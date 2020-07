European Tour Austrian Open Par Scores

Sunday At Diamond Country Club Atzenbrugg, Austria Purse: $1.975 million Yardage: 6,819; Par: 72 Final Round Marc Warren, Scotland 66-69-70-70_275 -13…

Sunday At Diamond Country Club Atzenbrugg, Austria Purse: $1.975 million Yardage: 6,819; Par: 72 Final Round

Marc Warren, Scotland 66-69-70-70_275 -13

Marcel Schneider, Germany 69-69-69-69_276 -12

Wil Besseling, Netherlands 68-69-74-66_277 -11

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-67-69-72_278 -10

Craig Howie, Scotland 66-69-74-69_278 -10

Connor Syme, Scotland 67-70-69-72_278 -10

Darius van Driel, Netherlands 71-65-70-72_278 -10

John Catlin, United States 71-69-71-69_280 -8

Thomas Detry, Belgium 68-71-73-68_280 -8

Philip Eriksson, Sweden 67-73-70-70_280 -8

Miguel Angel Jimenez, Spain 68-65-77-70_280 -8

Allen John, Germany 69-70-70-71_280 -8

Oscar Lengden, Sweden 69-68-73-70_280 -8

Christopher Mivis, Belgium 68-70-72-70_280 -8

Renato Paratore, Italy 68-67-75-71_281 -7

Joel Stalter, France 68-69-70-74_281 -7

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-67-70-76_281 -7

Matt Ford, England 71-68-74-69_282 -6

Joost Luiten, Netherlands 65-70-72-75_282 -6

Felix Mory, France 70-68-77-67_282 -6

Bernd Ritthammer, Germany 74-65-74-69_282 -6

Adrien Saddier, France 70-72-68-72_282 -6

Carlos Pigem, Spain 70-69-74-70_283 -5

Marcel Siem, Germany 73-68-72-70_283 -5

Lorenzo Gagli, Italy 72-69-72-71_284 -4

Daan Huizing, Netherlands 70-71-73-70_284 -4

Oliver Lindell, Finland 69-71-70-74_284 -4

Jonathan Thomson, England 68-70-78-68_284 -4

Scott Vincent, Zimbabwe 71-66-72-75_284 -4

Jordan Wrisdale, England 70-69-75-70_284 -4

Matthew Baldwin, England 71-72-71-71_285 -3

Roope Kakko, Finland 73-70-71-71_285 -3

Deyen Lawson, Australia 73-67-74-71_285 -3

Eduardo de le Riva, Spain 68-71-76-71_286 -2

Rikard Karlberg, Sweden 72-68-72-74_286 -2

Hurly Long, Germany 73-70-71-72_286 -2

Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-72-77-68_286 -2

Lukas Nemecz, Austria 70-71-77-68_286 -2

Chase Hanna, United States 72-69-76-70_287 -1

Pedro Oriol, Spain 71-70-76-70_287 -1

Craig Ross, Scotland 70-70-74-73_287 -1

Martin Simonsen, Denmark 69-71-81-66_287 -1

Aron Zemmer, Italy 73-68-78-68_287 -1

David Boote, Wales 73-70-73-72_288 E

Gregory Bourdy, France 70-71-76-71_288 E

Todd Clements, England 75-67-74-72_288 E

Pelle Edberg, Sweden 71-71-73-73_288 E

Jens Fahrbring, Sweden 72-71-72-73_288 E

Markus Habeler, Austria 73-70-71-74_288 E

Nicolai Hojgaard, Denmark 67-73-71-77_288 E

Moritz Lampert, Germany 71-72-70-75_288 E

Ondrej Lieser, Czech Republic 72-68-76-72_288 E

Antoine Rozner, France 74-69-76-69_288 E

Joel Sjoholm, Sweden 71-68-77-72_288 E

Anton Karlsson, Sweden 69-72-75-73_289 +1

Maximilian Kieffer, Germany 70-70-80-69_289 +1

Francesco Laporta, Italy 73-70-77-69_289 +1

Gavin Moynihan, Ireland 69-74-76-70_289 +1

Henric Sturehed, Sweden 70-70-75-74_289 +1

Santiago Tarrio, Spain 71-70-77-71_289 +1

David Borda, Spain 74-69-72-75_290 +2

Adri Arnaus, Spain 70-71-77-73_291 +3

Raphael De Sousa, Switzerland 73-69-73-76_291 +3

Alexander Knappe, Germany 71-69-78-73_291 +3

Per Langfors, Sweden 72-69-77-73_291 +3

Robin Roussel, France 70-72-78-71_291 +3

Enrico Di Nitto, Italy 71-72-78-72_293 +5

Joel Girrbach, Switzerland 70-72-76-75_293 +5

Jerome Lando Casanova, France 69-73-78-73_293 +5

Max Schmitt, Germany 72-70-79-72_293 +5

Scott Henry, Scotland 69-73-74-79_295 +7

Lorenzo Scalise, Italy 67-75-80-75_297 +9

Robbie Van West, Netherlands 71-71-78-77_297 +9

