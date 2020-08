PGA Tour BMW Championship Par Scores

Sunday At Olympia Fields Country Club Olympia Fields, Ill. Yardage: 7,366; Par: 70 y-playoff win Final Round y-Jon Rahm (1,500),…

Sunday At Olympia Fields Country Club Olympia Fields, Ill. Yardage: 7,366; Par: 70 y-playoff win Final Round y-Jon Rahm (1,500), $1,710,000 75-71-66-64—276 -4 Dustin Johnson (900), $1,026,000 71-69-69-67—276 -4 Hideki Matsuyama (488), $551,000 67-73-69-69—278 -2 Joaquin Niemann (488), $551,000 72-71-68-67—278 -2 Tony Finau (330), $384,750 70-71-73-65—279 -1 Matthew Fitzpatrick (285), $337,250 70-75-68-67—280 E Jason Kokrak (285), $337,250 74-71-69-66—280 E Sebastián Muñoz (248), $285,000 70-75-67-69—281 +1 Brendon Todd (248), $285,000 73-68-71-69—281 +1 Lanto Griffin (218), $247,000 70-73-70-69—282 +2 Mackenzie Hughes (218), $247,000 69-73-69-71—282 +2 Byeong Hun An (178), $192,375 73-74-68-68—283 +3 Patrick Cantlay (178), $192,375 71-68-75-69—283 +3 Brian Harman (178), $192,375 72-73-69-69—283 +3 Rory McIlroy (178), $192,375 70-69-73-71—283 +3 Paul Casey (150), $147,250 73-72-71-68—284 +4 Tyrrell Hatton (150), $147,250 73-70-71-70—284 +4 Bubba Watson (150), $147,250 72-70-70-72—284 +4 Matthew Wolff (150), $147,250 72-71-74-67—284 +4 Joel Dahmen (123), $106,780 71-77-71-66—285 +5 Collin Morikawa (123), $106,780 76-73-68-68—285 +5 Scottie Scheffler (123), $106,780 75-72-72-66—285 +5 Cameron Smith (123), $106,780 75-73-68-69—285 +5 Richy Werenski (123), $106,780 74-72-70-69—285 +5 Daniel Berger (91), $69,469 73-74-69-70—286 +6 Russell Henley (91), $69,469 74-69-70-73—286 +6 Kevin Kisner (91), $69,469 72-70-70-74—286 +6 Louis Oosthuizen (91), $69,469 72-69-74-71—286 +6 Carlos Ortiz (91), $69,469 70-74-72-70—286 +6 Xander Schauffele (91), $69,469 73-70-74-69—286 +6 Adam Scott (91), $69,469 72-69-70-75—286 +6 Justin Thomas (91), $69,469 73-74-71-68—286 +6 Gary Woodland (60), $49,129 75-70-74-68—287 +7 Abraham Ancer (60), $49,129 70-74-70-73—287 +7 Corey Conners (60), $49,129 76-69-70-72—287 +7 Dylan Frittelli (60), $49,129 72-75-69-71—287 +7 Billy Horschel (60), $49,129 70-71-74-72—287 +7 Danny Lee (60), $49,129 73-72-74-68—287 +7 Brendan Steele (60), $49,129 72-71-75-69—287 +7 Harris English (38), $34,200 75-71-69-73—288 +8 Adam Hadwin (38), $34,200 74-72-73-69—288 +8 Jim Herman (38), $34,200 71-72-73-72—288 +8 Viktor Hovland (38), $34,200 71-73-73-71—288 +8 Maverick McNealy (38), $34,200 77-70-73-68—288 +8 Alex Noren (38), $34,200 72-71-73-72—288 +8 Ryan Palmer (38), $34,200 71-76-74-67—288 +8 Patrick Reed (38), $34,200 73-71-72-72—288 +8 Tyler Duncan (28), $25,365 68-76-77-68—289 +9 Charles Howell III (28), $25,365 75-75-69-70—289 +9 Bryson DeChambeau (26), $23,940 73-70-75-72—290 +10 Mark Hubbard (21), $22,496 70-77-69-75—291 +11 Kevin Na (21), $22,496 72-74-71-74—291 +11 Kevin Streelman (21), $22,496 76-80-66-69—291 +11 Nick Taylor (21), $22,496 75-72-73-71—291 +11 Tiger Woods (21), $22,496 73-75-72-71—291 +11 Harry Higgs (17), $21,470 70-74-75-73—292 +12 Sungjae Im (17), $21,470 77-74-72-69—292 +12 Adam Long (17), $21,470 72-77-72-71—292 +12 Max Homa (14), $20,710 74-72-70-77—293 +13 Matt Kuchar (14), $20,710 75-76-69-73—293 +13 J.T. Poston (14), $20,710 72-77-73-71—293 +13 Robby Shelton (14), $20,710 75-72-71-75—293 +13 Michael Thompson (14), $20,710 72-73-72-76—293 +13 Jason Day (13), $20,140 76-74-76-68—294 +14 Cameron Champ (11), $19,760 77-74-70-74—295 +15 Talor Gooch (11), $19,760 76-79-71-69—295 +15 Tom Hoge (11), $19,760 71-73-75-76—295 +15 Andrew Landry (10), $19,380 77-75-74-75—301 +30 Marc Leishman (10), $19,190 80-78-79-73—310 +30

