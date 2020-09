Korn Ferry Tour – Wichita Open Scores

Sunday At Crestview Country Club Wichita, Kan. Purse: $600,000 Yardage: 6,913; Par: 70 Final Round Jared Wolfe, $108,000 63-65-65-71_264 Taylor…

Jared Wolfe, $108,000 63-65-65-71_264

Taylor Pendrith, $54,000 65-62-69-69_265

Dawson Armstrong, $31,500 70-66-65-65_266

Brad Hopfinger, $31,500 64-67-67-68_266

Chandler Blanchet, $20,900 70-65-66-66_267

Zecheng Dou, $20,900 63-68-71-65_267

Patrick Fishburn, $20,900 68-62-71-66_267

Harrison Endycott, $14,370 69-67-64-68_268

Joey Garber, $14,370 67-66-66-69_268

Whee Kim, $14,370 66-68-65-69_268

Ben Kohles, $14,370 70-64-65-69_268

Rick Lamb, $14,370 71-63-66-68_268

Ollie Schniederjans, $14,370 69-65-68-66_268

Braden Thornberry, $14,370 69-66-68-65_268

Noah Norton 68-67-65-68_268

Hayden Buckley, $9,600 66-68-65-70_269

John Chin, $9,600 68-67-65-69_269

Julián Etulain, $9,600 68-67-63-71_269

Chase Johnson, $9,600 67-66-67-69_269

Taylor Montgomery, $9,600 67-64-65-73_269

Blayne Barber, $6,816 67-68-68-67_270

Trevor Cone, $6,816 68-63-67-72_270

Nick Hardy, $6,816 66-63-69-72_270

Brandon Harkins, $6,816 67-69-66-68_270

Andre Metzger, $6,816 69-68-66-67_270

Paul Barjon, $4,368 66-64-71-70_271

Nicolas Echavarria, $4,368 68-69-66-68_271

Theo Humphrey, $4,368 66-67-69-69_271

Kyle Jones, $4,368 67-68-67-69_271

Nicholas Lindheim, $4,368 67-66-67-71_271

David Lipsky, $4,368 66-68-66-71_271

Kevin Lucas, $4,368 66-69-68-68_271

Dan McCarthy, $4,368 66-65-70-70_271

Chad Ramey, $4,368 66-68-70-67_271

Adam Svensson, $4,368 71-65-67-68_271

Callum Tarren, $4,368 69-68-68-66_271

Mark Blakefield, $3,330 64-65-72-71_272

KK Limbhasut, $3,330 70-65-68-69_272

James Nicholas, $3,330 69-67-67-69_272

Carl Yuan, $3,330 69-66-67-70_272

Joshua Creel, $2,940 67-66-68-72_273

Lee Hodges, $2,940 65-67-70-71_273

Jake Knapp, $2,940 67-63-75-68_273

Trey Mullinax, $2,940 68-68-70-67_273

Kyle Reifers, $2,940 68-64-73-68_273

Kevin Roy, $2,940 68-66-71-68_273

Rico Hoey, $2,700 67-69-68-70_274

Matt Ryan, $2,700 68-67-67-72_274

T.J. Vogel, $2,700 68-69-69-68_274

George Cunningham, $2,586 67-68-71-69_275

Mickey DeMorat, $2,586 68-67-69-71_275

Andres Gonzales, $2,586 69-66-72-68_275

David Kocher, $2,586 67-69-72-67_275

Dawie van der Walt, $2,586 68-66-69-72_275

Bobby Bai, $2,508 67-70-69-70_276

Mark Baldwin, $2,508 64-70-73-69_276

Kevin Dougherty, $2,508 66-71-68-71_276

Jimmy Stanger, $2,508 71-65-72-68_276

John VanDerLaan, $2,508 70-67-69-70_276

Harry Hall, $2,466 65-67-71-74_277

Augusto Núñez, $2,466 69-68-70-70_277

Stephen Franken, $2,436 66-71-66-75_278

Yuwa Kosaihira, $2,436 67-67-74-70_278

Billy Tom Sargent, $2,436 63-72-71-72_278

Stuart Macdonald, $2,406 66-71-68-74_279

Taylor Moore, $2,406 70-66-72-71_279

Scott Langley, $2,388 66-70-70-74_280

Will Cannon, $2,346 68-69-75-69_281

Charlie Holland, $2,346 67-68-71-75_281

Billy Kennerly, $2,346 69-67-72-73_281

Jack Maguire, $2,346 66-71-75-69_281

Alex Prugh, $2,346 66-71-71-73_281

Drew Weaver, $2,346 71-66-71-73_281

