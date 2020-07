PGA Tour Barracuda Championship Scores The Associated Press

Thursday Old Greenwood Golf Course at Tahoe Mountain Club Truckee, Calif. Yardage: 7,390; Par 71 Stableford Scoring System Used First Round Adam Schenk;14 Ryan Moore;14 Robert Streb;11 Seamus Power;11 Patrick Rodgers;11 J.J. Spaun;10 Cameron Percy;10 Branden Grace;10 Peter Uihlein;10 Maverick McNealy;10 Kevin Tway;10 Emiliano Grillo;10 Charley Hoffman;9 Peter Malnati;9 Matthew NeSmith;9 Robby Shelton;9 Matthias Schwab;9 Cameron Davis;8 Lanto Griffin;8 Kyle Stanley;8 Troy Merritt;8 Si Woo Kim;8 Russell Knox;8 Beau Hossler;8 Brandon Hagy;8 Mark Anderson;8 David Hearn;8 Will Gordon;8 Michael Gligic;8 Justin Suh;7 Aaron Wise;7 Bo Hoag;7 Michael Gellerman;7 Sahith Theegala;7 Martin Trainer;7 Alex Noren;7 Chris Baker;7 Arjun Atwal;6 Richy Werenski;6 Tyler McCumber;6 Joseph Bramlett;6 Pat Perez;6 Dicky Pride;5 Doug Ghim;5 Zack Sucher;5 Brian Stuard;5 Alex Cejka;5 Vincent Whaley;5 Rhein Gibson;5 Kyoung-Hoon Lee;4 Roberto Castro;4 Brian Gay;4 Charlie Beljan;4 Wes Roach;4 Kristoffer Ventura;4 Omar Uresti;4 Scott Stallings;4 Sam Ryder;4 Bud Cauley;4 Daniel Chopra;4 Charlie Wi;4 Chase Seiffert;3 Sam Saunders;3 Sangmoon Bae;3 Peter Kuest;3 Gregor Main;3 John Merrick;3 Tim Wilkinson;3 Russell Henley;3 Fabián Gómez;3 Jonathan Byrd;3 Brian Davis;3 Rob Oppenheim;3 Derek Bayley;3 Austin Cook;2 Ryan Blaum;2 Chesson Hadley;2 Denny McCarthy;2 Hank Lebioda;1 Sam Burns;1 Roger Sloan;1 John Rollins;1 Shaun Micheel;1 Jonathan Kaye;1 Chris Stroud;1 Brendan Steele;1 Ryan Brehm;1 Brandon Harkins;1 Eric Axley;1 Zac Blair;0 Bo Van Pelt;0 Tyler Weworski;0 Ben Martin;0 Ted Potter, Jr.;0 Martin Kaymer;0 Bronson Burgoon;0 David Lingmerth;-1 Matt Every;-1 Brendon de Jonge;-1 Sebastian Cappelen;-1 Nick Watney;-1 Josh Teater;-1 John Senden;-2 Johnson Wagner;-2 George McNeill;-2 Kurt Kitayama;-2 Ben Taylor;-2 Nelson Ledesma;-2 Kramer Hickok;-3 Jason Bohn;-3 David Berganio, Jr.;-3 Dylan Meyer;-3 Bill Haas;-3 Ryan Armour;-4 Aaron Baddeley;-4 Jhonattan Vegas;-4 Robert Garrigus;-4 D.J. Trahan;-5 Hunter Mahan;-5 Wyndham Clark;-5 Dominic Bozzelli;-5 Ted Purdy;-6 MJ Daffue;-6 Jason Gore;-6 Greg Chalmers;-7 Ricky Barnes;-8 Parker McLachlin;-8 Shawn Stefani;-8 Freddie Jacobson;-8 Chad Campbell;-10 Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.