PGA Tour Series Wyndham Championship Scores

Sunday At Sedgefield Country Club Greensboro, N.C. Yardage: 7,131; Par: 70 Purse: $6.4 Million Final Round

Jim Herman (500), $1,152,000 66-69-61-63_259

Billy Horschel (300), $697,600 66-64-65-65_260

Si Woo Kim (134), $312,400 65-65-62-70_262

Kevin Kisner (134), $312,400 69-64-65-64_262

Doc Redman (134), $312,400 67-64-63-68_262

Webb Simpson (134), $312,400 66-66-65-65_262

Zach Johnson (88), $208,000 70-67-61-65_263

Harold Varner III (88), $208,000 62-69-67-65_263

Russell Henley (73), $168,000 68-68-63-65_264

Sungjae Im (73), $168,000 69-64-66-65_264

Denny McCarthy (73), $168,000 67-68-66-63_264

Patrick Reed (73), $168,000 65-68-67-64_264

Sam Burns (59), $129,600 67-68-65-65_265

Tyler Duncan (59), $129,600 68-64-66-67_265

Bud Cauley (51), $104,000 66-68-67-65_266

Cameron Davis (51), $104,000 71-65-65-65_266

Mark Hubbard (51), $104,000 67-65-64-70_266

Jason Kokrak (51), $104,000 69-63-67-67_266

Rob Oppenheim (51), $104,000 66-66-62-72_266

Chris Baker (43), $78,400 71-63-68-65_267

Dylan Frittelli (43), $78,400 69-65-66-67_267

Peter Malnati (43), $78,400 68-65-64-70_267

Harris English (38), $64,320 64-67-68-69_268

Shane Lowry (38), $64,320 68-63-70-67_268

Ryan Armour (35), $54,080 73-64-65-67_269

Talor Gooch (35), $54,080 65-65-68-71_269

Will Gordon, $46,720 68-69-64-69_270

Brian Harman (30), $46,720 65-71-67-67_270

Tom Hoge (30), $46,720 62-68-72-68_270

Seamus Power (30), $46,720 68-69-67-66_270

Ryan Brehm (23), $37,440 64-69-72-66_271

Wesley Bryan (23), $37,440 65-70-70-66_271

Paul Casey (23), $37,440 67-66-69-69_271

Jason Dufner (23), $37,440 69-65-67-70_271

Adam Long (23), $37,440 68-65-71-67_271

Roger Sloan (23), $37,440 62-70-68-71_271

Christiaan Bezuidenhout, $29,120 71-64-69-68_272

Rafa Cabrera Bello (17), $29,120 67-67-67-71_272

Matt Jones (17), $29,120 68-67-72-65_272

Kristoffer Ventura (17), $29,120 69-68-63-72_272

Vincent Whaley (17), $29,120 71-66-66-69_272

Scott Brown (11), $20,416 66-71-68-68_273

Bo Hoag (11), $20,416 66-68-67-72_273

Andrew Landry (11), $20,416 66-65-71-71_273

Hank Lebioda (11), $20,416 65-71-68-69_273

Matthew NeSmith (11), $20,416 69-67-70-67_273

Joaquin Niemann (11), $20,416 70-66-65-72_273

Matthias Schwab, $20,416 67-69-68-69_273

Brandt Snedeker (11), $20,416 70-67-65-71_273

Scott Stallings (11), $20,416 70-66-70-67_273

Chesson Hadley (6), $15,216 65-69-70-70_274

Kramer Hickok (6), $15,216 69-67-65-73_274

Chris Kirk (6), $15,216 66-69-68-71_274

Patton Kizzire (6), $15,216 66-67-73-68_274

Tom Lewis (6), $15,216 67-68-70-69_274

Davis Love III (6), $15,216 69-67-71-67_274

Adam Schenk (6), $15,216 67-67-67-73_274

Brian Stuard (6), $15,216 70-66-69-69_274

Matt Every (5), $14,144 68-67-70-70_275

Tommy Fleetwood (5), $14,144 69-64-68-74_275

Michael Gligic (5), $14,144 67-69-67-72_275

Ben Martin (5), $14,144 71-66-70-68_275

Troy Merritt (5), $14,144 67-69-71-68_275

Henrik Norlander (5), $14,144 67-68-71-69_275

Josh Teater (5), $14,144 67-70-67-71_275

Sergio Garcia (4), $13,504 67-70-72-67_276

Luke List (4), $13,504 68-67-66-75_276

Patrick Rodgers (4), $13,504 70-66-67-73_276

C.T. Pan (3), $13,120 68-64-76-69_277

Brinson Paolini, $13,120 71-66-66-74_277

Scott Piercy (3), $13,120 68-66-74-69_277

Russell Knox (3), $12,800 73-64-72-69_278

Jordan Spieth (3), $12,800 70-67-70-71_278

Austin Cook (3), $12,480 69-67-69-76_281

Sebastián Muñoz (3), $12,480 67-67-73-74_281

Peter Uihlein (3), $12,480 71-65-70-75_281

Nate Lashley (2), $12,224 66-69-77-74_286

