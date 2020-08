PGA Tour Series Alpharetta Classic Par Scores

Thursday At Echelon Golf Club Alpharetta, Ga. Yardage: 7,496; Par: 72 Final Round Bryson Nimmer, $16,000 69-65-66—200 -16 Raul Pereda,…

Thursday At Echelon Golf Club Alpharetta, Ga. Yardage: 7,496; Par: 72 Final Round Bryson Nimmer, $16,000 69-65-66—200 -16 Raul Pereda, $5,833 71-66-65—202 -14 Isaiah Salinda, $5,833 67-67-68—202 -14 Alejandro Tosti, $5,833 66-65-71—202 -14 Toni Hakula, $3,195 68-68-67—203 -13 David Pastore, $3,195 67-67-69—203 -13 Michael Buttacavoli, $2,286 68-70-66—204 -12 Brian Carlson, $2,286 69-69-66—204 -12 Joshua Lee, $2,286 69-68-67—204 -12 Piri Borja, $2,286 66-68-70—204 -12 Matt Hutchins, $2,286 69-67-68—204 -12 Christopher Petefish, $2,286 65-71-68—204 -12 Justin Suh, $2,286 68-69-67—204 -12 Patrick Cover, $1,774 67-69-69—205 -11 Carson Young, $1,774 68-66-71—205 -11 Lee Detmer, $1,501 66-71-69—206 -10 Ian Holt, $1,501 69-69-68—206 -10 MJ Maguire, $1,501 74-66-66—206 -10 Josh Radcliff, $1,501 70-66-70—206 -10 David Sanders, $1,501 72-67-67—206 -10 Rowin Caron, $1,117 68-70-69—207 -9 Garrett May, $1,117 73-67-67—207 -9 Cole Miller, $1,117 71-66-70—207 -9 Kyle Mueller, $1,117 72-68-67—207 -9 Michael Feuerstein, $1,117 69-72-66—207 -9 Spencer Mellon, $1,117 68-73-66—207 -9 A.J. Crouch, $838 70-70-68—208 -8 Andrew Dorn, $838 68-70-70—208 -8 Patrick Flavin, $838 69-71-68—208 -8 Conner Godsey, $838 70-68-70—208 -8 Danny List, $838 70-69-69—208 -8 Ryan Elmore, $838 70-71-67—208 -8 Leandro Marelli, $838 74-67-67—208 -8 Patrick Newcomb, $838 66-68-74—208 -8 Andy Zhang, $838 68-64-76—208 -8 Stoney Crouch, $720 70-69-70—209 -7 Justin Doeden, $720 75-65-69—209 -7 Michael Johnson, $720 69-68-72—209 -7 Stanton Schorr, $720 72-69-68—209 -7 Danny Walker, $720 68-70-71—209 -7 Scott Wolfes, $720 69-70-70—209 -7 Cory Howard, $680 70-70-70—210 -6 Carson Jacobs, $680 70-71-69—210 -6 Chris Korte, $680 70-71-69—210 -6 Jacob Poore, $680 69-72-69—210 -6 Stephen Jr. Behr 71-68-71—210 -6 Jorge Fernandez-Valdes, $655 67-69-75—211 -5 Edward Figueroa, $655 68-73-70—211 -5 Juan Jose Guerra, $655 67-69-75—211 -5 William Register, $655 73-67-71—211 -5 Zack Zaback, $655 71-68-72—211 -5 Andrew Alligood, $630 73-68-71—212 -4 Cody Blick, $630 70-69-73—212 -4 Sean Busch, $630 68-70-74—212 -4 Ben Griffin, $630 71-70-71—212 -4 Peyton White, $630 69-71-72—212 -4 Derek Castillo, $613 71-69-73—213 -3 J.J. Grey, $613 71-69-73—213 -3 Ben Doyle, $593 73-66-75—214 -2 Linus Lilliedahl, $593 69-71-74—214 -2 Brendan Peel, $593 67-71-76—214 -2 Willy Pumarol, $593 69-69-76—214 -2 Rhett Rasmussen, $593 68-73-73—214 -2 Ryan Snouffer, $593 72-69-73—214 -2 Steven Chervony, $575 69-71-77—217 +1

