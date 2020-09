European Tour Open de Portugal at Royal Obidos Scores

Sunday At Royal Obidos Spa and Golf Resort Vau Obidos, Portugal Purse: $2.369 million Yardage: 7,318; Par: 72 Final Round…

Sunday At Royal Obidos Spa and Golf Resort Vau Obidos, Portugal Purse: $2.369 million Yardage: 7,318; Par: 72 Final Round Includes previously suspended third-round play

Garrick Higgo, South Africa 68-70-66-65_269

Pep Angles, Spain 72-66-66-66_270

George Coetzee, South Africa 69-70-68-66_273

Andrew Wilson, England 69-67-71-76_273

Jens Dantorp, Sweden 70-70-67-67_274

Carlos Pigem, Spain 67-71-68-68_274

Jonathan Thomson, England 73-67-71-64_275

Vitor Lopes, Portugal 65-71-67-72_275

Jordan Wrisdale, England 72-68-66-70_276

Maverick Antcliff, Australia 70-70-66-70_276

Todd Clements, England 73-70-69-65_277

Julien Brun, France 70-72-67-68_277

Ashton Turner, England 70-69-67-71_277

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-74-68-67_278

Oliver Lindell, Finland 74-68-70-66_278

Harry Ellis, England 70-70-69-69_278

Chase Hanna, United States 70-69-69-70_278

Matt Ford, England 74-69-72-64_279

Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-71-68-68_279

Pedro Figueiredo, Portugal 71-73-70-65_279

David Boote, Wales 69-72-66-72_279

Gudmundur Kristjansson, Iceland 69-72-69-69_279

Nathan Kimsey, England 69-67-72-72_279

Bjorn Hellgren, Sweden 74-69-68-69_280

Aaron Cockerill, Canada 72-71-64-73_280

Ricardo Santos, Portugal 68-74-71-67_280

Roope Kakko, Finland 69-69-72-70_280

Martin Simonsen, Denmark 75-69-70-67_281

Christopher Mivis, Belgium 70-72-69-70_281

Stephen Ferreira, Portugal 71-71-69-70_281

Alexander Knappe, Germany 68-71-69-73_281

Robin Sciot-Siegrist, France 69-75-70-68_282

Damien Perrier, France 67-73-69-73_282

Julian Suri, United States 68-77-70-67_282

Hinrich Arkenau, Germany 74-70-71-68_283

Christopher Sahlstrom, Sweden 70-72-73-68_283

Alfie Plant, England 70-71-69-73_283

Richard Mansell, England 73-72-68-70_283

Ricardo Gouveia, Portugal 69-76-68-70_283

Frederic Lacroix, France 71-74-70-68_283

Benjamin Poke, Denmark 75-71-68-69_283

Mathieu Fenasse, France 73-71-67-73_284

Ross McGowan, England 73-69-70-72_284

Dominic Foos, Germany 69-71-70-74_284

Christofer Blomstrand, Sweden 72-69-71-72_284

Bradley Moore, England 73-72-70-69_284

Jamie Donaldson, Wales 70-67-73-74_284

Nicolai Kristensen, Denmark 75-71-69-69_284

Fedrico Maccario, Italy 74-69-70-72_285

Santiago Tarrio, Spain 72-71-76-66_285

Jens Fahrbring, Sweden 72-74-68-71_285

Tomas Bessa, Portugal 72-74-72-67_285

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 72-71-71-72_286

Rhys Enoch, Wales 73-71-70-72_286

Bradley Neil, Scotland 71-73-70-72_268

Marcel Siem, Germany 70-71-70-75_286

Philip Eriksson, Sweden 72-69-74-71_286

Pedro Oriol, Spain 74-70-74-68_286

Scott Fernandez, Spain 76-69-73-68_286

Pelle Edberg, Sweden 73-73-72-68_286

Bernd Ritthammer, Germany 70-74-70-73_287

Marco Penge, England 74-72-70-71_287

Henric Sturehed, Sweden 70-76-73-68_287

Hurly Long, Germany 74-72-69-72_287

Euan Walker, Scotland 73-71-72-72_288

Robin Petersson, Sweden 74-70-72-72_288

Gary King, England 69-75-72-72_288

Nicolai Hojgaard, Denmark 73-73-73-69_288

Raphael De Sousa, Switzerland 72-74-71-71_288

Kristian Krogh Johannessen, Norway 73-71-72-72_289

Gregory Bourdy, France 76-70-71-72_289

Martin Ovesen, Denmark 75-71-70-73_289

Daniel Young, Scotland 70-74-72-74_290

Stuart Manley, Wales 73-71-73-74_291

Enrico Di Nitto, Italy 73-73-71-74_291

Jesper Sandborg, Sweden 70-76-70-75_291

Aron Zemmer, Italy 70-71-77-75_293

