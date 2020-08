PGA Tour Barracuda Championship Scores The Associated Press

Thursday Old Greenwood Golf Course at Tahoe Mountain Club Truckee, Calif. Yardage: 7,390; Par 71 Stableford Scoring System Used Third Round Troy Merritt;8;11;14;-;33 Emiliano Grillo;10;8;11;-;29 Maverick McNealy;10;9;10;-;29 Robert Streb;11;9;8;-;28 Joseph Bramlett;6;11;9;-;26 Richy Werenski;6;11;9;-;26 Seamus Power;11;4;10;-;25 Matthias Schwab;9;11;4;-;24 Scott Stallings;4;8;11;-;23 Chesson Hadley;2;9;11;-;22 Justin Suh;8;5;9-;22 Ryan Moore;14;2;6-;22 Adam Schenk;14;4;4;-;22 Kyle Stanley;8;14;0;-;22 Pat Perez;6;3;12;-;21 Fabián Gómez;3;7;11;-;21 Beau Hossler;8;6;7;-;21 Tyler McCumber;6;10;5;-;21 Alex Noren;7;8;6;-;21 Cameron Percy;10;8;3;-;21 Brandon Hagy;8;4;8;-;20 Russell Knox;8;10;2;-;20 Bo Hoag;7;2;10;-;19 Sam Ryder;4;8;7;-;19 Denny McCarthy;2;11;6;-;19 Kristoffer Ventura;4;8;6;-;18 Michael Gligic;8;4;6;-;18 Charley Hoffman;9;-2;10;-17 Brian Gay;4;7;6;-;17 Mark Anderson;8;5;4;-;17 Patrick Rodgers;11;2;4;-;17 Lanto Griffin;8;-2;10;-;16 Roger Sloan;1;9;6;-;16 Tim Wilkinson;3;8;5;-;16 Cameron Davis;8;5;3;-;16 Peter Uihlein;10;8;-2;-;16 Si Woo Kim;8;2;5;-;15 Roberto Castro;4;10;1;-;15 David Hearn;8;-1;7;-;14 Rob Oppenheim;3;4;7;-;14 J.J. Spaun;10;-2;6;-;14 Aaron Wise;7;3;4;-;14 Kevin Tway;10;4;0;-;14 Arjun Atwal;6;3;4;-;13 Chris Baker;7;3;3;-;13 Sahith Theegala;7;6;0-;13 Matthew NeSmith;9;3;1;-;13 Wyndham Clark;-5;13;4;-;12 Doug Ghim;5;4;3;-;12 Peter Kuest;3;8;1;-;12 Sangmoon Bae;3;4;4;-;11 Will Gordon;8;7;-4;-;11 Zac Blair;0;6;4;-;10 Russell Henley;3;5;2;-;10 Rhein Gibson;5;5;0;-;10 Michael Gellerman;7;-1;3;-;9 Robby Shelton;9;-2;2;-;9 Bud Cauley;4;4;1;-;9 Kyoung-Hoon Lee;4;6;-1;-;9 Peter Malnati;9;-1;0;-;8 Alex Cejka;5;3;0;-;8 Austin Cook;2;4;0;-;6 Dicky Pride;5;5;-4;-;6 Brendan Steele;1;5;-2;-;4 Brian Davis;3;4;-6;-;1 Omar Uresti;4;2;-10;-;-4 Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.