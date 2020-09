PGA Tour Series Corales Punctacana Resort Scores

Thursday At Corales Golf Club La Altagracia, Dominican Republic Purse: $4 million Yardage: 7,666; Par: 72 First Round Sepp Straka…

Thursday At Corales Golf Club La Altagracia, Dominican Republic Purse: $4 million Yardage: 7,666; Par: 72 First Round Sepp Straka 33-32—065 Scott Harrington 31-34—065 Hudson Swafford 34-31—065 Tyler McCumber 32-33—065 Xinjun Zhang 32-34—066 Joseph Bramlett 32-34—066 Ricky Barnes 33-34—067 Cameron Percy 34-33—067 Justin Suh 32-35—067 David Hearn 33-34—067 Kyle Stanley 33-34—067 Sean O’Hair 32-35—067 Jamie Lovemark 31-36—067 Brian Stuard 30-37—067 Patrick Rodgers 33-34—067 Ryan Brehm 34-33—067 Adam Schenk 32-36—068 Zac Blair 34-34—068 Nate Lashley 34-34—068 Mackenzie Hughes 36-32—068 Jonathan Byrd 32-36—068 James Hahn 33-35—068 Robert Streb 33-35—068 Thomas Detry 36-32—068 Ben Martin 33-35—068 Denny McCarthy 33-35—068 Kelly Kraft 31-37—068 Mark Anderson 33-35—068 Luke List 35-34—069 Matthew NeSmith 33-36—069 George McNeill 32-37—069 Scott Brown 33-36—069 Akshay Bhatia 33-36—069 Vincent Whaley 35-34—069 Stephen Stallings Jr. 36-33—069 Luke Graboyes 35-34—069 Anirban Lahiri 37-32—069 Martin Laird 35-34—069 Peter Malnati 33-36—069 Charles Howell III 34-35—069 Charley Hoffman 35-34—069 Sam Burns 33-36—069 Kramer Hickok 33-36—069 Sebastian Cappelen 36-33—069 Matthias Schwab 34-35—069 J.J. Henry 34-36—070 Fabián Gómez 32-38—070 Johnson Wagner 33-37—070 Seamus Power 37-33—070 Corey Conners 36-34—070 Graeme McDowell 35-35—070 Henrik Stenson 34-36—070 Brice Garnett 33-37—070 Keith Mitchell 35-35—070 Adam Long 33-37—070 Kiradech Aphibarnrat 36-34—070 David Lingmerth 34-36—070 Tim Wilkinson 34-36—070 Bill Haas 36-34—070 Sam Ryder 34-36—070 Bo Hoag 35-35—070 Will Zalatoris 35-35—070 Doug Ghim 33-37—070 Hiram Silfa 32-38—070 Dominic Bozzelli 34-36—070 Ben Cook 33-37—070 Beau Hossler 34-36—070 Ryan Blaum 33-37—070 Kevin Tway 35-35—070 Pat Perez 33-37—070 Jhonattan Vegas 35-35—070 Emiliano Grillo 36-34—070 Roberto Díaz 34-36—070 Wes Roach 35-35—070 Alex Smalley 33-37—070 Ben Taylor 35-35—070 Hank Lebioda 36-34—070 Sangmoon Bae 34-37—071 Josh Teater 35-36—071 Tommy Gainey 37-34—071 Roger Sloan 34-37—071 J.J. Spaun 36-35—071 Parker McLachlin 36-35—071 Ryan Armour 35-36—071 Patton Kizzire 36-35—071 Branden Grace 35-36—071 Chris Kirk 35-36—071 Jason Bohn 34-37—071 Rhein Gibson 35-36—071 Matt Jones 36-35—071 C.T. Pan 37-34—071 Kevin Chappell 36-35—071 Chase Seiffert 35-36—071 Michael Kim 36-36—072 D.J. Trahan 34-38—072 Chris Baker 37-35—072 Richard S. Johnson 37-35—072 Kristoffer Ventura 34-38—072 Chris Stroud 38-34—072 Martin Trainer 34-38—072 Aaron Baddeley 36-36—072 Rob Oppenheim 33-39—072 Carl Pettersson 35-37—072 Joohyung Kim 35-37—072 Will Gordon 34-39—073 Kurt Kitayama 37-36—073 Eric Axley 38-35—073 Michael Kartrude 35-38—073 Rafael Campos 36-37—073 Arjun Atwal 40-33—073 Peter Uihlein 35-38—073 Alex Cejka 35-38—073 John Rollins 37-36—073 Willy Pumarol 36-37—073 Brandon Hagy 38-35—073 Zack Sucher 36-37—073 Gavin Hall 34-39—073 John Senden 38-36—074 Sebastián L. Saavedra 36-38—074 Kyoung-Hoon Lee 37-37—074 Robert Garrigus 36-38—074 Michael Gligic 34-40—074 Juan Jose Guerra 36-38—074 Brian Davis 35-39—074 Daniel Chopra 38-37—075 Brendon de Jonge 37-38—075 Henrik Norlander 36-39—075 Tommy Cocha 37-38—075 Vaughn Taylor 38-38—076 Matt Every 36-40—076 John Merrick 38-38—076 Isidro Benitez 35-41—076 Grayson Murray 37-40—077 Bo Van Pelt 37-40—077 Ted Purdy 39-38—077 Julio Santos 40-37—077 Matt Oshrine 39-38—077 Carlos Franco 37-40—077 Graham DeLaet 38-40—078 Michael Gellerman 40-39—079 Nelson Ledesma 41-39—080 Shawn Stefani 38-42—080 Andres Romero 39-41—080 Marcel Olivares 38-47—085

