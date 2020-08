PGA Tour-World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational Par Scores

Snday At TPC Southwind Memphis, Tenn. Purse: $10.5 million Yardage: 7,277; Par: 70 Final Round Individual FedExCup Points in parentheses…

Snday At TPC Southwind Memphis, Tenn. Purse: $10.5 million Yardage: 7,277; Par: 70 Final Round Individual FedExCup Points in parentheses Justin Thomas (550), $1,820,000 66-70-66-65—267 -13 Daniel Berger (193), $695,000 71-67-67-65—270 -10 Brooks Koepka (193), $695,000 62-71-68-69—270 -10 Tom Lewis (193), $695,000 73-70-61-66—270 -10 Phil Mickelson (193), $695,000 67-70-66-67—270 -10 Jason Day (87), $268,333 68-67-69-67—271 -9 Xander Schauffele (87), $268,333 68-70-67-66—271 -9 Matthew Fitzpatrick (87), $268,333 70-64-69-68—271 -9 Shane Lowry (87), $268,333 68-69-67-67—271 -9 Louis Oosthuizen (87), $268,333 68-67-68-68—271 -9 Chez Reavie (87), $268,333 66-67-70-68—271 -9 Dustin Johnson (65), $166,667 69-68-68-67—272 -8 Webb Simpson (65), $166,667 69-66-69-68—272 -8 Byeong Hun An (65), $166,667 68-65-66-73—272 -8 Abraham Ancer (55), $131,400 67-75-65-66—273 -7 Rickie Fowler (55), $131,400 64-67-69-73—273 -7 Ryan Palmer (55), $131,400 69-69-71-64—273 -7 Scottie Scheffler (55), $131,400 69-67-69-68—273 -7 Brendon Todd (55), $131,400 64-65-69-75—273 -7 Christiaan Bezuidenhout, $106,200 71-69-64-70—274 -6 Joel Dahmen (46), $106,200 72-67-65-70—274 -6 Hideki Matsuyama (46), $106,200 68-71-67-68—274 -6 Collin Morikawa (46), $106,200 70-71-67-66—274 -6 Erik van Rooyen, $106,200 71-70-68-65—274 -6 Cameron Champ (37), $87,200 71-68-67-69—275 -5 Billy Horschel (37), $87,200 70-70-68-67—275 -5 Kevin Kisner (37), $87,200 70-68-72-65—275 -5 Matt Kuchar (37), $87,200 66-72-71-66—275 -5 Bubba Watson (37), $87,200 68-70-71-66—275 -5 Corey Conners (28), $72,000 72-68-66-70—276 -4 Bryson DeChambeau (28), $72,000 67-73-69-67—276 -4 Andrew Landry (28), $72,000 70-72-66-68—276 -4 J.T. Poston (28), $72,000 70-68-70-68—276 -4 Jordan Spieth (28), $72,000 68-69-68-71—276 -4 Tommy Fleetwood (19), $56,111 72-67-73-65—277 -3 Patrick Cantlay (19), $56,111 73-72-65-67—277 -3 Sergio Garcia (19), $56,111 67-71-68-71—277 -3 Sungjae Im (19), $56,111 67-68-69-73—277 -3 Graeme McDowell (19), $56,111 68-70-70-69—277 -3 Kevin Na (19), $56,111 72-64-74-67—277 -3 Henrik Stenson (19), $56,111 69-69-70-69—277 -3 Kevin Streelman (19), $56,111 71-66-71-69—277 -3 Nick Taylor (19), $56,111 69-70-67-71—277 -3 Mackenzie Hughes (13), $49,000 68-71-70-69—278 -2 Sung Kang (13), $49,000 65-69-72-72—278 -2 Jason Kokrak (13), $49,000 69-68-71-70—278 -2 Rory McIlroy (11), $46,500 73-66-73-67—279 -1 Patrick Reed (11), $46,500 71-69-69-70—279 -1 Tyler Duncan (10), $44,000 74-70-66-70—280 E Lucas Herbert, $44,000 71-73-69-67—280 E Matthew Wolff (10), $44,000 69-74-65-72—280 E Keegan Bradley (7), $40,000 68-70-70-73—281 +1 Max Homa (7), $40,000 66-73-72-70—281 +1 Marc Leishman (7), $40,000 70-69-69-73—281 +1 Joaquin Niemann (7), $40,000 73-73-68-67—281 +1 Jon Rahm (7), $40,000 70-74-71-66—281 +1 Michael Thompson (6), $37,250 70-74-69-69—282 +2 Gary Woodland (6), $37,250 71-69-73-69—282 +2 Viktor Hovland (5), $35,250 67-75-72-69—283 +3 Jazz Janewattananond, $35,250 75-71-68-69—283 +3 Matt Jones (5), $35,250 71-72-69-71—283 +3 Robert MacIntyre, $35,250 71-73-69-70—283 +3 Cameron Smith (5), $35,250 72-72-71-68—283 +3 Matt Wallace (5), $35,250 72-71-73-67—283 +3 Tony Finau (4), $33,250 70-68-72-74—284 +4 Victor Perez, $33,250 73-71-70-70—284 +4 Paul Casey (4), $32,625 71-78-69-67—285 +5 Brandt Snedeker (4), $32,625 73-71-72-69—285 +5 Tyrrell Hatton (3), $32,000 72-69-73-73—287 +7 Ian Poulter (3), $32,000 73-69-72-73—287 +7 Danny Willett (3), $32,000 69-70-74-74—287 +7 Adam Hadwin (3), $31,375 73-71-75-69—288 +8 C.T. Pan (3), $31,375 72-74-70-72—288 +8 Bernd Wiesberger, $31,000 71-73-75-70—289 +9 Haotong Li, $30,625 68-73-74-75—290 +10 Shaun Norris, $30,625 73-76-72-69—290 +10 Sebastian Soderberg, $30,250 72-71-75-73—291 +11 Rafa Cabrera Bello (2), $30,000 73-74-76-72—295 +15

