PGA TOUR Championship Par Scores

Monday At East Lake Golf Club Atlanta Yardage 7,346; Par: 70 Purse: $60 million Final Round Dustin Johnson 67-70-64-68_269 -21 Xander…

Monday At East Lake Golf Club Atlanta Yardage 7,346; Par: 70 Purse: $60 million Final Round

Dustin Johnson 67-70-64-68_269 -21

Xander Schauffele 67-65-67-66_265 -18

Justin Thomas 66-71-66-66_269 -18

Jon Rahm 65-74-66-66_271 -17

Scottie Scheffler 71-66-66-65_268 -14

Collin Morikawa 71-65-67-69_272 -13

Tyrrell Hatton 67-66-71-66_270 -12

Rory McIlroy 64-71-70-67_272 -11

Sebastián Muñoz 71-65-70-66_272 -11

Patrick Reed 71-66-70-65_272 -11

Sungjae Im 68-64-72-70_274 -10

Harris English 70-69-69-67_275 -9

Webb Simpson 70-71-68-68_277 -9

Mackenzie Hughes 70-69-66-67_272 -8

Daniel Berger 69-71-64-73_277 -7

Hideki Matsuyama 70-70-67-70_277 -7

Tony Finau 68-71-66-71_276 -6

Abraham Ancer 64-71-69-72_276 -5

Lanto Griffin 67-69-69-72_277 -5

Viktor Hovland 69-69-68-70_276 -4

Brendon Todd 67-68-70-74_279 -4

Bryson DeChambeau 72-69-69-71_281 -3

Kevin Kisner 72-68-69-71_280 -1

Cameron Champ 68-71-70-71_280 E

Cameron Smith 68-68-73-71_280 E

Ryan Palmer 72-72-70-67_281 E

Kevin Na 69-70-71-72_282 +1

Joaquin Niemann 72-72-67-72_283 +1

Marc Leishman 66-75-73-69_283 +2

Billy Horschel 70-73-71-70_284 +4

PGA TOUR FedExCup Final Standings/Bonus Money

Rank Name Points Bonus

1. Dustin Johnson 3,471 $15,000,000

2. Jon Rahm 3,080 $5,000,000

3. Justin Thomas 2,570 $4,000,000

4. Webb Simpson 2,163 $3,000,000

5. Collin Morikawa 2,025 $2,500,000

6. Daniel Berger 2,007 $1,900,000

7. Harris English 1,805 $1,300,000

8. Bryson DeChambeau 1,682 $1,100,000

9. Sungjae Im 1,650 $950,000

10. Hideki Matsuyama 1,587 $830,000

11. Brendon Todd 1,576 $750,000

12. Rory McIlroy 1,516 $705,000

13. Patrick Reed 1,485 $660,000

14. Xander Schauffele 1,449 $620,000

15. Sebastián Muñoz 1,421 $595,000

16. Lanto Griffin 1,392 $570,000

17. Scottie Scheffler 1,391 $550,000

18. Joaquin Niemann 1,366 $535,000

19. Tyrrell Hatton 1,275 $520,000

20. Tony Finau 1,237 $505,000

21. Kevin Kisner 1,169 $490,000

22. Abraham Ancer 1,159 $478,000

23. Ryan Palmer 1,116 $466,000

24. Kevin Na 1,102 $456,000

25. Marc Leishman 1,096 $445,000

26. Cameron Smith 1,059 $435,000

27. Viktor Hovland 1,009 $425,000

28. Mackenzie Hughes 980 $415,000

29. Cameron Champ 963 $405,000

30. Billy Horschel 953 $395,000

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.