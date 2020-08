NASCAR Xfinity Series UNOH 188 Lineup

Saturday, Aug. 15 At Daytona International Speedway Daytona Beach, FLa. Lap length: 2.50 miles (Car number in parentheses) 1. (22)…

Saturday, Aug. 15 At Daytona International Speedway Daytona Beach, FLa. Lap length: 2.50 miles (Car number in parentheses)

1. (22) Austin Cindric, Ford.

2. (98) Chase Briscoe, Ford.

3. (9) Noah Gragson, Chevrolet.

4. (10) Ross Chastain, Chevrolet.

5. (11) Justin Haley, Chevrolet.

6. (02) Andy Lally, Chevrolet.

7. (1) Michael Annett, Chevrolet.

8. (39) Ryan Sieg, Chevrolet.

9. {20) Harrison Burton, Toyota.

10. (19) Brandon Jones, Toyota.

11. (16) AJ Almendinger, Chevrolet.

12. (36) Preston Pardus, Chevrolet.

13. (68) Brandon Brown, Chevrolet.

14. (92) Josh Williams, Chevrolet.

15. (18) Riley Herbst, Toyota.

16. (90) Alex Labbe, Chevrolet.

17. (7) Justin Allgaier, Chevrolet.

18. (51) Jeremy Clements, Chevrolet.

19. (99) Josh Bilicki, Toyota.

20. (0) Mike Wallace, Chevrolet.

21. (61) Stephen Leicht, Toyota.

22. (44) Tommy Joe Martins, Chevrolet.

23. (8) Daniel Hemric, Chevrolet.

24. (4) Jesse Little, Chevrolet.

25. (08) Joe Graf, Jr., Chevrolet.

26. (47) Kyle Weatherman, Chevrolet.

27. (93) Myatt Snider, Chevrolet.

28. (15) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet.

29. (21) Earl Bamber, Chevrolet.

30. (78) Scott Heckert, Chevrolet.

31. (52) Kody Vanderwal, Chevrolet.

32. (07) Jade Buford, Chevrolet.

33. (6) BJ McLeod, Chevrolet.

34. (74) Bayley Currey, Chevrolet.

35. (13) Jesse Iwuji, Toyota.

36. (5) Matt Mills, Chevrolet.

37. (26) Brandon Gdovic, Toyota.

38. (66) TBA, Toyota.

