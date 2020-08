Korn Ferry Tour-Albertsons Boise Open Scores

Saturday At The Hillcrest Country Club Boise, Idaho Purse: $1 Million Yardage: 6,880; Par: 71 Third Round Stephan Jaeger 65-64-65—194…

Saturday At The Hillcrest Country Club Boise, Idaho Purse: $1 Million Yardage: 6,880; Par: 71 Third Round Stephan Jaeger 65-64-65—194 Cameron Young 68-66-61—195 Brandon Wu 67-66-63—196 Brad Hopfinger 65-64-68—197 Greyson Sigg 67-67-64—198 Justin Lower 65-71-63—199 Alex Chiarella 68-66-65—199 José de Jesús Rodríguez 65-68-66—199 Tommy Gainey 62-70-67—199 Kevin Roy 72-65-63—200 Dan McCarthy 67-69-64—200 Charlie Saxon 63-67-70—200 Erik Barnes 70-67-64—201 Nick Hardy 67-69-65—201 Nicholas Lindheim 67-69-65—201 Grant Hirschman 69-67-65—201 Julián Etulain 65-69-67—201 Jared Wolfe 66-68-67—201 Dylan Wu 67-65-69—201 Davis Riley 65-67-69—201 Jimmy Stanger 65-66-70—201 Brian Campbell 72-66-64—202 Brandon Crick 67-70-65—202 Mito Pereira 68-68-66—202 Max McGreevy 68-68-66—202 Paul Haley II 69-66-67—202 Taylor Pendrith 67-67-68—202 Lee Hodges 68-66-68—202 Braden Thornberry 67-66-69—202 David Lipsky 68-70-65—203 Andrew Novak 67-67-69—203 Will Zalatoris 68-65-70—203 Adam Svensson 65-66-72—203 Dawson Armstrong 68-70-66—204 Chad Ramey 68-69-67—204 Andy Pope 68-68-68—204 Roberto Díaz 67-69-68—204 Tyson Alexander 69-67-68—204 Ben Kohles 68-68-68—204 Brett Stegmaier 64-72-68—204 Scott Langley 68-67-69—204 Kevin Dougherty 65-69-70—204 Scott Gutschewski 69-65-70—204 Seth Reeves 66-72-67—205 Jonathan Randolph 68-69-68—205 Chase Wright 69-68-68—205 John Chin 68-69-68—205 Ryan McCormick 68-67-70—205 Max Greyserman 69-69-68—206 Eric Cole 71-67-68—206 Shad Tuten 71-67-68—206 Brady Schnell 71-67-68—206 Taylor Dickson 71-66-69—206 Curtis Thompson 68-69-69—206 Nicholas Thompson 69-66-71—206 Zecheng Dou 69-65-72—206 Mark Blakefield 72-66-69—207 Carl Yuan 68-70-69—207 Sangmoon Bae 69-67-71—207 John VanDerLaan 68-67-72—207 Tyrone Van Aswegen 65-69-73—207 Patrick Fishburn 69-69-70—208 Joshua Creel 70-68-70—208 Robby Ormand 69-69-71—209 Matt Atkins 69-67-73—209 Will Wilcox 70-68-72—210 Tag Ridings 69-69-72—210 Harrison Endycott 70-68-72—210 Chip McDaniel 67-71-72—210 Vince India 70-66-74—210 KK Limbhasut 70-68-73—211 Will Cannon 66-72-74—212 Ben Silverman 68-67-77—212 Evan Harmeling 71-65-78—214

