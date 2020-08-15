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LPGA ASILSO Scottish Open Par Scores

The Associated Press

August 15, 2020, 2:31 PM

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Saturday
At Renaissance Club
North Berwick, Scotland
Purse: $1.5 million
Yardage: 6,33; Par: 71
Third Round
Azahara Munoz 68-69-69—206 -7
Stacy Lewis 71-66-70—207 -6
Jennifer Song 68-70-70—208 -5
Lydia Ko 70-72-67—209 -4
Cheyenne Knight 72-68-69—209 -4
Yu Liu 71-70-69—210 -3
Amy Olson 68-71-71—210 -3
Danielle Kang 71-71-69—211 -2
Emily Kristine Pedersen 68-74-69—211 -2
Minjee Lee 68-73-70—211 -2
Xiyu Lin 72-71-69—212 -1
Nasa Hataoka 73-69-70—212 -1
In Gee Chun 71-71-70—212 -1
Olivia Cowan 68-71-73—212 -1
Manon De Roey 73-70-70—213 E
Andrea Lee 69-71-73—213 E
Eleanor Givens 74-71-69—214 +1
Hannah Green 72-72-70—214 +1
Dani Holmqvist 72-71-71—214 +1
Haru Nomura 72-70-72—214 +1
Caroline Inglis 71-71-72—214 +1
Gerina Piller 70-72-72—214 +1
Nicole Broch Larsen 67-73-74—214 +1
Annie Park 76-70-69—215 +2
Kylie Henry 71-75-69—215 +2
Georgia Hall 73-72-70—215 +2
Emma Talley 73-71-71—215 +2
Leona Maguire 72-72-71—215 +2
Kristen Gillman 71-73-71—215 +2
Anne van Dam 72-71-72—215 +2
Nanna Koerstz Madsen 69-71-75—215 +2
Charlotte Thomas 71-74-71—216 +3
Moriya Jutanugarn 74-69-73—216 +3
Ariya Jutanugarn 73-70-73—216 +3
Brittany Altomare 70-73-73—216 +3
Sandra Gal 69-74-73—216 +3
Anna Nordqvist 70-72-74—216 +3
Klara Spilkova 69-73-74—216 +3
Brittany Lang 73-73-71—217 +4
Meghan MacLaren 73-71-73—217 +4
Gemma Dryburgh 69-75-73—217 +4
Amy Yang 71-72-74—217 +4
Celine Boutier 70-73-74—217 +4
Johanna Gustavsson 70-71-76—217 +4
Charley Hull 74-72-72—218 +5
Christina Kim 73-73-72—218 +5
Camilla Lennarth 74-71-73—218 +5
Kelly Tan 73-72-73—218 +5
Katherine Kirk 72-73-73—218 +5
Austin Ernst 71-72-75—218 +5
Jasmine Suwannapura 73-74-72—219 +6
Yujeong Son 71-74-74—219 +6
Ashleigh Buhai 74-70-75—219 +6
Megan Khang 76-71-73—220 +7
Jennifer Chang 73-74-73—220 +7
Hannah Burke 72-75-73—220 +7
Cydney Clanton 72-75-73—220 +7
Pernilla Lindberg 71-76-73—220 +7
Lee-Anne Pace 70-77-73—220 +7
Alice Hewson 74-72-74—220 +7
Becky Morgan 73-73-74—220 +7
Muni He 72-73-75—220 +7
Sanna Nuutinen 74-69-78—221 +8
In Kyung Kim 75-72-75—222 +9
Lindsey Weaver 70-76-76—222 +9
Haley Moore 74-71-77—222 +9
Yealimi Noh 71-74-77—222 +9
Lizette Salas 73-73-77—223 +10
Tvesa Malik 71-74-79—224 +11
Michele Thomson 78-69-79—226 +13

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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