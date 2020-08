European Tour Hero Open Par Scores

Saturday At Forest of Arden Country Club Birmingham, England Purse: $1.306 million Yardage: 7213; Par: 72 Third Round Sam Horsfield,…

Sam Horsfield, England 68-63-71_202 -14

Rasmus Hojgaard, Denmark 66-71-66_203 -13

Oliver Farr, Wales 65-71-67_203 -13

Mikko Korhonen, Finland 67-69-67_203 -13

Chris Paisley, England 70-68-73_204 -12

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 62-69-73_204 -12

Benjamin Hebert, France 69-70-66_205 -11

Joachim B. Hansen, Denmark 68-71-66_205 -11

Richard Bland, England 70-68-67_205 -11

Matthieu Pavon, France 69-67-69_205 -11

Antoine Rozner, France 68-67-70_205 -11

Alexander Bjork, Sweden 68-67-70_205 -11

Thomas Detry, Belgium 67-67-71_205 -11

Niklas Lemke, Sweden 70-72-64_206 -10

Robert Rock, England 71-69-66_206 -10

Joel Sjoholm, Sweden 70-68-68_206 -10

Marcus Armitage, England 72-68-67_207 -9

Maximilian Kieffer, Germany 71-69-67_207 -9

Laurie Canter, England 67-72-68_207 -9

Sean Crocker, United States 67-75-66_208 -8

Ross Fisher, England 70-71-67_208 -8

Jamie Donaldson, Wales 72-68-68_208 -8

Andy Sullivan, England 70-70-68_208 -8

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 73-68-68_209 -7

Louis De Jager, South Africa 74-66-69_209 -7

Renato Paratore, Italy 70-70-69_209 -7

Aaron Rai, England 71-68-70_209 -7

Pablo Larrazabal, Spain 64-75-70_209 -7

Joel Stalter, France 67-71-71_209 -7

Ashley Chesters, England 66-72-71_209 -7

Jason Scrivener, Australia 69-69-71_209 -7

Kalle Samooja, Finland 68-69-72_209 -7

Grant Forrest, Scotland 69-68-72_209 -7

Callum Shinkwin, England 68-69-73_209 -7

Miguel Angel Jimenez, Spain 64-72-73_209 -7

Ryan Fox, New Zealand 70-72-68_210 -6

Matthew Southgate, England 67-74-69_210 -6

Rhys Enoch, Wales 68-72-70_210 -6

Rikard Karlberg, Sweden 68-71-71_210 -6

Ricardo Santos, Portugal 70-69-71_210 -6

Sihwan Kim, United States 67-71-72_210 -6

Julien Guerrier, France 68-71-71_210 -6

Wil Besseling, Netherlands 67-70-73_210 -6

Cormac Sharvin, Northern Ireland 70-67-73_210 -6

Alexander Levy, France 67-69-74_210 -6

Benjamin Poke, Denmark 72-70-69_211 -5

Dave Coupland, England 69-72-71_211 -5

Richey Ramsay, Scotland 69-68-74_211 -5

Thomas Bjorn, Denmark 71-71-70_212 -4

Scott Jamieson, Scotland 71-71-70_212 -4

Ben Stow, England 70-71-71_212 -4

Marcel Schneider, Germany 73-67-72_212 -4

Ben Evans, England 72-70-71_213 -3

Steven Brown, England 71-71-71_213 -3

John Catlin, United States 71-70-72_213 -3

Romain Langasque, France 69-72-72_213 -3

Lee Slattery, England 70-71-72_213 -3

Richard McEvoy, England 69-72-72_213 -3

Clement Sordet, France 69-72-72_213 -3

Johannes Veerman, United States 75-66-72_213 -3

Garrick Porteous, England 70-72-72_214 -2

David Horsey, England 71-71-72_214 -2

Darius Van Driel, Netherlands 69-71-74_214 -2

Steven Tiley, England 72-67-75_214 -2

Carlos Pigem, Spain 69-69-76_214 -2

Michael Campbell, New Zealand 71-71-73_215 -1

Maverick Antcliff, Australia 72-70-73_215 -1

Soren Kjeldsen, Denmark 70-71-74_215 -1

Connor Syme, Scotland 67-75-74_216 E

Tapio Pulkkanen, Finland 70-71-75_216 E

Dale Whitnell, England 69-72-76_217 +1

