LPGA Tour Cambia Portland Classic Scores

Saturday At Columbia Edgewater Country Club Portland, Oregon Purse: $1.75 million Yardage: 6,476; Par: 71 aamateur Second Round

Mel Reid 67-65_132 -12

Hannah Green 66-68_134 -10

Amy Yang 69-66_135 -9

Amy Olson 67-68_135 -9

Georgia Hall 70-66_136 -8

Gaby Lopez 67-69_136 -8

Celine Boutier 69-67_136 -8

Yealimi Noh 67-69_136 -8

Chella Choi 69-68_137 -7

Moriya Jutanugarn 70-68_138 -6

Angel Yin 70-68_138 -6

Cheyenne Knight 69-69_138 -6

Jasmine Suwannapura 68-70_138 -6

Ashleigh Buhai 71-68_139 -5

Mariah Stackhouse 69-70_139 -5

Carlota Ciganda 71-68_139 -5

Angela Stanford 71-68_139 -5

Lizette Salas 69-70_139 -5

Jodi Ewart Shadoff 74-65_139 -5

Maria Fassi 70-69_139 -5

Jeong Eun Lee 73-67_140 -4

Leona Maquire 71-69_140 -4

Robynn Ree 71-69_140 -4

Pornanong Phatlum 68-72_140 -4

Hinako Shibuno 71-69_140 -4

Sophia Popov 71-69_140 -4

Inbee Park 70-70_140 -4

Megan Khang 73-67_140 -4

Emma Talley 70-70_140 -4

Azahara Munoz 68-72_140 -4

Jennifer Song 73-67_140 -4

Yu Liu 69-71_140 -4

Caroline Masson 67-73_140 -4

Dottie Ardina 70-72_140 -4

Esther Lee 70-72_140 -4

Sarah Schmelzel 72-69_141 -3

Gigi Stoll 71-70_141 -3

Eun-Hee Ji 70-71_141 -3

Perrine Delacour 69-72_141 -3

Ilhee Lee 72-69_141 -3

Kristen Gillman 71-70_141 -3

Brittany Lincicome 70-71_141 -3

Nanna Koerstz Madsen 70-71_141 -3

Bianca Pagdanganan 70-72_142 -2

Mo Martin 68-72_142 -2

Matilda Castren 73-69_142 -2

Christina Kim 73-69_142 -2

Lydia Ko 73-69_142 -2

Austin Ernst 72-70_142 -2

Charlotte Thomas 71-71_142 -2

Alana Uriell 71-71_142 -2

Danielle Kang 72-70_142 -2

Mi Hyang Lee 75-67_142 -2

Andrea Lee 70-72_142 -2

Madelene Sagstrom 74-68_142 -2

Lauren Stephenson 71-72_143 -1

Jennifer Chang 69-74_143 -1

Anna Nordqvist 72-71_143 -1

Ryann O’Toole 73-70_143 -1

Linnea Johansson 71-72_143 -1

Peiyun Chien 72-71_143 -1

Cydney Clanton 66-77_143 -1

Mirim Lee 70-73_143 -1

Alena Sharp 71-72_143 -1

Tiffany Joh 74-70_144 E

Sarah Kemp 73-71_144 E

Minjee Lee 70-74_144 E

Jaye Marie Green 74-70_144 E

Mina Harigae 73-71_144 E

Bronte Law 71-73_144 E

Casey Danielson 69-75_144 E

Lauren Coughlin 73-71_144 E

Kendall Dye 75-69_144 E

Isi Gabsa 71-73_144 E

Juli Inkster 74-70_144 E

Haru Nomura 74-70_144 E

Wichanee Meechai 73-71_144 E

Laetitia Beck 72-72_144 E

Kelly Tan 74-70_144 E

Maia Schechter 73-74_144 E

Missed Cut

Ayako Uehara 75-70_145 +1

Brittany Lang 75-70_145 +1

P. Thanapolboonyaras 74-71_145 +1

Albane Valenzuela 74-71_145 +1

Bailey Tardy 75-70_145 +1

Linnea Strom 75-70_145 +1

Jiwon Jeon 73-72_145 +1

Patty Tavatanakit 72-73_145 +1

Muni He 76-69_145 +1

Alison Lee 75-70_145 +1

Yui Kawamoto 74-71_145 +1

Jenny Coleman 69-76_145 +1

Stacy Lewis 72-73_145 +1

Na Yeon Choi 75-70_145 +1

Xiyu Lin 71-74_145 +1

Brianna Do 73-72_145 +1

Gabriela Ruffels 71-74_145 +1

Su Oh 74-71_145 +1

Gerina Piller 72-73_145 +1

Jaclyn Lee 75-70_145 +1

Vicky Hurst 75-70_145 +1

Paula Reto 73-73_146 +2

Sarah Burnham 75-71_146 +2

Elizabeth Szokol 75-71_146 +2

Caroline Inglis 74-72_146 +2

Lindy Duncan 74-72_146 +2

Cristie Kerr 74-72_146 +2

Ariya Jutanugarn 70-76_146 +2

Lee Lopez 73-73_146 +2

Dana Finkelstein 73-73_146 +2

In Gee Chun 72-74_146 +2

Cheyenne Woods 74-73_147 +3

Liz Nagel 73-74_147 +3

Esther Henseleit 72-75_147 +3

Giulia Molinaro 75-72_147 +3

Anne van Dam 73-74_147 +3

Kim Kaufman 74-73_147 +3

Louise Ridderstrom 73-75_148 +4

Roberta Liti 75-73_148 +4

Pajaree Anannarukarn 74-74_148 +4

Min Seo Kwak 72-76_148 +4

Sung Hyun Park 74-74_148 +4

Morgan Pressel 77-72_149 +5

Tiffany Chan 74-75_149 +5

Haley Moore 79-70_149 +5

Haeji Kang 73-76_149 +5

Marissa Steen 75-74_149 +5

Hee Young Park 76-74_150 +6

Klara Spilkova 77-73_150 +6

Kristy McPherson 75-75_150 +6

Natalie Srinivasan 76-75_151 +7

Amelia Lewis 75-76_151 +7

Sarah Jane Smith 76-75_151 +7

Stephanie Meadow 75-76_151 +7

Jing Yan 75-77_152 +8

Kyung Kim 78-75_153 +9

Suzuka Yamaguchi 76-77_153 +9

Jillian Hollis 80-77_157 +13

Yvonne Vinceri (a) 84-74_158 +14

Withdrew

Lindsey Weaver

