Korn Ferry Tour Lincoln Land Championship presented by LRS Scores

Sunday At Panther Creek Country Club Springfield, Illinois Yardage 7,244; Par: 72 Purse: $600,000 Final Round Brett Drewitt, $108,000 67-62-68-68_265…

Sunday At Panther Creek Country Club Springfield, Illinois Yardage 7,244; Par: 72 Purse: $600,000 Final Round

Brett Drewitt, $108,000 67-62-68-68_265

Harry Hall, $39,000 69-62-70-65_266

Ben Kohles, $39,000 65-68-66-67_266

Austen Truslow, $39,000 67-67-63-69_266

Anders Albertson, $21,750 69-62-65-71_267

Dawson Armstrong, $21,750 70-67-66-64_267

Zecheng Dou, $18,450 69-64-67-68_268

Charlie Saxon, $18,450 61-66-68-73_268

Brad Brunner, $16,500 69-66-69-65_269

KK Limbhasut, $14,230 67-68-67-68_270

Trey Mullinax, $14,230 68-65-71-66_270

Kevin Roy, $14,230 70-67-67-66_270

Hayden Buckley, $11,175 71-67-63-70_271

Whee Kim, $11,175 66-72-69-64_271

Nicholas Lindheim, $11,175 67-65-69-70_271

James Nicholas, $11,175 68-68-71-64_271

Erik Compton, $8,418 69-66-68-69_272

Spencer Levin, $8,418 69-69-66-68_272

Chip McDaniel, $8,418 68-66-68-70_272

Kyle Reifers, $8,418 68-66-71-67_272

Vincent Whaley, $8,418 63-67-73-69_272

Brandon Crick, $5,570 69-64-74-66_273

Evan Harmeling, $5,570 66-71-68-68_273

Corbin Mills, $5,570 67-70-70-66_273

Jamie Arnold, $5,570 72-66-64-71_273

Adam Svensson, $5,570 70-66-68-69_273

T.J. Vogel, $5,570 71-65-67-70_273

Peyton White, $5,570 71-66-71-65_273

Brian Campbell, $4,070 67-70-68-69_274

George Cunningham, $4,070 67-67-73-67_274

Max Greyserman, $4,070 69-68-70-67_274

Rico Hoey, $4,070 70-66-71-67_274

Braden Thornberry, $4,070 68-69-70-67_274

Ethan Tracy, $4,070 69-67-68-70_274

Fabián Gómez, $3,296 68-68-69-70_275

Luke Kwon, $3,296 71-65-70-69_275

Billy Tom Sargent, $3,296 66-72-66-71_275

Ryan Brehm, $3,296 65-70-73-67_275

Will Cannon, $3,296 69-69-65-72_275

Patrick Fishburn, $3,296 68-70-71-66_275

Nick Hardy, $3,296 69-69-66-71_275

Derek Ernst, $2,880 69-69-67-71_276

Brad Hopfinger, $2,880 67-70-69-70_276

Billy Kennerly, $2,880 67-67-70-72_276

Zach Wright, $2,880 69-66-73-68_276

Jared du Toit, $2,655 70-65-71-71_277

Andres Gonzales, $2,655 69-66-72-70_277

Steve LeBrun, $2,655 68-67-72-70_277

Stuart Macdonald, $2,655 68-69-73-67_277

Dawie van der Walt, $2,655 66-70-73-68_277

Zach Zaback, $2,655 67-69-71-70_277

Matt Atkins, $2,556 70-67-70-71_278

Alistair Docherty, $2,514 72-66-72-69_279

Kelly Kraft, $2,514 72-65-73-69_279

Augusto Núñez, $2,514 67-71-72-69_279

Martin Piller, $2,514 70-67-70-72_279

Tag Ridings, $2,514 71-67-73-68_279

Curtis Thompson, $2,514 67-69-70-73_279

Zach Cabra, $2,448 69-67-75-69_280

Sean Kelly, $2,448 68-70-67-75_280

Rodrigo Lee, $2,448 69-68-70-73_280

Brian Richey, $2,448 66-71-72-71_280

Marcelo Rozo, $2,448 69-69-73-69_280

Cyril Bouniol, $2,412 69-67-73-72_281

Martin Laird, $2,400 68-69-73-72_282

Scott Langley, $2,388 68-68-73-75_284

Michael Gligic, $2,376 67-71-71-78_287

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.