MLS Leaders

Goals

Assists

Shots

Shots on Goal

Cautions

Cards

Goals-Allowed Avg.

Shutouts

Saves

Goals

Chris Mueller, ORL ~ 4

Gyasi Zardes, CLB ~ 4

7 players tied with 3

Assists

Alejandro Pozuelo, TOR ~ 5

Latif Blessing, LFC ~ 4

Jan Gregus, MIN ~ 4

Alan Pulido, KC ~ 4

Sebastian Blanco, POR ~ 3

Francisco Ginella, LFC ~ 3

Brian Rodriguez, LFC ~ 3

23 players tied with 2

Shots

Gustavo Bou, NE ~ 22

Diego Rossi, LFC ~ 22

Valentin Castellanos, NYC ~ 21

Brian Rodriguez, LFC ~ 19

Raul Ruidiaz, SEA ~ 19

Memo Rodriguez, HOU ~ 16

Robert Beric, CHI ~ 15

Cristian Espinoza, SJ ~ 15

Cristian Pavon, LA ~ 15

Alan Pulido, KC ~ 15

Shots on Goal

Diego Rossi, LFC ~ 13

Ayo Akinola, TOR ~ 10

Gustavo Bou, NE ~ 8

Chris Mueller, ORL ~ 8

Vako Qazaishvili, SJ ~ 8

Khiry Shelton, KC ~ 8

Robert Beric, CHI ~ 7

Adam Buksa, NE ~ 7

Valentin Castellanos, NYC ~ 7

Cristian Pavon, LA ~ 7

Cautions

Fabian Herbers, CHI ~ 4

Frankie Amaya, CIN ~ 3

Eduard Atuesta, LFC ~ 3

Diego Chara, POR ~ 3

Franco Escobar, ATL ~ 3

Boniek Garcia, HOU ~ 3

Justen Glad, RSL ~ 3

Jakob Glesnes, PHI ~ 3

Gadi Kinda, KC ~ 3

Jose Martinez, PHI ~ 3

Junior Moreno, DC ~ 3

Joao Moutinho, ORL ~ 3

Ilie Sanchez, KC ~ 3

James Sands, NYC ~ 3

Cards

~ Y R TOTAL

Fabian Herbers, CHI ~ 4 0 4

Junior Moreno, DC ~ 3 1 4

Juan Agudelo, MCF ~ 2 1 3

Frankie Amaya, CIN ~ 3 0 3

Eduard Atuesta, LFC ~ 3 0 3

Diego Chara, POR ~ 3 0 3

Franco Escobar, ATL ~ 3 0 3

Boniek Garcia, HOU ~ 3 0 3

Justen Glad, RSL ~ 3 0 3

Jakob Glesnes, PHI ~ 3 0 3

Gadi Kinda, KC ~ 3 0 3

Jose Martinez, PHI ~ 3 0 3

Joao Moutinho, ORL ~ 3 0 3

Ilie Sanchez, KC ~ 3 0 3

James Sands, NYC ~ 3 0 3

Goals-Allowed Avg.

Eloy Room, CLB ~ 0.25

Tim Melia, KC ~ 0.26

Zac MacMath, RSL ~ 0.60

Matt Turner, NE ~ 0.75

Stefan Frei, SEA ~ 0.80

Pedro Gallese, ORL ~ 1.00

Jesse Gonzalez, DAL ~ 1.00

Brad Guzan, ATL ~ 1.00

Sean Johnson, NYC ~ 1.20

Tyler Miller, MIN ~ 1.20

Shutouts

Zac MacMath, RSL ~ 3

Eloy Room, CLB ~ 3

Stefan Frei, SEA ~ 2

Tim Melia, KC ~ 2

Matt Turner, NE ~ 2

Przemyslaw Tyton, CIN ~ 2

Daniel Vega, SJ ~ 2

12 players tied with 1

Saves

Andre Blake, PHI ~ 27

Sean Johnson, NYC ~ 22

Bill Hamid, DC ~ 19

Marko Maric, HOU ~ 18

David Bingham, LA ~ 17

Stefan Frei, SEA ~ 17

Clement Diop, MTL ~ 16

Daniel Vega, SJ ~ 16

Pedro Gallese, ORL ~ 13

Brad Guzan, ATL ~ 13

Tyler Miller, MIN ~ 13

