LPGA ASILSO Scottish Open Scores

Saturday At Renaissance Club North Berwick, Scotland Purse: $1.5 million Yardage: 6,33; Par: 71 Third Round Azahara Munoz 68-69-69—206 Stacy…

Saturday At Renaissance Club North Berwick, Scotland Purse: $1.5 million Yardage: 6,33; Par: 71 Third Round Azahara Munoz 68-69-69—206 Stacy Lewis 71-66-70—207 Jennifer Song 68-70-70—208 Lydia Ko 70-72-67—209 Cheyenne Knight 72-68-69—209 Yu Liu 71-70-69—210 Amy Olson 68-71-71—210 Danielle Kang 71-71-69—211 Emily Kristine Pedersen 68-74-69—211 Minjee Lee 68-73-70—211 Xiyu Lin 72-71-69—212 Nasa Hataoka 73-69-70—212 In Gee Chun 71-71-70—212 Olivia Cowan 68-71-73—212 Manon De Roey 73-70-70—213 Andrea Lee 69-71-73—213 Eleanor Givens 74-71-69—214 Hannah Green 72-72-70—214 Dani Holmqvist 72-71-71—214 Haru Nomura 72-70-72—214 Caroline Inglis 71-71-72—214 Gerina Piller 70-72-72—214 Nicole Broch Larsen 67-73-74—214 Annie Park 76-70-69—215 Kylie Henry 71-75-69—215 Georgia Hall 73-72-70—215 Emma Talley 73-71-71—215 Leona Maguire 72-72-71—215 Kristen Gillman 71-73-71—215 Anne van Dam 72-71-72—215 Nanna Koerstz Madsen 69-71-75—215 Charlotte Thomas 71-74-71—216 Moriya Jutanugarn 74-69-73—216 Ariya Jutanugarn 73-70-73—216 Brittany Altomare 70-73-73—216 Sandra Gal 69-74-73—216 Anna Nordqvist 70-72-74—216 Klara Spilkova 69-73-74—216 Brittany Lang 73-73-71—217 Meghan MacLaren 73-71-73—217 Gemma Dryburgh 69-75-73—217 Amy Yang 71-72-74—217 Celine Boutier 70-73-74—217 Johanna Gustavsson 70-71-76—217 Charley Hull 74-72-72—218 Christina Kim 73-73-72—218 Camilla Lennarth 74-71-73—218 Kelly Tan 73-72-73—218 Katherine Kirk 72-73-73—218 Austin Ernst 71-72-75—218 Jasmine Suwannapura 73-74-72—219 Yujeong Son 71-74-74—219 Ashleigh Buhai 74-70-75—219 Megan Khang 76-71-73—220 Jennifer Chang 73-74-73—220 Hannah Burke 72-75-73—220 Cydney Clanton 72-75-73—220 Pernilla Lindberg 71-76-73—220 Lee-Anne Pace 70-77-73—220 Alice Hewson 74-72-74—220 Becky Morgan 73-73-74—220 Muni He 72-73-75—220 Sanna Nuutinen 74-69-78—221 In Kyung Kim 75-72-75—222 Lindsey Weaver 70-76-76—222 Haley Moore 74-71-77—222 Yealimi Noh 71-74-77—222 Lizette Salas 73-73-77—223 Tvesa Malik 71-74-79—224 Michele Thomson 78-69-79—226

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.