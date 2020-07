NASCAR Xfinity Series Alsco 300 Lineup

Friday, July 10 At Kentucky Speedway Sparta, Ky. Lap length: 1.50 miles (Car number in parentheses) 1. (93) Myatt Snider,…

Friday, July 10 At Kentucky Speedway Sparta, Ky. Lap length: 1.50 miles (Car number in parentheses)

1. (93) Myatt Snider, Chevrolet.

2. (4) Jesse Little, Chevrolet.

3. (08) Joe Graf, Jr., Chevrolet.

4. (51) Jeremy Clements, Chevrolet.

5. (9) Noah Gragson, Chevrolet.

6. (02) Brett Moffitt, Chevrolet.

7. (39) Ryan Sieg, Chevrolet.

8. (47) Kyle Weatherman, Chevrolet.

9. (11) Justin Haley, Chevrolet.

10. (21) Anthony Alfredo, Chevrolet.

11. (1) Michael Annett, Chevrolet.

12. (98) Chase Briscoe, Ford.

13. (10) Ross Chastain, Chevrolet.

14. (18) Riley Herbst, Toyota.

15. (22) Austin Cindric, Ford.

16. (13) Chad Finchum, Toyota.

17. (20) Harrison Burton, Toyota.

18. (6) BJ McLeod, Chevrolet.

19. (90) Ronnie Bassett, Chevrolet.

20. (7) Justin Allgaier, Chevrolet.

21. (61) Timmy Hill, Toyota.

22. (74) Bayley Currey, Chevrolet.

23. (78) Vinnie Miller, Chevrolet.

24. (36) Alex Labbe, Chevrolet.

25. (52) Korey Vanderwal, Chevrolet.

26. (92) Josh Williams, Chevrolet.

27. (68) Brandon Brown, Chevrolet.

28. (99) Mason Massey, Toyota.

29. (0) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet.

30. (5) Matt Mills, Chevrolet.

31. (07) Garrett Smithley, Chevrolet.

32. (15) Colby Howard, Chevrolet.

33. (44) Tommy Joe Martins, Chevrolet.

34. (8) Jeb Burton, Chevrolet.

35. (66) Stephen Leicht, Toyota.

36. (19) Brandon Jones, Toyota.

