PGA Tour Tour Championship Par Scores

Saturday At East Lake Golf Club Atlanta Yardage 7,346; Par: 70 Purse: $60 million Second Round

Dustin Johnson (-10) 67-70_137 -13

Sungjae Im (-4) 68-64_132 -12

Xander Schauffele (-3) 67-65_132 -11

Justin Thomas (-7) 66-71_137 -10

Collin Morikawa (-5) 71-65_136 -9

Tyrrell Hatton (-2) 67-66_133 -9

Jon Rahm (-8) 65-74_139 -9

Brendon Todd (-3) 67-68_135 -8

Rory McIlroy (-3) 64-71_135 -8

Sebastián Muñoz (-3) 71-65_136 -7

Patrick Reed (-3) 71-66_137 -6

Lanto Griffin (-2) 67-69_136 -6

Abraham Ancer (-1) 64-71_135 -6

Scottie Scheffler (-2) 71-66_137 -5

Harris English (-4) 70-69_139 -5

Webb Simpson (-6) 70-71_141 -5

Cameron Smith (E) 68-68_136 -4

Hideki Matsuyama (-4) 70-70_140 -4

Daniel Berger (-4) 69-71_140 -4

Bryson DeChambeau (-4) 72-69_141 -3

Tony Finau (-2) 68-71_139 -3

Viktor Hovland (E) 69-69_138 -2

Kevin Na (-1) 69-70_139 -2

Kevin Kisner (-1) 72-68_140 -1

Mackenzie Hughes (E) 70-69_139 -1

Cameron Champ (E) 68-71_139 -1

Marc Leishman (-1) 66-75_141 E

Joaquin Niemann (-2) 72-72_144 +2

Ryan Palmer (-1) 72-72_144 +3

Billy Horschel (E) 70-73_143 +3

