LPGA Tour Cambia Portland Classic Par Scores

Saturday At Columbia Edgewater Country Club Portland, Oregon Purse: $1.75 million Yardage: 6,476; Par: 71 Final

Georgia Hall, $262,500 70-66-68_204 -12

Ashleigh Buhai, $152,337 71-68-65_204 -12

Moriya Jutanugarn, $97,999 70-68-67_205 -11

Yealimi Noh, $97,999 67-69-69_205 -11

Robynn Ree, $45,098 71-69-66_206 -10

Inbee Park, $45,098 70-70-66_206 -10

Caroline Masson, $45,098 67-73-66_206 -10

Mariah Stackhouse, $45,098 69-70-67_206 -10

Cheyenne Knight, $45,098 69-69-68_206 -10

Jasmine Suwannapura, $45,098 68-70-68_206 -10

Mel Reid, $45,098 67-65-74_206 -10

Danielle Kang, $25,854 72-70-65_207 -9

Yu Liu, $25,854 69-71-67_207 -9

Lizette Salas, $25,854 69-70-68_207 -9

Amy Yang, $25,854 69-66-72_207 -9

Hannah Green, $25,854 66-68-73_207 -9

Angela Stanford, $19,984 71-68-69_208 -8

Angel Yin, $19,984 70-68-70_208 -8

Chella Choi, $19,984 69-68-71_208 -8

Celine Boutier, $19,984 69-67-72_208 -8

Amy Olson, $19,984 67-68-73_208 -8

Eun-Hee Ji, $17,515 70-71-68_209 -7

Emma Talley, $17,515 70-70-69_209 -7

Kelly Tan, $15,638 74-70-66_210 -6

Jennifer Song, $15,638 73-67-70_210 -6

Sophia Popov, $15,638 71-69-70_210 -6

Hinako Shibuno, $15,638 71-69-70_210 -6

Mi Hyang Lee, $12,606 75-67-69_211 -5

Christina Kim, $12,606 73-69-69_211 -5

Austin Ernst, $12,606 72-70-69_211 -5

Ilhee Lee, $12,606 72-69-70_211 -5

Leona Maguire, $12,606 71-69-71_211 -5

Maria Fassi, $12,606 70-69-72_211 -5

Gaby Lopez, $12,606 67-69-75_211 -5

Matilda Castren, $9,460 73-69-70_212 -4

Charlotte Thomas, $9,460 71-71-70_212 -4

Alana Uriell, $9,460 71-71-70_212 -4

Sarah Schmelzel, $9,460 72-69-71_212 -4

Gigi Stoll, $9,460 71-70-71_212 -4

Perrine Delacour, $9,460 69-72-71_212 -4

Carlota Ciganda, $9,460 71-68-73_212 -4

Minjee Lee, $6,867 70-74-69_213 -3

Alena Sharp, $6,867 71-72-70_213 -3

Jennifer Chang, $6,867 69-74-70_213 -3

Lydia Ko, $6,867 73-69-71_213 -3

Dottie Ardina, $6,867 70-72-71_213 -3

Andrea Lee, $6,867 70-72-71_213 -3

Kristen Gillman, $6,867 71-70-72_213 -3

Azahara Munoz, $6,867 68-72-73_213 -3

Pornanong Phatlum, $6,867 68-72-73_213 -3

Mina Harigae, $5,004 73-71-70_214 -2

Sarah Kemp, $5,004 73-71-70_214 -2

Bronte Law, $5,004 71-73-70_214 -2

Anna Nordqvist, $5,004 72-71-71_214 -2

Mirim Lee, $5,004 70-73-71_214 -2

Mo Martin, $5,004 68-74-72_214 -2

Esther Lee, $5,004 70-71-73_214 -2

Megan Khang, $5,004 73-67-74_214 -2

Jeong Eun Lee, $5,004 73-67-74_214 -2

Lauren Coughlin, $4,045 73-71-71_215 -1

Cydney Clanton, $4,045 66-77-72_215 -1

Nanna Koerstz Madsen, $4,045 70-71-74_215 -1

Brittany Lincicome, $4,045 70-71-74_215 -1

Wichanee Meechai, $3,628 73-71-72_216 E

Lauren Stephenson, $3,628 71-72-73_216 E

Linnea Johansson, $3,628 71-72-73_216 E

Madelene Sagstrom, $3,628 74-68-74_216 E

Bianca Pagdanganan, $3,628 70-72-74_216 E

Jodi Ewart Shadoff, $3,628 74-65-77_216 E

Tiffany Joh, $3,274 74-70-73_217 +1

Juli Inkster, $3,274 74-70-73_217 +1

Ryann O’Toole, $3,274 73-70-74_217 +1

Peiyun Chien, $3,274 72-71-74_217 +1

Jaye Marie Green, $3,150 74-70-74_218 +2

Haru Nomura, $3,150 74-70-74_218 +2

Isi Gabsa, $3,072 71-73-75_219 +3

Casey Danielson, $3,072 69-75-75_219 +3

Kendall Dye, $2,975 75-69-76_220 +4

Maia Schechter, $2,975 73-71-76_220 +4

Laetitia Beck, $2,975 72-72-76_220 +4

