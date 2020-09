PGA Tour Safeway Open Scores

Saturday At Silverado Resort and Spa North Napa, Calif. Yardage: 7,166; Par: 72 Purse: $6.6 Million Third Round Brian Stuard…

Brian Stuard 67-67-66_200

James Hahn 68-65-67_200

Cameron Percy 64-68-68_200

Kristoffer Ventura 69-66-66_201

Sam Burns 64-65-72_201

Harry Higgs 69-62-70_201

Emiliano Grillo 69-68-65_202

Stewart Cink 67-70-65_202

Doug Ghim 67-66-69_202

D.J. Trahan 67-65-70_202

Russell Knox 63-69-70_202

Sahith Theegala 71-68-64_203

Kevin Streelman 72-66-65_203

Ben Taylor 69-67-67_203

Xinjun Zhang 69-67-67_203

Tim Wilkinson 67-68-68_203

Pat Perez 65-69-69_203

Akshay Bhatia 66-72-66_204

J.J. Spaun 70-68-66_204

David Hearn 69-69-66_204

Chez Reavie 67-71-66_204

Nelson Ledesma 69-68-67_204

Jason Dufner 70-67-67_204

Sepp Straka 70-66-68_204

Charl Schwartzel 68-68-68_204

Ricky Barnes 69-66-69_204

Brendan Steele 65-70-69_204

Tom Hoge 66-68-70_204

Vincent Whaley 69-70-66_205

Michael Gligic 70-68-67_205

Carlos Ortiz 67-70-68_205

Bud Cauley 68-68-69_205

Anirban Lahiri 74-65-67_206

Chesson Hadley 70-67-69_206

Scott Harrington 66-70-70_206

Branden Grace 68-71-68_207

Kyle Stanley 70-69-68_207

Beau Hossler 73-65-69_207

Jhonattan Vegas 70-68-69_207

Andrew Putnam 70-68-69_207

Bo Hoag 64-72-71_207

Rob Oppenheim 68-66-73_207

Isaiah Salinda 71-68-69_208

Doc Redman 70-69-69_208

Andy Zhang 66-72-70_208

Phil Mickelson 71-67-70_208

J.B. Holmes 70-68-70_208

Mark Anderson 68-69-71_208

Patrick Rodgers 67-72-70_209

Luke List 70-69-70_209

Cameron Davis 71-68-70_209

Will Gordon 72-67-70_209

Jamie Lovemark 69-69-71_209

Harold Varner III 67-71-71_209

Jonathan Byrd 69-69-71_209

Jim Furyk 72-66-71_209

Charley Hoffman 67-71-71_209

Adam Schenk 68-71-71_210

C.T. Pan 69-70-71_210

Joel Dahmen 71-68-71_210

Austin Cook 68-71-71_210

Ryan Blaum 71-67-72_210

Hudson Swafford 70-68-72_210

MJ Daffue 71-65-74_210

Lucas Glover 69-67-74_210

Nick Watney 72-65-74_211

Kevin Chappell 69-70-73_212

Brice Garnett 69-70-73_212

Si Woo Kim 70-65-77_212

Brandon Hagy 69-70-74_213

Joohyung Kim 67-72-75_214

Rhein Gibson 73-66-76_215

William McGirt 69-69-77_215

