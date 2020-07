European Tour Austrian Open Scores

Thursday At Diamond Country Club Atzenbrugg, Austria Purse: $1.975 million Yardage: 6,819; Par: 72 First Round Joost Luiten, Netherlands 31-34_65…

Thursday At Diamond Country Club Atzenbrugg, Austria Purse: $1.975 million Yardage: 6,819; Par: 72 First Round

Joost Luiten, Netherlands 31-34_65

Marc Warren, Scotland 34-32_66

Craig Howie, Scotland 33-33_66

Lorenzo Scalise, Italy 34-33_67

Philip Eriksson, Sweden 33-34_67

Connor Syme, Scotland 31-36_67

Nicolai Højgaard, Denmark 35-32_67

Jonathan Thomson, England 31-37_68

Eduardo de le Riva, Spain 33-35_68

Timon Balti, Austria 37-31_68

Jens Dantorp, Sweden 34-34_68

Joel Stalter, France 32-36_68

Christopher Mivis, Belgium 37-31_68

Thomas Detry, Belgium 32-36_68

Miguel Angel Jimenez, Spain 33-35_68

Renato Paratore, Italy 33-35_68

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 32-36_68

Wil Besseling, Netherlands 31-37_68

Marcel Schneider, Germany 34-35_69

Oscar Lengden, Sweden 33-36_69

Anton Karlsson, Sweden 35-34_69

Gavin Moynihan, Ireland 34-35_69

Niklas Norgaard Moller, Denmark 33-36_69

Scott Henry, Scotland 35-34_69

Jerome Lando Casanova, France 34-35_69

Oliver Lindell, Finland 36-33_69

Allen John, Germany 33-36_69

Martin Simonsen, Denmark 33-36_69

Robin Sciot-Siegrist, France 35-34_69

Gary Stal, France 35-35_70

Felix Mory, France 33-37_70

Gregory Bourdy, France 36-34_70

Scott Gregory, England 35-35_70

Maximilian Kieffer, Germany 34-36_70

Adri Arnaus, Spain 35-35_70

Jordan Wrisdale, England 33-37_70

Craig Ross, Scotland 35-35_70

Joel Girbach, Switzerland 32-38_70

Mikael Lundberg, Sweden 35-35_70

Lukas Nemecz, Austria 36-34_70

Robin Roussel, France 35-35_70

Niklas Regner, Austria 34-36_70

Gudmundur Kristjansson, Iceland 35-35_70

Daan Huizing, Netherlands 36-34_70

Carlos Pigem, Spain 34-36_70

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-35_70

Sebastian Heisele, Germany 37-33_70

Henric Sturehed, Sweden 34-36_70

Adrien Saddier, France 35-35_70

Darius van Driel 35-36_71

Alexander Knappe, Germany 35-36_71

Nicolas Colsaerts, Belgium 34-37_71

Pedro Oriol, Spain 36-35_71

John Catlin, United States 34-37_71

Santiago Tarrio, Spain 38-33_71

Matt Ford, England 34-37_71

Robbie Van West, Netherlands 35-36_71

Moritz Lampert, Germany 38-33_71

Pelle Edberg, Sweden 37-34_71

Frederic Lacroix, France 32-39_71

Bradley Moore, England 35-36_71

Joel Sjoholm, Sweden 33-38_71

Matthew Baldwin, England 34-37_71

Scott Vincent, Zimbabwe 34-37_71

Enrico Di Nitto, Italy 35-36_71

Robin Petersson, Sweden 36-36_72

Julien Quesne, France 34-38_72

Lorenzo Gagli, Italy 36-36_72

Per Langfors, Sweden 35-37_72

Chase Hanna, United States 37-35_72

Stanislav Matus, Czech Republic 36-36_72

Steven Tiley, England 38-34_72

Frederico Maccario, Italy 37-35_72

Clement Berado, France 33-39_72

Sami Valimaki, Finland 36-36_72

Rikard Karlberg, Sweden 33-39_72

Max Schmitt, Germany 35-37_72

Ondrej Lieser, Czech Republic 36-36_72

Barja Virto, Spain 35-37_72

Jens Fahrbring, Sweden 35-37_72

Ugo Coussaud, France 36-36_72

Roope Kakko, Finland 35-38_73

Aron Zemmer, Italy 40-33_73

Markus Habeler, Austria 39-34_73

Mark Flindt Haastrup, Denmark 39-34_73

Mathieu Fenasse, France 37-36_73

Maximilian Steinlechner, Austria 37-36_73

Martin Wegele, Austria 37-36_73

Chris Robb, Scotland 36-37_73

Deyen Lawson, Australia 39-34_73

Marcel Siem, Germany 39-34_73

Francesco Laporta, Italy 38-35_73

Raphael De Sousa, Switzerland 34-39_73

Lars Van Meijel, Netherlands 35-38_73

Hurly Long, Germany 35-38_73

Antti Ahokas, Finland 34-39_73

David Boote, Wales 37-36_73

Pep Angles, Spain 36-38_74

Scott Fernandez, Spain 36-38_74

Victor Riu, France 39-35_74

Richard Mansell, England 35-39_74

Hinrich Arkenau, Germany 38-36_74

Bernd Ritthammer, Germany 36-38_74

Laurenz Kubin, Austria 34-40_74

Nicolai Kristensen, Denmark 39-35_74

Andrew Wilson, England 38-36_74

Benjamin Rusch, Switzerland 38-36_74

Leonhard Astl, Austria 35-39_74

David Borda, Spain 36-38_74

Antoine Rozner, France 38-36_74

Dominic Foos, Germany 35-39_74

Todd Clements, England 37-38_75

Markus Brier, Austria 35-40_75

Martin Ovesen, Denmark 36-39_75

Filippo Bergamaschi, Italy 35-40_75

Ewen Ferguson, Scotland 37-38_75

Ricardo Gouveia, Portugal 39-36_75

Ben Stow, England 36-39_75

Daniel Gavins, England 35-40_75

Stuart Manley, Wales 41-34_75

Ross McGowan, England 36-39_75

Ryan Evans, England 37-39_76

Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-38_76

Lukas Lipold, Austria 37-39_76

Adrian Meronk, Poland 37-39_76

Damien Perrier, France 39-37_76

Robin Dawson, Ireland 40-36_76

Jonas Kolbing, Germany 37-39_76

Christofer Blomstrand, Sweden 39-38_77

Janne Kaske, Finland 39-38_77

Gerold Folk, Austria 36-41_77

Alfie Plant, England 39-38_77

Emilio Cuartero Blanco, Spain 41-36_77

Niall Kearney, Ireland 39-39_78

Alvaro Arizabaleta, Colombia 39-39_78

Nick McCarthy, England 39-39_79

Tapio Pulkkanen, Finland 38-41_78

Kim Koivu, Finland 39-41_80

Haydn Porteous, South Africa 35-46_81

Rhys Enoch, Wales 37-44_81

Jesper Sandborg, Sweden 39-42_81

Haraldur Magnus, Iceland 42-39_81

Fredrik Nilehn, Sweden 44-41_85

Sebastian Wittmann, Austria 48-39_87

