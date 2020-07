PGA Tour the Memorial Tournament Scores

Saturday At Muirfield Village Golf Club Dublin, Ohio Purse: $9.3 million Yardage: 7,456; Par: 72 Third Round Jon Rahm 69-67-68_204…

Saturday At Muirfield Village Golf Club Dublin, Ohio Purse: $9.3 million Yardage: 7,456; Par: 72 Third Round

Jon Rahm 69-67-68_204

Ryan Palmer 67-68-73_208

Tony Finau 66-69-73_208

Danny Willett 74-66-70_210

Henrik Norlander 74-66-71_211

Jason Day 73-66-72_211

Matt Wallace 72-70-70_212

Chez Reavie 71-67-74_212

Patrick Rodgers 70-72-71_213

Patrick Cantlay 70-70-73_213

Mackenzie Hughes 74-66-73_213

Scottie Scheffler 71-73-70_214

Brendan Steele 68-75-71_214

Kevin Na 74-69-71_214

Rory McIlroy 70-72-72_214

Jordan Spieth 70-70-74_214

Gary Woodland 68-70-76_214

Brendon Todd 75-72-68_215

Matthew Wolff 77-68-70_215

Xinjun Zhang 72-73-70_215

Dylan Frittelli 73-68-74_215

Matthew Fitzpatrick 75-66-74_215

Lucas Glover 69-72-74_215

Bubba Watson 78-68-70_216

Carlos Ortiz 74-72-70_216

Adam Hadwin 76-70-70_216

Si Woo Kim 73-73-70_216

Justin Thomas 74-67-75_216

Patrick Reed 71-76-70_217

Billy Horschel 76-71-70_217

Tyler Duncan 75-71-71_217

Sebastián Muñoz 75-70-72_217

Harris English 70-73-74_217

Viktor Hovland 74-66-77_217

Steve Stricker 73-67-77_217

Luke List 70-68-79_217

Tiger Woods 71-76-71_218

Marc Leishman 72-75-71_218

William McGirt 76-69-73_218

Keith Mitchell 74-71-73_218

Louis Oosthuizen 72-73-73_218

Sergio Garcia 72-73-73_218

Jason Dufner 72-73-73_218

Erik van Rooyen 76-69-73_218

Abraham Ancer 72-75-72_219

Xander Schauffele 78-69-72_219

Corey Conners 73-74-72_219

Charles Howell III 69-77-73_219

Collin Morikawa 76-70-73_219

Phil Mickelson 72-74-73_219

Bud Cauley 75-71-73_219

Matt Kuchar 76-67-76_219

Scott Harrington 74-69-76_219

Christiaan Bezuidenhout 72-69-78_219

Jim Furyk 72-68-79_219

Brooks Koepka 72-75-73_220

Ryan Moore 70-75-75_220

Stewart Cink 73-74-74_221

C.T. Pan 72-74-75_221

Zach Johnson 76-70-75_221

Lanto Griffin 72-73-76_221

Bo Hoag 75-67-79_221

Cameron Smith 74-72-76_222

Mark Hubbard 70-76-76_222

Denny McCarthy 75-71-76_222

Scott Piercy 72-73-77_222

Keegan Bradley 73-73-77_223

Vijay Singh 71-74-78_223

Carl Pettersson 72-72-79_223

Jimmy Walker 70-72-81_223

Kevin Streelman 75-71-78_224

Sung Kang 74-72-78_224

Sepp Straka 73-72-79_224

Joel Dahmen 75-72-78_225

