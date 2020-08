PGA Tour PGA Championship Scores

Thursday At TPC Harding Park San Francisco, Calif. Purse: $11 million Yardage: 7,251; Par: 72 First Round Jason Day 32-33_65…

Thursday At TPC Harding Park San Francisco, Calif. Purse: $11 million Yardage: 7,251; Par: 72 First Round

Jason Day 32-33_65

Brendon Todd 32-33_65

Scottie Scheffler 33-33_66

Martin Kaymer 32-34_66

Xander Schauffele 32-34_66

Bud Cauley 33-33_66

Zach Johnson 35-31_66

Brooks Koepka 34-32_66

Justin Rose 33-33_66

Brendan Steele 34-32_66

Mike Lorenzo-Vera 34-32_66

Tony Finau 33-34_67

Kevin Kisner 34-33_67

Daniel Berger 33-34_67

Gary Woodland 34-33_67

Alex Noren 33-34_67

Tom Lewis 33-34_67

Haotong Li 33-34_67

J.T. Poston 34-33_67

Brian Harman 34-34_68

Shane Lowry 33-35_68

Bernd Wiesberger 34-34_68

Tiger Woods 34-34_68

Keith Mitchell 34-34_68

Kurt Kitayama 32-36_68

Lanto Griffin 34-34_68

Adam Hadwin 33-35_68

Patrick Reed 35-33_68

Viktor Hovland 34-34_68

Bryson DeChambeau 32-36_68

Adam Scott 35-33_68

Paul Casey 32-36_68

Nate Lashley 35-34_69

Collin Morikawa 33-36_69

Jason Kokrak 35-34_69

Dustin Johnson 36-33_69

Danny Lee 35-34_69

Matthias Schwab 34-35_69

Joel Dahmen 36-33_69

Abraham Ancer 36-33_69

Corey Conners 34-35_69

Harris English 35-34_69

Shaun Norris 33-36_69

Billy Horschel 34-35_69

Matthew Wolff 34-35_69

Kevin Streelman 35-34_69

Si Woo Kim 34-35_69

Sung Kang 35-35_70

Dylan Frittelli 35-35_70

Jason Dufner 36-34_70

Henrik Stenson 35-35_70

Rory McIlroy 35-35_70

Louis Oosthuizen 37-33_70

Victor Perez 36-34_70

Joohyung Kim 35-35_70

Scott Piercy 38-32_70

Emiliano Grillo 36-34_70

Kevin Na 36-34_70

Bubba Watson 35-35_70

Matt Jones 36-34_70

Tommy Fleetwood 33-37_70

Hideki Matsuyama 36-34_70

Denny McCarthy 37-33_70

Jon Rahm 37-33_70

Marc Leishman 34-36_70

Mark Hubbard 36-34_70

Sepp Straka 34-36_70

Rory Sabbatini 37-34_71

Erik van Rooyen 37-34_71

Russell Henley 39-32_71

Michael Thompson 38-33_71

Lucas Glover 36-35_71

Justin Thomas 37-34_71

Chez Reavie 35-36_71

Bob Sowards 34-37_71

Richy Werenski 35-36_71

Benny Cook 34-37_71

Joost Luiten 35-36_71

Talor Gooch 37-34_71

Jim Herman 35-36_71

Rob Labritz 35-36_71

Jim Furyk 36-35_71

Cameron Smith 38-33_71

Cameron Champ 35-36_71

Wyndham Clark 35-36_71

Webb Simpson 37-34_71

Matt Wallace 34-37_71

Matt Kuchar 37-34_71

Sebastián Muñoz 35-36_71

C.T. Pan 36-36_72

Tom Hoge 36-36_72

Carlos Ortiz 36-36_72

Steve Stricker 37-35_72

Tyrrell Hatton 35-37_72

Shaun Micheel 34-38_72

Rafa Cabrera Bello 37-35_72

Ryo Ishikawa 37-35_72

Luke List 36-36_72

David Muttitt 35-37_72

Christiaan Bezuidenhout 34-38_72

Byeong Hun An 37-35_72

Harold Varner III 38-34_72

Brandt Snedeker 37-35_72

Xinjun Zhang 35-37_72

Brian Stuard 37-35_72

Graeme McDowell 37-35_72

Phil Mickelson 35-37_72

Chan Kim 35-37_72

Patrick Cantlay 37-36_73

Alex Beach 38-35_73

Jordan Spieth 36-37_73

Charl Schwartzel 37-36_73

Mackenzie Hughes 37-36_73

Andrew Putnam 37-36_73

Sungjae Im 38-35_73

Cameron Tringale 36-37_73

Robert MacIntyre 36-37_73

Jimmy Walker 37-36_73

Davis Love III 36-37_73

Keegan Bradley 37-36_73

Rickie Fowler 36-37_73

Sergio Garcia 39-34_73

Troy Merritt 38-35_73

Ian Poulter 36-37_73

Doc Redman 37-36_73

Lucas Herbert 38-35_73

Adam Long 36-37_73

Danny Balin 38-36_74

Andrew Landry 39-35_74

Ryan Palmer 36-38_74

Max Homa 36-38_74

Matt Fitzpatrick 39-35_74

Marty Jertson 39-35_74

Tyler Duncan 38-36_74

J.R. Roth 36-38_74

Jorge Campillo 35-39_74

Jazz Janewattananond 37-37_74

Marcus Kinhult 36-38_74

Rod Perry 40-35_75

Mike Auterson 36-39_75

John O’Leary 38-37_75

Danny Willett 37-38_75

Joaquin Niemann 38-37_75

Benjamin Hebert 38-37_75

Nick Taylor 37-39_76

Rich Berberian, Jr. 38-38_76

Jason Caron 40-36_76

Jeff Hart 37-40_77

Alex Knoll 40-37_77

Judd Gibb 39-38_77

Ken Tanigawa 38-40_78

Shawn Warren 40-38_78

Justin Bertsch 39-39_78

Ryan Vermeer 40-39_79

Rich Beem 41-39_80

Zach J. Johnson 41-41_82

