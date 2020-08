Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing and Finance Scores

Sunday At Victoria National Golf Club Newburgh, Indiana Purse: $600,000 Yardage: 7,242; Par: 72 Final Round Brandon Wu, $180,000 67-69-69-65—270…

Sunday At Victoria National Golf Club Newburgh, Indiana Purse: $600,000 Yardage: 7,242; Par: 72 Final Round Brandon Wu, $180,000 67-69-69-65—270 Greyson Sigg, $90,000 65-69-66-71—271 Vince India, $47,667 70-64-70-68—272 Seth Reeves, $47,667 65-69-68-70—272 Dan McCarthy, $47,667 69-67-65-71—272 Max Greyserman, $32,000 70-67-67-69—273 David Lipsky, $32,000 69-70-64-70—273 Dawie van der Walt, $32,000 64-71-67-71—273 Zecheng Dou, $26,500 71-71-67-65—274 Taylor Pendrith, $26,500 68-71-69-66—274 Brandon Harkins, $23,650 66-70-69-70—275 Ollie Schniederjans, $20,500 71-68-66-71—276 Braden Thornberry, $20,500 69-73-67-67—276 John VanDerLaan, $20,500 68-71-68-69—276 Justin Lower, $16,500 67-71-70-69—277 Augusto Núñez, $16,500 67-69-70-71—277 Wes Roach, $16,500 64-73-71-69—277 Curtis Thompson, $16,500 70-72-65-70—277 Tommy Gainey, $12,210 68-69-71-70—278 Brad Hopfinger, $12,210 69-70-67-72—278 Andy Pope, $12,210 68-71-70-69—278 Adam Svensson, $12,210 70-68-68-72—278 Will Zalatoris, $12,210 68-68-72-70—278 Erik Barnes, $8,616 74-69-68-68—279 Nick Hardy, $8,616 71-70-68-70—279 Nicholas Lindheim, $8,616 66-69-73-71—279 Ben Martin, $8,616 70-72-72-65—279 Davis Riley, $8,616 73-69-69-68—279 David Skinns, $6,679 68-72-70-70—280 Tyson Alexander, $6,679 71-69-72-68—280 John Chin, $6,679 70-72-68-70—280 Scott Gutschewski, $6,679 73-68-69-70—280 Lee Hodges, $6,679 71-67-68-74—280 Taylor Moore, $6,679 66-69-72-73—280 Greg Yates, $6,679 70-72-64-74—280 Kyle Jones, $5,400 69-71-67-74—281 Billy Kennerly, $5,400 72-71-69-69—281 Mito Pereira, $5,400 70-72-71-68—281 Camilo Villegas, $5,400 68-72-68-73—281 Tom Whitney, $5,400 71-71-70-69—281 Carl Yuan, $5,400 71-70-69-71—281 Sangmoon Bae, $4,638 68-69-72-73—282 Nicolas Echavarria, $4,638 71-72-69-70—282 Harrison Endycott, $4,638 70-73-69-70—282 Joey Garber, $4,638 72-69-68-73—282 J.T. Griffin, $4,638 68-74-70-70—282 José de Jesús Rodríguez, $4,638 72-70-69-71—282 Daniel Sutton, $4,638 71-72-73-66—282 Austen Truslow, $4,638 71-70-74-67—282 Mark Baldwin, $4,228 69-69-72-73—283 Brandon Crick, $4,228 72-67-70-74—283 George Cunningham, $4,228 69-73-73-68—283 Whee Kim, $4,228 72-69-70-72—283 Michael Miller, $4,228 69-71-72-71—283 Chad Ramey, $4,228 72-68-72-71—283 Kyle Reifers, $4,228 70-67-74-72—283 Chip McDaniel, $4,228 72-71-73-67—283 Jonathan Randolph, $4,228 74-67-76-66—283 Alex Chiarella, $4,090 72-66-73-73—284 Justin Hueber, $4,090 70-73-67-74—284 David Kocher, $4,090 69-72-73-70—284 Stuart Macdonald, $4,090 71-67-73-73—284 Grant Hirschman, $4,040 75-65-71-75—286 Stephan Jaeger, $4,000 71-72-72-72—287 Chris Kirk, $4,000 67-68-75-77—287 Ryan McCormick, $4,000 75-68-75-69—287 Eric Cole, $3,960 69-73-74-73—289

