Korn Ferry Tour WinCo Foods Open Scores

Sunday At Pumpkin Ridge Golf Course North Plains, Ore. Purse: $800,000 Yardage: 7,109; Par: 71 Final Round Lee Hodges, $144,000…

Sunday At Pumpkin Ridge Golf Course North Plains, Ore. Purse: $800,000 Yardage: 7,109; Par: 71 Final Round

Lee Hodges, $144,000 70-64-68-71_273

Paul Barjon, $46,600 69-67-66-73_275

David Lipsky, $46,600 71-68-71-65_275

Chad Ramey, $46,600 71-70-68-66_275

Carl Yuan, $46,600 69-67-73-66_275

Will Zalatoris, $27,600 74-65-68-69_276

Joey Garber, $22,900 69-66-72-70_277

Ollie Schniederjans, $22,900 72-69-72-64_277

Callum Tarren, $22,900 68-72-71-66_277

Tom Whitney, $22,900 68-70-70-69_277

Anders Albertson, $17,640 70-65-69-74_278

Hayden Buckley, $17,640 68-70-69-71_278

Brett Drewitt, $17,640 70-71-67-70_278

Evan Harmeling, $12,415 70-66-76-67_279

Brad Hopfinger, $12,415 69-72-70-68_279

Nicholas Lindheim, $12,415 74-67-68-70_279

Mito Pereira, $12,415 74-67-68-70_279

Andy Pope, $12,415 70-71-70-68_279

Charlie Saxon, $12,415 69-64-72-74_279

Zach Wright, $12,415 68-70-71-70_279

Cameron Young, $12,415 69-70-69-71_279

Rick Lamb, $6,762 73-63-75-69_280

David Skinns, $6,762 71-69-71-69_280

Kevin Dougherty, $6,762 67-69-73-71_280

Billy Kennerly, $6,762 67-68-73-72_280

James Nicholas, $6,762 71-69-68-72_280

Augusto Núñez, $6,762 72-66-72-70_280

Taylor Pendrith, $6,762 68-71-71-70_280

Kevin Roy, $6,762 69-72-69-70_280

Ryan Ruffels, $6,762 71-63-74-72_280

Adam Svensson, $6,762 71-68-70-71_280

Austen Truslow, $6,762 71-66-70-73_280

Dawson Armstrong, $4,920 71-68-73-69_281

Max Greyserman, $4,920 66-70-73-72_281

Alex Prugh, $4,920 72-68-70-71_281

Curtis Thompson, $4,920 73-68-72-68_281

Stephen Franken, $4,067 67-74-70-71_282

Scott Gutschewski, $4,067 68-72-73-69_282

Chip McDaniel, $4,067 69-72-69-72_282

Max McGreevy, $4,067 69-71-71-71_282

Michael Miller, $4,067 73-68-72-69_282

Conrad Shindler, $4,067 69-71-69-73_282

Steven Alker, $4,067 68-65-73-76_282

Harrison Endycott, $4,067 70-71-68-73_282

José de Jesús Rodríguez, $4,067 71-67-69-75_282

Matt Atkins, $3,620 71-69-75-68_283

David Kocher, $3,620 73-66-68-76_283

Jamie Arnold, $3,467 72-69-70-73_284

Erik Barnes, $3,467 68-69-72-75_284

Justin Lower, $3,467 71-67-71-75_284

Daniel Sutton, $3,467 69-69-75-71_284

Rico Hoey, $3,467 68-71-69-76_284

Tag Ridings, $3,467 69-69-68-78_284

Ryan Brehm, $3,352 69-71-69-76_285

Brent Grant, $3,352 66-72-75-72_285

Vince India, $3,352 68-69-78-70_285

Jared Wolfe, $3,352 71-68-70-76_285

Mark Blakefield, $3,280 71-68-73-74_286

Jake Knapp, $3,280 71-69-72-74_286

Steve Marino, $3,280 69-71-75-71_286

Austin Smotherman, $3,280 68-70-71-77_286

John VanDerLaan, $3,280 68-73-73-72_286

Wade Binfield, $3,208 69-68-72-78_287

Ryan McCormick, $3,208 69-72-71-75_287

Braden Thornberry, $3,208 72-67-75-73_287

Drew Weaver, $3,208 65-73-79-70_287

Mickey DeMorat, $3,160 73-67-73-76_289

Dan McCarthy, $3,160 74-67-69-79_289

Brian Campbell, $3,136 71-69-77-75_292

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.