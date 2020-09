Korn Ferry Tour-Evans Scholars Invitational Scores

Sunday At Chicago Highlands Club Westchester, Ill. Purse: $600,000 Yardage: 7,490; Par: 72 Final Round Curtis Thompson, $108,000 68-65-68-70_271 Jimmy…

Sunday At Chicago Highlands Club Westchester, Ill. Purse: $600,000 Yardage: 7,490; Par: 72 Final Round

Curtis Thompson, $108,000 68-65-68-70_271

Jimmy Stanger, $45,000 69-67-70-66_272

Will Zalatoris, $45,000 69-68-71-64_272

Alex Chiarella, $23,500 67-68-72-67_274

Brad Hopfinger, $23,500 69-66-72-67_274

Max Rottluff, $23,500 70-67-72-65_274

Paul Barjon, $16,015 70-66-68-71_275

Stephan Jaeger, $16,015 70-65-69-71_275

Trey Mullinax, $16,015 66-70-68-71_275

Mito Pereira, $16,015 74-64-66-71_275

Greyson Sigg, $16,015 69-70-70-66_275

Nick Voke, $16,015 69-67-71-68_275

Nick Hardy, $11,500 69-71-70-66_276

Theo Humphrey, $11,500 69-67-68-72_276

Taylor Pendrith, $11,500 71-68-71-66_276

Matt Atkins, $9,000 69-67-71-70_277

Hayden Buckley, $9,000 70-71-67-69_277

Brett Drewitt, $9,000 75-66-66-70_277

Justin Hueber, $9,000 68-71-69-69_277

Kevin Roy, $9,000 73-67-68-69_277

Max Greyserman, $5,951 69-71-69-69_278

Taylor Montgomery, $5,951 71-70-68-69_278

Evan Harmeling, $5,951 72-69-66-71_278

David Kocher, $5,951 68-69-74-67_278

Ben Kohles, $5,951 70-68-73-67_278

Taylor Moore, $5,951 69-69-70-70_278

Braden Thornberry, $5,951 70-67-70-71_278

Mark Baldwin, $4,020 69-67-72-71_279

Trevor Cone, $4,020 72-67-68-72_279

Mickey DeMorat, $4,020 73-68-69-69_279

Lee Hodges, $4,020 71-68-71-69_279

Jack Maguire, $4,020 71-69-71-68_279

Daniel Miernicki, $4,020 74-67-70-68_279

Robby Ormand, $4,020 68-69-69-73_279

Adam Svensson, $4,020 69-66-73-71_279

Jared Wolfe, $4,020 70-68-73-68_279

Brad Brunner, $3,083 68-64-74-74_280

Patrick Fishburn, $3,083 70-68-71-71_280

Joey Garber, $3,083 69-68-73-70_280

Scott Gutschewski, $3,083 70-70-70-70_280

KK Limbhasut, $3,083 71-67-71-71_280

Ryan McCormick, $3,083 70-70-71-69_280

Chris Naegel, $3,083 68-71-67-74_280

Chase Wright, $3,083 70-70-73-67_280

Erik Compton, $2,740 71-67-73-70_281

Rico Hoey, $2,740 69-68-72-72_281

Chad Ramey, $2,740 71-70-71-69_281

Brian Campbell, $2,625 69-72-72-69_282

Seth Fair, $2,625 71-70-69-72_282

Sam Saunders, $2,625 72-69-72-69_282

Brady Schnell, $2,625 67-71-71-73_282

Blayne Barber, $2,538 67-71-76-69_283

Zecheng Dou, $2,538 70-67-73-73_283

Steve LeBrun, $2,538 72-69-72-70_283

Martin Piller, $2,538 70-69-70-74_283

Jordan Niebrugge, $2,502 71-69-72-72_284

Dylan Wu, $2,502 70-69-73-72_284

Jamie Arnold, $2,472 70-68-76-71_285

James Nicholas, $2,472 73-68-73-71_285

Dawie van der Walt, $2,472 72-69-74-70_285

Matt Ryan, $2,442 68-71-75-72_286

Austen Truslow, $2,442 72-69-72-73_286

Andres Gonzales, $2,424 72-69-74-72_287

Eric Cole, $2,406 73-68-73-74_288

Nicolas Echavarria, $2,406 68-71-74-75_288

John Chin, $2,388 69-72-73-76_290

Scott Langley, $2,376 70-71-74-76_291

David Lingmerth, $2,364 69-71-80-76_296

