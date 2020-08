PGA Tour LOCALiQ Series Alpharetta Classic Par Scores

Friday At The Golf Club of Georgia Alpharetta, Ga. Yardage: 7,020; Par: 72 Final Round Bryson Nimmer, $16,000 68-64-62_194 -22 Hayden…

Bryson Nimmer, $16,000 68-64-62_194 -22

Hayden Shieh, $8,500 69-62-67_198 -18

Alex Smalley, $5,000 65-72-63_200 -16

Carson Young, $4,000 71-65-65_201 -15

Yuxin Lin 67-69-65_201 -15

Stephen Jr. Behr 67-67-69_203 -13

Mark Anguiano, $3,195 66-70-68_204 -12

Alex Weiss, $3,195 66-66-72_204 -12

Chandler Eaton, $2,227 67-70-68_205 -11

Brandon Matthews, $2,227 66-72-67_205 -11

Stanton Schorr, $2,227 68-70-67_205 -11

Justin Suh, $2,227 68-70-67_205 -11

Steven Chervony, $2,227 69-68-68_205 -11

Carson Jacobs, $2,227 70-68-67_205 -11

Blake Olson, $2,227 64-71-70_205 -11

Ryan Snouffer, $2,227 68-69-68_205 -11

Michael Johnson, $1,539 70-69-67_206 -10

Raul Pereda, $1,539 69-67-70_206 -10

Sean Walsh, $1,539 67-68-71_206 -10

Kyle Wilshire, $1,539 67-70-69_206 -10

Michael Buttacavoli, $1,539 67-68-71_206 -10

Jorge Fernández-Valdés, $1,539 66-68-72_206 -10

Matt Hutchins, $1,117 70-70-67_207 -9

Chris Korte, $1,117 72-65-70_207 -9

David Pastore, $1,117 70-68-69_207 -9

Tyler Torano, $1,117 67-69-71_207 -9

Christopher Petefish, $1,117 66-74-67_207 -9

Travis Trace, $1,117 68-66-73_207 -9

Andres Gallegos, $872 68-70-70_208 -8

Brian Hughes, $872 67-70-71_208 -8

Patrick Cover, $872 69-70-69_208 -8

Michael Feuerstein, $872 69-68-71_208 -8

Thomas Forster, $872 70-69-69_208 -8

Josh Radcliff, $872 71-68-69_208 -8

Trey Shirley, $872 71-68-69_208 -8

J.J. Grey, $803 71-69-69_209 -7

MJ Maguire, $803 68-67-74_209 -7

Patrick Newcomb, $803 68-70-71_209 -7

Rhett Rasmussen, $803 74-66-69_209 -7

Peter Creighton, $775 71-67-72_210 -6

A.J. Crouch, $775 69-69-72_210 -6

Conner Godsey, $775 66-72-72_210 -6

Anthony Maccaglia, $751 68-70-73_211 -5

Michael Perras, $751 67-70-74_211 -5

Harrison Rhoades, $751 71-66-74_211 -5

Toni Hakula, $725 70-66-76_212 -4

Ian Holt, $725 69-68-75_212 -4

Cole Miller, $725 70-70-72_212 -4

Willy Pumarol, $725 73-67-72_212 -4

Harrison Shih, $725 70-70-72_212 -4

Brian Carlson, $703 68-72-73_213 -3

John Clare, $703 70-67-76_213 -3

Luis Gagne, $703 67-70-76_213 -3

Isaiah Salinda, $703 70-70-73_213 -3

Lee Detmer, $680 68-72-74_214 -2

Ivan Camilo Ramirez, $680 69-70-75_214 -2

Austin Squires, $680 72-65-77_214 -2

Chris Wiatr, $680 72-68-74_214 -2

Phillip Yribarren, $680 70-70-74_214 -2

Keith Greene, $665 70-67-78_215 -1

Jaime Lopez Rivarola, $660 73-66-78_217 +1

Jacob Bergeron, $653 73-66-79_218 +2

David Sanders, $653 70-69-79_218 +2

