MLS Leaders

Through Saturday, Aug. 1

Goals Diego Rossi, LFC 6 Ayo Akinola, TOR 5 Chris Mueller, ORL 4 Gyasi Zardes, CLB 4

7 players tied with 3

Assists Alejandro Pozuelo, TOR 5 Larif Blessing, LFC 4 Jan Gregus, MIN 4 Alan Pulido, KC 4 Sebastian Blanco, POR 3 Francisco Ginella, LFC 3 Brian Rodriguez, LFC 3

23 players tied with 2

Shots Gustavo Bou, NE 22 Diego Rossi, LFC 22 Valentin Castellanos, NYC 21 Brian Rodriguez, LFC 19 Raul Ruidiaz, SEA 19 Memo Rodriguez, HOU 16 Robert Beric, CHI 10 Cristian Espinoza, SJ 15 Cristian Pavon, LA 15 Alan Pulido, KC 15

___

Shots on Goal Diego Rossi, LFC 13 Ayo Akinola, TOR 10 Gustavo Bou, NE 8 Chris Mueller, ORL 8 Vako Qazaishvili, SJ 8 Khiry Shelton, KC 8 Robert Beric, CHI 7 Adam Buksa, NE 7 Valentin Castellanos, NYC 7 Cristian Povan, LA 7

___

Cautions Fabian Herbers, CHI 4 Frankie Amaya, CIN 3 Eduard Atuesta, LFC 3 Diego Chara, POR 3 Franco Escobar, ATL 3 Boniek Garcia, HOU 3 Justen Glad. RSL 3 Jakob Glesnes, PHI 3 Gadi Kinda, KC 3 Jose Martinez, PHI 3 Junior Moreno, DC 3 Joao Moutinho, ORL 3 Ilie Sanchez, KC 3 James Sands, NYC 3

___

Cards Y R TOTAL Fabian Herbers, CHI 4 0 4 Junior Moreno, DC 3 1 4 Juan Agudelo, MCF 2 1 3 Frankie Amaya, CIN 3 0 3 Diego Chara, POR 3 0 3 Franco Escobar, ATL 3 0 3 Justen Glad, RSL 3 0 3 Jacob Glesnes, PHI 3 0 3 Gadi Kinda, KC 3 0 3 Jose Martinez, PHI 3 0 3 Joao Moutinho, ORL 3 0 3 Ilie Sanchez, KC 3 0 3 James Sands, NYC 3 0 3 Goals-Allowed Avg. Eloy Room, CLB 0.25 Tim Melia, KC 0.26 Zac MacMath, RSL 0.60 Matt Turner, NE 0.75 Stefan Frei, SEA 0.80 Pedro Gallese, ORL 1.00 Jesse Gonzalez, DAL 1.00 Brad Guzan, ATL 1.00 Sean Johnson, NYC 1.20 Tyler Miller, MIN 1.20 Shutouts Zac MacMath, RSL 3 Eloy Room, CLB 3 Stefan Frei, SEA 2 Tim Melia, KC 2 Matt Turner, NE 2 Przemyslaw Tyton, CIN 2 Daniel Vega, SJ 2

12 players tied with 1

___

Saves Andre Blake, PHI 27 Sean Johnson, NYC 22 Bill Hamid, DC 19 Marco Maric, HOU 18 David Bingham, LA 17 Stefan Frei, SEA 17 Clement Diop, MTL 16 Daniel Vega, SJ 16 Pedro Gallese, ORL 13 Brad Guzan, ATL 13 Tyler Miller, MIN 13

___

