IndyCar Indianapolis 500 Results

Sunday

At Indianapolis Motor Speedway

Indianapolis, IN

Lap length: 2.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Takuma Sato, Dallara-Honda, 200 laps, Running.

2. (2) Scott Dixon, Dallara-Honda, 200, Running.

3. (8) Graham Rahal, Dallara-Honda, 200, Running.

4. (19) Santino Ferrucci, Dallara-Honda, 200, Running.

5. (13) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 200, Running.

6. (15) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 200, Running.

7. (6) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 200, Running.

8. (10) Colton Herta, Dallara-Honda, 200, Running.

9. (20) Jack Harvey, Dallara-Honda, 200, Running.

10. (5) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 200, Running.

11. (28) Helio Castroneves, Dallara-Chevrolet, 200, Running.

12. (14) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 200, Running.

13. (1) Marco Andretti, Dallara-Honda, 200, Running.

14. (22) Will Power, Dallara-Chevrolet, 200, Running.

15. (17) Zach Veach, Dallara-Honda, 200, Running.

16. (32) JR Hildebrand, Dallara-Chevrolet, 200, Running.

17. (30) Max Chilton, Dallara-Chevrolet, 200, Running.

18. (29) Charlie Kimball, Dallara-Chevrolet, 200, Running.

19. (23) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 199, Running.

20. (4) Rinus Veekay, Dallara-Chevrolet, 199, Running.

21. (26) Fernanado Alonso, Dallara-Chevrolet, 199, Running.

22. (25) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 198, Running.

23. (33) Ben Hanley, Dallara-Chevrolet, 198, Running.

24. (31) Sage Karam, Dallara-Chevrolet, 198, Running.

25. (12) Spencer Pigot, Dallara-Honda, 194, Did not finish.

26. (16) Ed Carpenter, Dallara-Chevrolet, 187, Running.

27. (9) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 143, Did not finish.

28. (7) Alex Palou, Dallara-Honda, 121, Did not finish.

29. (18) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 91, Did not finish.

30. (21) Oliver Askew, Dallara-Chevrolet, 91, Did not finish.

31. (24) Dalton Kellett, Dallara-Chevrolet, 82, Did not finish.

32. (11) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 24, Did not finish.

33. (27) James Davison, Dallara-Honda, 4, Did not finish.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 157.824 mph.

Time of Race: 03:10:05.0880.

Margin of Victory: 0.0577 seconds.

Cautions: 7 for 52 laps.

Lead Changes: 21 among 11 drivers.

Lap Leaders: Dixon 1-26, Askew 27-30, Pagenaud 31-44, Power 45-46, Dixon 47-63, Herta 64, Dixon 65-101, Rossi 102-105, Dixon 106, Rossi 107-114, Dixon 115-117, Rossi 118-120, Dixon 121, Rossi 122-123, Rosenqvist 124-131, Dixon 132-156, Sato 157-167, Dixon 168, Ferrucci 169, Hinchcliffe 170, Veach 171-184, Sato 185.

Points: Dixon 335, Newgarden 251, O ward 218, Rahal 214, Pagenaud 212, Sato 207, Herta 190, Ferrucci 181, Power 175, Rosenqvist 157.

