4.

Andrea Vavassori and Lorenzo Sonego, Italy, def. Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (2), Britain, 4-6, 7-6 (3), 10-7.

Maximo Gonzalez and Diego Schwartzman, Argentina, def. Daniel Evans, Britain, and Grigor Dimitrov, Bulgaria, 5-7, 6-2, 10-8.

Henri Kontinen, Finland, and Jan-Lennard Struff, Germany, def. Kevin Krawietz and Andreas Mies (6), Germany, 5-7, 6-3, 10-8.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (1), Colombia, def. Pablo Carreno Busta, Spain, and Alex de Minaur, Australia, 6-2, 6-3.

Dusan Lajovic and Nikola Cacic, Serbia, def. Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, 6-4, 7-5.

Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, def. Simone Bolelli and Fabio Fognini, Italy, 6-7 (4), 7-5, 10-8.

Women’s Doubles

Round of 32

Raluca-Ioana Olaru, Romania, and Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Bethanie Mattek-Sands and Sofia Kenin (8), United States, 6-1, 6-4.

Hayley Carter, United States, and Luisa Stefani, Brazil, def. Elena Rybakina, Kazakhstan, and Anna Blinkova, Russia, 6-4, 7-6 (5).

Monica Niculescu and Simona Halep, Romania, def. Elina Svitolina and Dayana Yastremska, Ukraine, 6-0, 6-1.

Veronika Kudermetova, Russia, and Katerina Siniakova (6), Czech Republic, def. Kaitlyn Christian, United States, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-2, 6-3.

Shuko Aoyama and Ena Shibahara (7), Japan, def. Arantxa Rus and Kiki Bertens, Netherlands, 6-3, 6-4.

Sabrina Santamaria, United States, and Miyu Kato, Japan, def. Renata Voracova, Czech Republic, and Misaki Doi, Japan, 6-4, 3-6, 10-6.

