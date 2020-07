MLS Leaders

Through Monday, July 13 Goals Kevin Molino, MIN 3 Maximiliano Urruti, MTL 3 Gyasi Zardes, CLB 3 12 players tied…

Through Monday, July 13

Goals Kevin Molino, MIN 3 Maximiliano Urruti, MTL 3 Gyasi Zardes, CLB 3

12 players tied with 2

Assists Latif Blessing, LFC 2 Kyle Duncan, NYR 2 Ethan Finlay, MIN 2 Jan Gregus, MIN 2 Pity Martinez, ATL 2 Felipe Martins, DC 2 Djordje Mihailovic, CHI 2 Alejandro Pozuelo, TOR 2 Jack Price, COL 2 Alan Pulido, KC 2 Darwin Quintero, HOU 2 Cristian Roldan, SEA 2 Keegan Rosenberry, COL 2 Florian Valot, NYR 2 Lucas Zelarayan, CLB 2 Shots Gustavo Bou, NE 15 Raul Ruidiaz, SEA 14 Diego Rossi, LFC 13 Valentin Castellanos, NYC 12 Carlos Vela, LFC 12 Luis Amarilla, MIN 10 Brian Rodriguez, LFC 10 Maximiliano Urruti, MTL 10 Kei Kamara, COL 9 Gadi Kinda, KC 9 Vako Qazaishvili, SJ 9 Memo Rodriguez, HOU 9 Andre Shinyashiki, COL 9

Shots on Goal Diego Rossi, LFC 9 Vako Qazaishvili, SJ 7 Gustavo Bou, NE 6 Carlos Vela, LFC 6 Ayo Akinola, TOR 5 Valentin Castellanos, NYC 5 Maximiliano Urruti, MTL 5

11 players tied with 4

Cautions Diego Chara, POR 3 Junior Moreno, DC 3 Frankie Amaya, CIN 2 Russell Canouse, DC 2 Boniek Garcia, HOU 2 Justen Glad, RSL 2 Jakob Glesnes, PHI 2 Aleksandar Katai, LA 2 Gadi Kinda, KC 2 Jose Martinez, PHI 2 Joao Moutinho, ORL 2 Joao Paulo, SEA 2 Ilie Sanchez, KC 2 Tommy Thompson, SJ 2 Matias Vera, HOU 2

Cards Y R TOTAL Junior Moreno, DC 3 1 4 Diego Chara, POR 3 0 3

8 players tied with 2

Goals-Allowed Avg. Zac MacMath, RSL 0.33 Eloy Room, CLB 0.33 Tim Melia, KC 0.35 Stefan Frei, SEA 0.67 Pedro Gallese, ORL 1.00 Jesse Gonzalez, DAL 1.00 Brad Guzan, ATL 1.00 David Jensen, NYR 1.00 Sean Johnson, NYC 1.00 Brad Knighton, NE 1.00 Matt Turner, NE 1.00 Shutouts Zac MacMath, RSL 2 Eloy Room, CLB 2 Andre Blake, PHI 1 Steve Clark, POR 1 Maxime Crepeau, VAN 1 Stefan Frei, SEA 1 Pedro Gallese, ORL 1 Jesse Gonzalez, DAL 1 David Jensen, NYR 1 Tim Melia, KC 1 Matt Turner, NE 1 Daniel Vega, SJ 1 Kenneth Vermeer, LFC 1 Quentin Westberg, TOR 1

Saves Andre Blake, PHI 18 Sean Johnson, NYC 16 Bill Hamid, DC 14 Daniel Vega, SJ 13 Stefan Frei, SEA 12 Clement Diop, MTL 11 Clint Irwin, COL 11 Luis Robles, MCF 10 Kenneth Vermeer, LFC 10 Brad Guzan, ATL 9 David Jensen, NYR 9 Quentin Westberg, TOR 9

