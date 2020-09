PGA Tour Series U.S. Open Par Scores

Saturday At Winged Foot Golf Club Mamaroneck, N.Y. Yardage: 7,477; Par: 70 Purse: $6.4 Million Third Round Matthew Wolff 66-74-65_205 -5…

Saturday At Winged Foot Golf Club Mamaroneck, N.Y. Yardage: 7,477; Par: 70 Purse: $6.4 Million Third Round

Matthew Wolff 66-74-65_205 -5

Bryson DeChambeau 69-68-70_207 -3

Louis Oosthuizen 67-74-68_209 -1

Hideki Matsuyama 71-69-70_210 E

Xander Schauffele 68-72-70_210 E

Harris English 68-70-72_210 E

Rory McIlroy 67-76-68_211 +1

Zach Johnson 70-74-68_212 +2

Viktor Hovland 71-71-70_212 +2

Rafa Cabrera Bello 68-70-74_212 +2

Patrick Reed 66-70-77_213 +3

Alex Noren 72-74-67_213 +3

Lucas Glover 71-71-71_213 +3

Webb Simpson 71-71-71_213 +3

Joaquin Niemann 68-73-72_213 +3

Thomas Pieters 66-74-73_213 +3

Adam Long 71-74-69_214 +4

Will Zalatoris 70-74-70_214 +4

Billy Horschel 72-70-72_214 +4

Justin Thomas 65-73-76_214 +4

Paul Casey 76-70-69_215 +5

Lee Westwood 67-76-72_215 +5

Dustin Johnson 73-70-72_215 +5

Tony Finau 69-73-73_215 +5

Bubba Watson 72-69-74_215 +5

Brendon Todd 68-72-75_215 +5

Lanto Griffin 71-74-71_216 +6

Renato Paratore 71-72-73_216 +6

Thomas Detry 71-72-73_216 +6

Jason Kokrak 68-71-77_216 +6

Charles Howell III 73-72-72_217 +7

Daniel Berger 73-70-74_217 +7

Jon Rahm 69-72-76_217 +7

Rickie Fowler 69-77-72_218 +8

Christiaan Bezuidenhout 70-76-72_218 +8

Matt Wallace 70-75-73_218 +8

Sungjae Im 70-75-73_218 +8

Adam Scott 71-74-74_219 +9

Adam Hadwin 72-73-74_219 +9

Lucas Herbert 72-74-74_220 +10

Ryo Ishikawa 72-74-74_220 +10

Romain Langasque 71-74-75_220 +10

Michael Thompson 70-75-75_220 +10

Taylor Pendrith 71-74-75_220 +10

Erik van Rooyen 70-74-76_220 +10

Stephan Jaeger 71-70-79_220 +10

Brian Harman 74-72-75_221 +11

Bernd Wiesberger 73-72-76_221 +11

Tyler Duncan 73-71-77_221 +11

Sebastián Muñoz 71-74-77_222 +12

Jason Day 72-74-76_222 +12

Patrick Cantlay 70-76-76_222 +12

Robert MacIntyre 74-72-76_222 +12

Cameron Smith 71-73-78_222 +12

Chesson Hadley 73-73-77_223 +13

Shane Lowry 76-70-77_223 +13

Shugo Imahira 71-74-78_223 +13

Danny Lee 70-75-78_223 +13

Rory Sabbatini 69-76-78_223 +13

Troy Merritt 72-74-78_224 +14

John Pak (a) 69-76-79_224 +14

Missed Cut

Abraham Ancer 71-75-75_225 +15

