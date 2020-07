PGA Tour 3M Open Scores

Sunday TPC Twin Cities Blaine, Minnesota Yardage: 7,431; Par: 71 Final Round Michael Thompson (500), $1,188,000 64-66-68-67—265 Adam Long (300),…

Sunday TPC Twin Cities Blaine, Minnesota Yardage: 7,431; Par: 71 Final Round Michael Thompson (500), $1,188,000 64-66-68-67—265 Adam Long (300), $719,400 68-72-63-64—267 Tony Finau (104), $250,800 65-66-69-68—268 Emiliano Grillo (104), $250,800 71-68-64-65—268 Max Homa (104), $250,800 65-72-64-67—268 Charles Howell III (104), $250,800 71-65-67-65—268 Alex Noren (104), $250,800 67-69-66-66—268 Charl Schwartzel (104), $250,800 66-68-66-68—268 Robby Shelton (104), $250,800 68-68-68-64—268 Cameron Tringale (104), $250,800 69-70-63-66—268 Richy Werenski (104), $250,800 63-67-68-70—268 Cameron Davis (57), $127,050 67-66-69-68—270 Bo Hoag (57), $127,050 65-73-69-63—270 Ryan Moore (57), $127,050 65-70-67-68—270 Nick Watney (57), $127,050 65-69-68-68—270 Matthew Wolff (57), $127,050 65-68-70-67—270 Xinjun Zhang (57), $127,050 65-67-71-67—270 Harris English (45), $87,450 70-65-67-69—271 Dylan Frittelli (45), $87,450 68-67-70-66—271 Doug Ghim (45), $87,450 70-68-67-66—271 Talor Gooch (45), $87,450 66-65-72-68—271 Sepp Straka (45), $87,450 70-67-71-63—271 Aaron Baddeley (37), $63,690 66-73-69-64—272 Henrik Norlander (37), $63,690 70-70-67-65—272 Pat Perez (37), $63,690 70-69-66-67—272 Brice Garnett (30), $48,180 70-67-68-68—273 Michael Gligic (30), $48,180 72-68-68-65—273 Chase Koepka, $48,180 70-68-72-63—273 Hank Lebioda (30), $48,180 69-70-65-69—273 Danny Lee (30), $48,180 67-68-69-69—273 Bernd Wiesberger, $48,180 73-66-66-68—273 Sam Burns (20), $34,577 70-69-69-66—274 Jason Dufner (20), $34,577 68-72-66-68—274 Tom Lewis (20), $34,577 68-71-67-68—274 Luke List (20), $34,577 68-72-67-67—274 Matthias Schwab, $34,577 70-67-68-69—274 Kyle Stanley (20), $34,577 66-74-65-69—274 Rafa Cabrera Bello (20), $34,577 71-69-70-64—274 Denny McCarthy (20), $34,577 68-70-64-72—274 Patrick Rodgers (20), $34,577 66-68-70-70—274 Chris Baker (13), $24,750 68-72-69-66—275 Bronson Burgoon (13), $24,750 66-70-70-69—275 Brian Harman (13), $24,750 76-64-68-67—275 Chris Kirk (13), $24,750 66-71-69-69—275 Adam Schenk (13), $24,750 67-69-72-67—275 Stewart Cink (9), $17,980 69-68-70-69—276 Brandon Hagy (9), $17,980 70-69-68-69—276 Tom Hoge (9), $17,980 69-67-70-70—276 Si Woo Kim (9), $17,980 71-65-68-72—276 Alex Cejka (9), $17,980 70-70-68-68—276 Michael Gellerman (9), $17,980 70-70-70-66—276 Patton Kizzire (9), $17,980 69-70-70-67—276 Arjun Atwal (7), $15,686 73-67-71-66—277 Robert Garrigus (7), $15,686 66-71-67-73—277 Tim Wilkinson (7), $15,686 70-69-67-71—277 Austin Cook (6), $15,312 67-70-68-73—278 Josh Teater (6), $15,312 70-70-69-69—278 Bill Haas (5), $14,982 70-69-72-68—279 Kramer Hickok (5), $14,982 67-70-73-69—279 John Merrick (5), $14,982 71-69-70-69—279 K.J. Choi (5), $14,718 71-67-68-74—280 Scott Stallings (5), $14,520 71-64-73-73—281 Peter Uihlein (5), $14,520 70-69-72-70—281 George McNeill (4), $14,322 70-70-72-73—285 Bo Van Pelt (4), $14,190 66-68-76-76—286 Kyoung-Hoon Lee (4), $14,058 70-70-71-76—287 Tommy Gainey (4), $13,926 68-72-73-76—289 Matt Every (3), $13,794 70-70-75-80—295

