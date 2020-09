European Tour Open de Portugal at Royal Obidos Par Scores

Thursday At Royal Obidos Spa and Golf Resort Vau Obidos, Portugal Purse: $2.369 million Yardage: 7,318; Par: 72 First Round…

Vitor Lopes, Portugal 31-34_65 -7

Carlos Pigem, Spain 33-34_67 -5

Damien Perrier, France 33-34_67 -5

Alexander Knappe, Germany 34-34_68 -4

Julian Suri, United States 34-34_68 -4

Garrick Higgo, South Africa 34-34_68 -4

Ricardo Santos, Portugal 34-34_68 -4

David Boote, Wales 34-35_69 -3

Gudmundur Kristjansson, Iceland 34-35_69 -3

Nathan Kimsey, England 33-36_69 -3

Roope Kakko, Finland 37-32_69 -3

George Coetzee, South Africa 34-35_69 -3

Ricardo Gouveia, Portugal 37-32_69 -3

Robin Sciot-Siegrist, France 36-33_69 -3

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 35-34_69 -3

Andrew Wilson, England 35-34_69 -3

Dominic Foos, Germany 34-35_69 -3

Gary King, England 35-34_69 -3

Julien Brun, France 36-34_70 -2

Christopher Sahlstrom, Sweden 35-35_70 -2

Christopher Mivis, Belgium 34-36_70 -2

Ashton Turner, England 35-35_70 -2

Chase Hanna, United States 35-35_70 -2

Aron Zemmer, Italy 35-35_70 -2

Maverick Antcliff, Australia 34-36_70 -2

Bernd Ritthammer, Germany 35-35_70 -2

Jens Dantorp, Sweden 35-35_70 -2

Harry Ellis, England 33-37_70 -2

Henric Sturehed, Sweden 35-35_70 -2

Jesper Sandborg, Sweden 35-35_70 -2

Alfie Plant, England 36-34_70 -2

Marcel Siem, Germany 34-36_70 -2

Jbe Kruger, South Africa 36-34_70 -2

Jamie Donaldson, Wales 36-34_70 -2

Daniel Young, Scotland 34-36_70 -2

Frederic Lacroix, France 36-35_71 -1

Stephen Ferreira, Portugal 35-36_71 -1

Alexandre Daydou, France 35-36_71 -1

Pedro Figueiredo, Portugal 33-38_71 -1

Bradley Neil, Scotland 35-36_71 -1

Raphael De Sousa, Switzerland 36-36_72 E

Emilio Cuartero Blanco, Spain 33-39_72 E

Aaron Cockerill, Canada 36-36_72 E

Christofer Blomstrand, Sweden 37-35_72 E

Niklas Norgaard Moller, Denmark 37-35_72 E

Jens Fahbring, Sweden 34-38_72 E

Santiago Tarrio, Spain 36-36_72 E

Romain Wattel, France 38-34_72 E

Philip Eriksson, Sweden 35-37_72 E

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 38-34_72 E

Felix Mory, France 36-36_72 E

Francisco Oliveira, Portugal 37-35_72 E

Pep Angles, Spain 37-35_72 E

Tomas Bessa, Portugal 38-34_72 E

Jordan Wrisdale, England 37-35_72 E

Daan Huizing, Netherlands 36-36_72 E

Bradley Moore, England 40-33_73 +1

Allen John, Germany 37-36_73 +1

Stuart Manley, Wales 36-37_73 +1

Jonathan Thomson, England 36-37_73 +1

Todd Clements, England 38-35_73 +1

Enrico Di Nitto, Italy 38-35_73 +1

Nicolai Hojgaard, Denmark 37-36_73 +1

Ross McGowan, England 37-36_73 +1

Benjamin Rusch, Switzerland 38-35_73 +1

Pedro Lencart Silva, Portugal 38-35_73 +1

George Bloor, England 34-39_73 +1

Pelle Edberg, Sweden 37-36_73 +1

Gary Stal, France 40-33_73 +1

Kristian Krogh Johannessen, Norway 37-36_73 +1

Mathieu Fenasse, France 36-37_73 +1

Rhys Enoch, Wales 37-36_73 +1

Richard Mansell, England 37-36_73 +1

Tyler Koivisto, United States 39-34_73 +1

Euan Walker, Scotland 38-35_73 +1

Fedrico Maccario, Italy 36-38_74 +2

Robin Petersson, Sweden 37-37_74 +2

Pedro Oriol, Spain 35-39_74 +2

Ryan Evans, England 36-38_74 +2

Hinrich Arkenau, Germany 37-37_74 +2

Bjorn Hellgren, Sweden 36-38_74 +2

Oliver Lindell, Finland 39-35_74 +2

Gavin Moynihan, Ireland 38-36_74 +2

Hurly Long, Germany 37-37_74 +2

Haraldur Magnus, Israel 39-35_74 +2

Martin Wiegele, Austria 37-37_74 +2

Marco Penge, England 39-35_74 +2

Espen Kofstad, Norway 38-36_74 +2

Elias Bertheussen, Norway 37-37_74 +2

Matt Ford, England 38-36_74 +2

Miguel Gaspar, Portugal 40-34_74 +2

Per Langfors, Sweden 35-40_75 +3

Nicolai Kristensen, Denmark 35-40_75 +3

Marcel Schneider, Germany 37-38_75 +3

Anton Karlsson, Sweden 38-37_75 +3

Benjamin Poke, Denmark 38-37_75 +3

Martin Ovesen, Denmark 36-39_75 +3

Niall Kearney, Ireland 37-38_75 +3

Scott Gregory, England 37-38_75 +3

Martin Simonsen, Denmark 39-36_75 +3

Liam Johnston, Scotland 40-35_75 +3

Joao Magalhaes, Portugal 40-35_75 +3

Robbie Van West, Netherlands 41-34_75 +3

Ashun Wu, China 37-38_75 +3

Scott Fernandez, Spain 35-41_76 +4

Jose-Filipe Lima, Portugal 37-39_76 +4

Andres Romero, Argentina 39-37_76 +4

Gregory Bourdy, France 37-39_76 +4

Paul Dunne, Ireland 38-38_76 +4

Tomas Gouveia, Portugal 37-39_76 +4

Steven Tiley, England 39-37_76 +4

Craig Howie, Scotland 39-37_76 +4

Daniel Gavins, England 37-39_76 +4

Matthew Baldwin, England 38-38_76 +4

Jonas Kolbing, Germany 34-43_77 +5

Mikael Lundberg, Sweden 38-39_77 +5

Oscar Lengden, Sweden 38-39_77 +5

Lorenzo Scalise, Italy 43-34_77 +5

Tiago Cruz, Portugal 37-40_77 +5

Edoardo Raffaele Lipparelli, Italy 36-42_78 +6

Wade Ormsby, Australia 42-36_78 +6

Jamie Abbott, England 38-40_78 +6

Ugo Coussaud, France 43-35_78 +6

Janne Kaske, Finland 39-39_78 +6

Scott Vincent, Zimbabwe 40-40_80 +8

Alexandre Abreu, Portugal 43-43_86 +14

