Korn Ferry TPC San Antonio Championship Scores

Thursday At TPC San Antonio-AT&T Oaks Course San Antonio, Texas Purse: $600,000 Yardage: 7,494; Par: 72 Second Round

Austin Smotherman 66-69_135

Derek Ernst 69-68_137

Paul Barjon 67-70_137

Max McGreevy 67-70_137

Roberto Díaz 71-66_137

Dan McCarthy 69-69_138

Max Greyserman 67-71_138

Eric Cole 73-65_138

Ollie Schniederjans 67-71_138

Kyle Reifers 71-67_138

John VanDerLaan 69-70_139

Whee Kim 71-68_139

Davis Riley 70-69_139

Ben Kohles 70-69_139

Charlie Saxon 70-69_139

Conrad Shindler 70-69_139

Ben Martin 71-69_140

Joshua Creel 73-67_140

Stephen Franken 70-70_140

Tyrone Van Aswegen 66-74_140

Justin Lower 71-69_140

Sangmoon Bae 71-69_140

Taylor Pendrith 73-67_140

Michael Miller 69-71_140

Max Rottluff 73-67_140

Dawie van der Walt 74-67_141

Andrew Novak 71-70_141

Scott Gutschewski 69-72_141

Jake Knapp 72-69_141

Chad Ramey 71-70_141

Wes Roach 73-68_141

Billy Kennerly 69-72_141

Chandler Blanchet 72-69_141

Nick Arman 69-72_141

Peter Uihlein 73-69_142

Jared Wolfe 68-74_142

Steve Lewton 69-73_142

Paul Haley II 71-71_142

Jack Maguire 74-68_142

Sean O’Hair 71-71_142

Carl Yuan 71-71_142

Scott Langley 73-69_142

Martin Piller 67-75_142

Lee Hodges 71-71_142

Tommy Gainey 72-70_142

Harrison Endycott 70-72_142

Vince India 71-71_142

Steve LeBrun 71-72_143

Anders Albertson 75-68_143

Ben Taylor 73-70_143

Justin Hueber 74-69_143

Adam Svensson 73-70_143

Blayne Barber 74-69_143

Callum Tarren 70-73_143

José de Jesús Rodríguez 71-72_143

Brandon Harkins 71-72_143

Dylan Wu 70-73_143

Wesley Bryan 68-75_143

David Kocher 76-67_143

Alex Prugh 72-71_143

Nick Hardy 73-70_143

Ryan Ruffels 71-72_143

Chase Wright 75-69_144

Ben Silverman 72-72_144

David Lipsky 75-69_144

Will Zalatoris 77-67_144

Rick Lamb 73-71_144

Erik Compton 72-72_144

Kevin Dougherty 71-73_144

Daniel Miernicki 75-69_144

Brad Hopfinger 73-71_144

Zach Wright 73-71_144

Taylor Montgomery 74-70_144

Mito Pereira 73-71_144

Jim Knous 75-69_144

Brady Schnell 71-73_144

Grant Hirschman 73-71_144

Matt Atkins 71-73_144

Missed the cut

Brandon Crick 74-71_145

Jason Millard 72-73_145

Nicholas Lindheim 76-69_145

Alex Cejka 73-72_145

Nelson Ledesma 72-73_145

Zecheng Dou 75-70_145

Ryan McCormick 74-71_145

Theo Humphrey 72-73_145

Zach Cabra 73-72_145

Jamie Lopez Rivarola 74-71_145

Tyson Alexander 71-75_146

Josh Teater 73-73_146

Marcelo Rozo 76-70_146

Jimmy Stanger 72-74_146

Steven Bowditch 75-71_146

Chip McDaniel 73-73_146

Kevin Roy 78-68_146

Curtis Thompson 68-78_146

Taylor Moore 72-74_146

Shawn Stefani 73-73_146

John Oda 75-71_146

Jonathan Randolph 74-72_146

Joey Garber 75-71_146

Brent Grant 74-72_146

Taylor Dickson 71-75_146

Trevor Cone 76-70_146

Yuwa Kosaihira 74-72_146

Andres Gonzales 75-72_147

Augusto Núñez 73-74_147

Robby Ormand 75-72_147

T.J. Vogel 75-72_147

Julián Etulain 75-72_147

Braden Thornberry 76-71_147

Drew Weaver 76-71_147

Charlie Wi 75-72_147

Greyson Sigg 74-73_147

Jamie Arnold 72-75_147

J.T. Griffin 74-73_147

Patrick Flavin 72-75_147

Brett Stegmaier 73-75_148

Erik Barnes 73-75_148

Ryan Blaum 75-73_148

Nicholas Thompson 74-74_148

Rhein Gibson 70-78_148

J.J. Henry 74-75_149

D.A. Points 74-75_149

John Chin 71-78_149

Mickey DeMorat 77-72_149

Mark Baldwin 76-73_149

Robert Allenby 75-74_149

Brian Campbell 73-76_149

Michael Gligic 72-77_149

Kyle Jones 79-70_149

Nicolas Echavarria 74-75_149

Greg Yates 73-76_149

Dawson Armstrong 76-73_149

Evan Harmeling 76-74_150

Cyril Bouniol 72-78_150

Shane Smith 77-73_150

Brett Drewitt 74-76_150

Sebastián Vázquez 75-75_150

Andrés Echavarría 77-73_150

Conner Godsey 74-76_150

Bobby Bai 77-74_151

Kevin Lucas 79-72_151

Brett Coletta 76-75_151

Tom Whitney 78-73_151

George Cunningham 77-76_153

Curtis Luck 76-77_153

KK Limbhasut 76-78_154

Mark Blakefield 79-75_154

Patrick Fishburn 74-80_154

Aaron Terrazas 77-77_154

Luke Guthrie 78-77_155

Seth Reeves 80-84_164

