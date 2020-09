European Tour Portugal Masters Scores

Sunday At Dom Pedro Victoria Golf Course Vilamoura, Portugal Purse: $1.67 million Yardage: 7,209; Par: 71 Final Round George Coetzee,…

Sunday At Dom Pedro Victoria Golf Course Vilamoura, Portugal Purse: $1.67 million Yardage: 7,209; Par: 71 Final Round

George Coetzee, South Africa 66-70-66-66_268

Laurie Canter, England 64-72-68-66_270

Tommy Fleetwood, England 68-71-68-64_271

Joakim Lagergren, Sweden 69-69-68-65_271

Masahiro Kawamura, Japan 67-71-65-70_273

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-68-67-69_274

Niklas Lemke, Sweden 70-69-65-70_274

Jorge Campillo, Spain 68-71-70-66_275

Scott Vincent, Zimbabwe 70-65-72-68_275

Jason Scrivener, Australia 69-68-70-68_275

Johannes Veerman, United States 69-68-70-68_275

John Catlin, United States 72-69-65-69_275

Julien Guerrier, France 62-66-75-72_275

Jack Senior, England 69-71-75-64_276

Matthew Jordan, England 66-69-74-67_276

Rikard Karlberg, Sweden 72-67-70-67_276

Wilco Nienaber, South Africa 70-65-73-68_276

Wil Besseling, Netherlands 70-70-68-68_276

Grant Forrest, Scotland 72-67-69-68_276

Ben Evans, England 69-71-68-68_276

Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 71-69-68-68_276

Brandon Stone, South Africa 67-70-70-69_276

Liam Johnston, Scotland 61-74-70-71_276

Martin Simonsen, Denmark 68-67-73-69_277

Alexander Bjork, Sweden 70-70-68-69_277

Dale Whitnell, England 67-74-66-70_277

Sebastin Soderberg, Sweden 66-75-73-64_278

Richard Bland, England 67-70-73-68_278

Ben Stow, England 72-69-67-70_278

Lucas Bjerregaard, Denmark 67-71-68-72_278

Sihwan Kim, United States 67-66-72-73_278

Ryan Fox, New Zealand 67-69-75-68_279

Alejandro Canizares, Spain 70-71-70-68_279

Adrien Saddier, France 67-68-73-71_279

Paul Waring, England 67-69-71-72_279

Guido Migliozzi, Italy 67-71-74-68_280

Jordan Smith, England 73-67-71-69_280

Toby Tree, England 73-67-70-70_280

Tapio Pulkkanen, Finland 70-70-70-70_280

Ricardo Gouveia, Portugal 69-72-69-70_280

Tom Gandy, England 69-68-72-71_280

Antoine Rozner, France 68-67-73-72_280

Adrian Meronk, Poland 69-66-72-73_280

Marcel Schneider, Germany 69-72-71-69_281

Rhys Enoch, England 69-71-71-70_281

Jamie Donaldson, Britain 69-67-74-71_281

Shubhankar Sharma, India 73-67-70-71_281

Alvaro Quiros, Spain 73-68-68-72_281

Garrick Porteous, England 70-69-69-73_281

Jonathan Caldwell, Ireland 65-72-75-70_282

Ricardo Santos, Portugal 69-71-72-70_282

Julian Suri, United States 69-71-71-71_282

Andres Romero, Argentina 71-70-70-71_282

Nino Bertasio, Italy 67-69-74-72_210

Francesco Laporta, Italy 67-70-72-73_282

Marcus Armitage, England 68-67-73-74_282

Bryce Easton, South Africa 68-72-68-74_282

Pablo Larrazabal, Spain 69-71-73-70_283

Stephen Gallacher, Scotland 76-65-71-71_283

Lars Van Meijel, Netherlands 71-70-71-71_283

Thorbjørn Olesen, Denmark 66-71-73-73_283

David Law, Scotland 69-71-70-73_283

Max Schmitt, Germany 70-71-71-74_283

Matthew Southgate, Britain 69-72-74-70_285

Tomas Bessa, Portugal 68-70-75-72_285

Steven Brown, England 68-70-74-73_285

Carlos Pigem, Spain 72-69-75-70_286

Dave Coupland, England 72-68-71-75_286

Emilio Cuartero Blanco, Spain 70-71-71-75_287

David Drysdale, Scotland 70-68-77-77_292

