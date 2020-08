LPGA Tour AIG Women’s Open Par Scores

Saturday At Royal Troon Golf Club Troon, Scotland Purse: $4.5 million Yardage: 6,672; Par: 71 aamateur Third Round Sophia Popov…

Saturday At Royal Troon Golf Club Troon, Scotland Purse: $4.5 million Yardage: 6,672; Par: 71 aamateur Third Round

Sophia Popov 70-72-67_209 -4

Minjee Lee 74-69-69_212 -1

Jasmine Suwannapura 71-72-69_212 -1

Caroline Masson 72-74-68_214 +1

Lindsey Weaver 71-72-71_214 +1

Austin Ernst 72-70-72_214 +1

Kristen Gillman 75-72-68_215 +2

Lydia Ko 72-71-72_215 +2

Emily Kristine Pedersen 71-72-72_215 +2

Katherine Kirk 72-77-67_216 +3

Jennifer Song 74-74-68_216 +3

Cydney Clanton 74-73-69_216 +3

Andrea Lee 74-73-70_217 +4

Ariya Jutanugarn 73-74-70_217 +4

In Gee Chun 72-75-70_217 +4

Inbee Park 77-69-71_217 +4

Megan Khang 75-70-72_217 +4

Nelly Korda 72-72-73_217 +4

Momoko Ueda 75-75-68_218 +5

Brittany Altomare 77-72-69_218 +5

Yealimi Noh 72-73-73_218 +5

Anna Nordqvist 71-74-73_218 +5

Lee-Anne Pace 71-74-73_218 +5

Alena Sharp 71-74-73_218 +5

Dani Holmqvist 71-70-77_218 +5

Mel Reid 78-73-68_219 +6

Jenny Shin 77-73-69_219 +6

Azahara Munoz 74-75-70_219 +6

Ashleigh Buhai 74-73-72_219 +6

Lizette Salas 73-74-72_219 +6

Caroline Inglis 75-71-73_219 +6

Nuria Iturrioz 71-74-74_219 +6

Moriya Jutanugarn 77-73-70_220 +7

Dana Finkelstein 77-71-72_220 +7

Jodi Ewart Shadoff 73-75-72_220 +7

Hannah Green 75-72-73_220 +7

Angela Stanford 73-74-73_220 +7

Elizabeth Szokol 72-74-74_220 +7

Haru Nomura 74-70-76_220 +7

Jing Yan 77-73-71_221 +8

Alison Lee 72-77-72_221 +8

Marina Alex 70-79-72_221 +8

Becky Morgan 74-73-74_221 +8

Catriona Matthew 71-76-74_221 +8

Morgan Pressel 77-74-71_222 +9

Carlota Ciganda 77-74-71_222 +9

Cheyenne Knight 76-75-71_222 +9

Bronte Law 80-70-72_222 +9

Stephanie Meadow 75-75-72_222 +9

Anne van Dam 77-72-73_222 +9

Perrine Delacour 75-74-73_222 +9

Celine Herbin 74-75-73_222 +9

Sarah Jane Smith 78-73-72_223 +10

Laura Fuenfstueck 73-78-72_223 +10

Georgia Hall 73-76-74_223 +10

Amy Olson 67-81-75_223 +10

Emma Talley 77-73-74_224 +11

Pernilla Lindberg 75-75-74_224 +11

Ally McDonald 74-75-75_224 +11

Amy Yang 73-76-75_224 +11

Mi Hyang Lee 76-71-77_224 +11

Danielle Kang 76-74-75_225 +12

Nasa Hataoka 74-77-75_226 +13

Gaby Lopez 71-80-75_226 +13

Julieta Granada 77-73-76_226 +13

Angel Yin 75-74-77_226 +13

Sandra Gal 74-74-78_226 +13

Dottie Ardina 78-73-76_227 +14

Felicity Johnson 76-74-77_227 +14

Maria Fernanda Torres 76-72-79_227 +14

Camilla Lennarth 75-76-78_229 +16

Stephanie Kyriacou 73-78-78_229 +16

Michele Thomson 73-77-80_230 +17

Johanna Gustavsson 73-75-84_232 +19

