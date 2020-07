European PGA Tour Euram Bank Open Scores

Saturday At Golf Club Adamstal Ramsau, Austria Purse: $568,825 Yardage: 6,473; Par: 70 Fourth Round Joel Stalter, France 65-65-68-68_266 Richard…

Saturday At Golf Club Adamstal Ramsau, Austria Purse: $568,825 Yardage: 6,473; Par: 70 Fourth Round

Joel Stalter, France 65-65-68-68_266

Richard Mansell, England 67-66-64-71_268

Alexander Knappe, Germany 66-67-66-70_269

Christofer Blomstrand, Sweden 65-67-66-71_269

Robin Sciot-Siegrist, France 67-66-61-75_269

Joost Luiten, Netherlands 65-63-74-68_270

Garrick Higgo, South Africa 65-69-67-69_270

Julien Brun, France 67-64-68-71_270

Damien Perrier, France 69-67-66-69_271

Lorenzo Gagli, Italy 70-64-67-70_271

Scott Fernandez, Spain 71-62-70-69_272

Adri Arnaus, Spain 66-70-67-69_272

Thomas Rosenmuller, Germany 68-67-71-67_273

Ondrej Lieser, Czech Republic 65-73-67-68_273

Oscar Lengden, Sweden 68-67-69-69_273

Scott Gregory, England 66-68-68-71_273

Philip Eriksson, Sweden 64-66-69-74_273

Scott Vincent, Zimbabwe 67-70-72-65_274

Frederico Maccario, Italy 68-70-70-66_274

Deyen Lawson, Australia 63-69-72-70_274

Mikael Lundberg, Sweden 72-66-66-70_274

Oliver Lindell, Finland 64-70-69-71_274

Daniel Gavins, England 68-65-66-75_274

Dominic Foos, Germany 67-68-72-68_275

Sebastian Heisele, Germany 71-66-68-70_275

Rikard Karlberg, Sweden 70-67-67-71_275

Lukas Nemecz, Austria 68-67-68-72_275

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 67-70-71-68_276

Matt Ford, England 66-70-70-70_276

Max Schmitt, Germany 69-67-68-72_276

Robin Petersson, Sweden 69-64-69-74_276

Pedro Oriol, Spain 68-68-69-72_277

Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-68-67-74_277

Chris Robb, Scotland 68-64-71-74_277

Bernd Ritthammer, Germany 68-68-67-74_277

Ricardo Gouveia, Portugal 67-67-72-72_278

Filippo Bergamaschi, Italy 70-67-71-72_278

Stuart Manley, Wales 70-68-70-73_278

Victor Riu, France 66-71-75-67_279

David Boote, Wales 69-69-72-69_279

Edouard Dubois, France 66-69-68-76_279

Felix Mory, France 68-69-66-76_279

Marcel Siem, Germany 69-66-76-69_280

Enrico Di Nitto, Italy 68-70-72-70_280

Allen John, Germany 67-70-72-71_280

Jens Dantorp, Sweden 68-70-70-72_280

Mateusz Gradecki, Poland 67-66-73-74_280

John Catlin, United States 66-66-72-76_280

Hurly Long, Germany 69-68-67-76_280

Markus Brier, Austria 69-68-73-71_281

Jonas Kolbing, Germany 68-68-72-73_281

Jordan Wrisdale, England 64-70-73-74_281

Andrew Wilson, England 65-71-71-74_281

Haraldur Magnus, Iceland 70-66-70-75_281

Joel Girrbach, Switzerland 69-68-69-75_281

Timon Baltl, Austria 68-68-71-75_282

Francesco Laporta, Italy 71-66-75-71_283

Gudmundur Kristjansson, Iceland 67-66-76-74_283

Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-69-68-77_283

Lukas Lipold, Austria 69-66-68-80_283

Hinrich Arkenau, Germany 69-67-75-73_284

Stanislav Matus, Czech Republic 63-71-74-76_284

Marcel Schneider, Germany 69-68-71-78_286

Jonathan Thomson, England 67-69-73-79_288

Santiago Tarrio, Spain 65-71-82-71_289

