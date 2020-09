European Tour Estrella Damm N.A.Andalucia Masters Scores

Saturday At Real Club Valderrama Sotogrande, Spain Purse: $3.57 million Yardage: 6,988; Par: 71 Third Round John Catlin, United States…

Saturday At Real Club Valderrama Sotogrande, Spain Purse: $3.57 million Yardage: 6,988; Par: 71 Third Round

John Catlin, United States 69-70-72_211

Martin Kaymer, Germany 72-72-69_213

Lorenzo Gagli, Italy 74-69-71_214

Jamie Donaldson, Wales 72-69-73_214

Sami Valimaki, Finland 77-69-69_215

Adrian Otaegui, Spain 77-71-68_216

Wil Besseling, Netherlands 75-72-69_216

Connor Syme, Scotland 69-72-76_217

Justin Harding, South Africa 71-75-71_217

Guido Migliozzi, Italy 69-74-74_217

Soren Kjeldsen, Denmark 71-72-74_217

Ben Stow, England 74-73-71_218

Johannes Veerman, United States 73-73-72_218

Pedro Oriol, Spain 75-72-71_218

Antoine Rozner, France 76-69-73_218

Wilco Nienaber, South Africa 72-70-76_218

Romain Langasque, France 77-73-69_219

Joakim Lagergren, Sweden 77-72-70_219

Matthew Southgate, England 76-73-70_219

Dave Coupland, England 72-76-71_219

Romain Wattel, France 74-74-71_219

David Horsey, England 74-73-72_219

Jorge Campillo, Spain 69-78-72_219

Bernd Wiesberger, Austria 75-71-73_219

Thomas Detry, Belgium 73-72-74_219

Alvaro Quiros, Spain 72-73-74_219

Ross McGowan, England 72-72-75_219

Pablo Larrazabal, Spain 71-70-78_219

Richard Bland, England 78-72-70_220

Ashun Wu, Republic of China 77-71-72_220

Masahiro Kawamura, Japan 73-73-74_220

Craig Howie, Scotland 75-75-71_221

Ricardo Santos, Portugal 78-70-73_221

Steven Brown, England 73-74-74_221

Jeff Winther, Denmark 77-68-76_221

Jean-Baptiste Gonnet, France 75-75-72_222

Ewen Ferguson, Scotland 73-76-73_222

Carlos Pigem, Spain 75-73-74_222

Gregory Havret, France 75-73-74_222

Thomas Bjorn, Denmark 72-76-74_222

Joachim B. Hansen, Denmark 74-74-74_222

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 76-71-75_222

Alexander Bjork, Sweden 74-73-75_222

Nacho Elvira, Spain 77-70-75_222

Max Schmitt, Germany 71-75-76_222

Robin Roussel, France 75-71-76_222

Jake Mcleod, Australia 71-73-78_222

Alejandro Canizares, Spain 73-70-79_222

Marcel Schneider, Germany 76-74-73_223

Alfredo Garcia-Heredia, Spain 75-74-74_223

Julien Guerrier, France 74-74-75_223

Jonathan Caldwell, Ireland 73-75-75_223

Joost Luiten, Netherlands 79-69-75_223

Pep Angles, Spain 70-77-76_223

Maximilian Kieffer, Germany 73-74-76_223

Robin Sciot-Siegrist, France 76-73-75_224

Toby Tree, England 72-77-75_224

Robert Macintyre, Scotland 80-69-75_224

Jbe Kruger, South Africa 72-76-76_224

Damien Perrier, France 76-70-78_224

Rasmus Hojgaard, Denmark 71-79-75_225

Wade Ormsby, Australia 74-76-75_225

Matthew Jordan, England 81-69-75_225

Alexander Levy, France 75-75-75_225

Thorbjorn Olesen, Denmark 72-77-76_225

Lee Westwood, England 76-73-76_225

Eduardo Molinari, Italy 76-73-76_225

Bryce Easton, South Africa 76-73-76_225

Raphael Jacquelin, France 75-73-77_225

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 75-71-79_225

Grant Forrest, Scotland 78-72-76_226

Adrien Saddier, France 73-77-76_226

Victor Perez, France 76-74-76_226

Francesco Laporta, Italy 76-73-77_226

Ben Evans, England 75-73-78_226

Paul Waring, England 73-77-77_227

Rikard Karlberg, Sweden 76-74-78_228

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.