NASCAR-Gander Outdoors Vankor 250 Truck Lineup

Saturday, July 18 At Texas Motor Speedway Fort Worth, Texas Lap length: 1.44 miles (Car number in parentheses)

1. (2) Sheldon Creed, Chevrolet.

2. (98) Grant Enfinger, Ford.

3. (16) Austin Hill, Toyota.

4. (51) Kyle Busch, Toyota.

5. (38) Todd Gilliland, Ford.

6. (21) Zane Smith, Chevrolet.

7. (18) Christian Eckes, Toyota.

8. (23) Brett Moffitt, Chevrolet.

9. (26) Tyler Ankrum, Chevrolet.

10. (99) Ben Rhodes, Ford.

11. (45) Ty Majeski, Chevrolet.

12. (44) Natalie Decker, Chevrolet.

13. (24) Justin Haley, Chevrolet.

14. (40) Ryan Truex, Chevrolet.

15. (88) Matt Crafton, Ford.

16. (4) Raphael Lessard, Toyota.

17. (19) Derek Kraus, Toyota.

18. (52) Stewart Friesen, Chevrolet.

19. (11) Spencer Davis, Toyota.

20. (15) Tanner Gray, Ford.

21. (13) Johnny Sauter, Ford.

22. (56) Timmy Hill, Chevrolet.

23. (00) Angela Ruch, Toyota.

24. (42) Ross Chastain, Chevrolet.

25. (33) Akinori Ogata, Toyota.

26. (22) Austin Wayne Self, Chevrolet.

27. (20) Spencer Boyd, Chevrolet.

28. (3) Jordan Anderson, Chevrolet.

29. (30) Brennan Poole, Toyota.

30. (04) Cory Roper, Ford.

31. (02) Tate Fogelman, Chevrolet.

32. (9) Codie Rohrbaugh, Chevrolet.

33. (68) Clay Greenfield, Toyota.

34. (49) Tim Viens, Chevrolet.

35. (10) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet.

36. (6) Norm Benning, Chevrolet.

