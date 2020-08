LPGA ASILSO Scottish Open Scores

Friday At Renaissance Club North Berwick, United Kingdom Purse: $1.5 million Yardage: 6,313; Par: 71 First Round Nicole Broch Larsen…

Friday At Renaissance Club North Berwick, United Kingdom Purse: $1.5 million Yardage: 6,313; Par: 71 First Round Nicole Broch Larsen 34-33—67 -4 Azahara Munoz 34-34—68 -3 Amy Olson 35-33—68 -3 Jennifer Song 36-32—68 -3 Olivia Cowan 34-34—68 -3 Emily Kristine Pedersen 33-35—68 -3 Minjee Lee 35-33—68 -3 Gemma Dryburgh 32-37—69 -2 Sandra Gal 36-33—69 -2 Nanna Koerstz Madsen 36-33—69 -2 Klara Spilkova 36-33—69 -2 Andrea Lee 36-33—69 -2 Christine Wolf 36-34—70 -1 Gerina Piller 35-35—70 -1 Anna Nordqvist 36-34—70 -1 Lee-Anne Pace 35-35—70 -1 Brittany Altomare 37-33—70 -1 Johanna Gustavsson 37-33—70 -1 Lindsey Weaver 37-33—70 -1 Lydia Ko 37-33—70 -1 Celine Boutier 36-34—70 -1 Yu Liu 37-34—71 E In Gee Chun 37-34—71 E Kylie Henry 34-37—71 E Caroline Inglis 35-36—71 E Danielle Kang 38-33—71 E Charlotte Thomas 36-35—71 E Kristen Gillman 35-36—71 E Austin Ernst 36-35—71 E Yealimi Noh 37-34—71 E Tvesa Malik 36-35—71 E Yujeong Son 36-35—71 E Amy Yang 35-36—71 E Stacy Lewis 38-33—71 E Pernilla Lindberg 35-36—71 E Haru Nomura 35-37—72 +1 Alena Sharp 36-36—72 +1 Hannah Burke 37-35—72 +1 Katherine Kirk 37-35—72 +1 Cydney Clanton 37-35—72 +1 Cheyenne Knight 36-36—72 +1 Xiyu Lin 36-36—72 +1 Hannah Green 37-35—72 +1 Muni He 36-36—72 +1 Dani Holmqvist 35-37—72 +1 Leona Maguire 38-34—72 +1 Anne Van Dam 34-38—72 +1 Christina Kim 36-37—73 +2 Linnea Strom 38-35—73 +2 Su Oh 37-36—73 +2 Jasmine Suwannapura 37-36—73 +2 Felicity Johnson 35-38—73 +2 Aditi Ashok 39-34—73 +2 Meghan MacLaren 36-37—73 +2 Manon De Roey 37-36—73 +2 Angela Stanford 36-37—73 +2 Brittany Lang 35-38—73 +2 Emma Talley 37-36—73 +2 Jennifer Chang 40-33—73 +2 Kelly Tan 38-35—73 +2 Lizette Salas 37-36—73 +2 Becky Morgan 40-33—73 +2 Ariya Jutanugarn 38-35—73 +2 Georgia Hall 37-36—73 +2 Nasa Hataoka 37-36—73 +2 Julia Engstrom 37-37—74 +3 Amy Boulden 36-38—74 +3 Liz Young 38-36—74 +3 Noora Komulainen 39-35—74 +3 Camilla Lennarth 37-37—74 +3 Luna Sobron Galmes 34-40—74 +3 Jennifer Kupcho 38-36—74 +3 Laura Fuenfstueck 38-36—74 +3 Moriya Jutanugarn 38-36—74 +3 Catriona Matthew 39-35—74 +3 Mi Hyang Lee 38-36—74 +3 Charley Hull 37-37—74 +3 Alice Hewson 40-34—74 +3 Ursula Wikstrom 39-35—74 +3 Sanna Nuutinen 40-34—74 +3 Ashleigh Buhai 39-35—74 +3 Eleanor Givens 39-35—74 +3 Haley Moore 41-33—74 +3 Noemi Jimenez Martin 35-39—74 +3 Nuria Iturrioz 37-37—74 +3 Jing Yan 37-38—75 +4 Charlotte Thompson 37-38—75 +4 Whitney Hillier 37-38—75 +4 Kelsey MacDonald 38-37—75 +4 In Kyung Kim 36-39—75 +4 Julieta Granada 38-37—75 +4 Katja Pogacar 39-36—75 +4 Gabriella Cowley 38-37—75 +4 Yui Kawamoto 38-37—75 +4 Jodi Ewart Shadoff 39-36—75 +4 Caroline Hedwall 40-36—76 +5 Tonje Daffinrud 37-39—76 +5 Sarah Kemp 38-38—76 +5 Madelene Sagstrom 41-35—76 +5 Esther Henseleit 39-37—76 +5 Morgan Pressel 38-38—76 +5 Beth Allen 37-39—76 +5 Annie Park 38-38—76 +5 Linda Wessberg 38-38—76 +5 Magdalena Simmermacher 40-36—76 +5 Linnea Johansson 40-36—76 +5 Jenny Haglund 39-37—76 +5 Megan Khang 35-41—76 +5 Dana Finkelstein 39-38—77 +6 Sarah Jane Smith 40-37—77 +6 Maria Hernandez 38-39—77 +6 Stacy Lee Bregman 39-38—77 +6 Maria Fernanda Torres 39-38—77 +6 Carmen Alonso 41-36—77 +6 Jenny Coleman 39-38—77 +6 Lindy Duncan 40-37—77 +6 Celine Herbin 41-36—77 +6 Annabel Dimmock 38-40—78 +7 Stephanie Kyriacou 40-38—78 +7 Diksha Dagar 40-38—78 +7 Trish Johnson 42-36—78 +7 Michele Thomson 36-42—78 +7 Alison Lee 38-40—78 +7 Kendall Dye 38-40—78 +7 Lina Boqvist 40-39—79 +8 Youngin Chun 40-39—79 +8 Bronte Law 39-40—79 +8 Hinako Shibuno 41-38—79 +8 Camille Chevalier 39-40—79 +8 Albane Valenzuela 41-38—79 +8 Maia Schechter 39-40—79 +8 Kim Metraux 44-35—79 +8 Marianne Skarpnord 40-40—80 +9 Lydia Hall 41-39—80 +9 Georgia Iziemgbe Oboh 42-38—80 +9 Elizabeth Szokol 37-43—80 +9 Laura Davies 42-38—80 +9 Karolin Lampert 42-39—81 +10 Alison Muirhead 40-41—81 +10 Emma Nilsson 43-39—82 +11 Suzuka Yamaguchi 44-38—82 +11 Carly Booth 43-39—82 +11 Silvia Banon 44-38—82 +11 Louise Ridderstrom 44-40—84 +13

