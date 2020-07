Betfred British Masters Par Scores

Friday At Close House Golf Club Newcastle-upon-Tyne, England Purse: $1.448 million Yardage: 6,872; Par: 71 Fourth Round Renato Paratore, Italy…

Friday At Close House Golf Club Newcastle-upon-Tyne, England Purse: $1.448 million Yardage: 6,872; Par: 71 Fourth Round

Renato Paratore, Italy 65-66-66_197 -16

Justin Harding, South Africa 69-63-66_198 -15

Rasmus Hojgaard, Denmark 66-67-66_199 -14

Dale Whitnell, England 68-64-68_200 -13

Ashley Chesters, England 67-66-68_201 -12

Sam Horsfield, England 70-70-61_201 -12

Robert Rock, England 69-66-67_202 -11

Jonathon Caldwell, Northern Ireland 67-69-67_203 -10

Ben Stow, England 67-68-68_203 -10

Adrian Meronk, Poland 69-68-66_203 -10

Oliver Fisher, England 65-69-70_204 -9

Jack Senior, England 71-70-63_204 -9

Andy Sullivan, England 68-69-67_204 -9

Calum Hill, Scotland 67-66-72_205 -8

Ryan Fox, New Zealand 67-67-71_205 -8

Pedro Figueiredo, Portugal 66-69-70_205 -8

Matthew Jordan, England 68-68-69_205 -8

Eddie Pepperell, England 67-69-69_205 -8

Jordan Smith, England 69-69-67_205 -8

Jens Fahrbring, Sweden 68-69-68_205 -8

Aaron Rai, England 69-70-66_205 -8

Richard Bland, England 69-70-66_205 -8

Rikard Karlberg, Sweden 69-70-66_205 -8

Garrick Porteous, Endland 65-71-70_206 -7

Robin Roussel, France 69-68-69_206 -7

Lars Van Meijel, Netherlands 69-68-69_206 -7

Adrian Otaegui, Spain 73-65-68_206 -7

Clement Sordet, France 69-67-71_207 -6

Pablo Larrazabal, Spain 67-71-69_207 -6

Laurie Canter, England 70-68-69_207 -6

Gregory Havret, France 70-68-69_207 -6

David Horsey, England 70-69-68_207 -6

Scott Jamieson, Scotland 70-69-68_207 -6

Miguel Angel Jimenez, Spain 68-71-68_207 -6

Graeme Storm, England 71-69-67_207 -6

Johannes Veerman, United States 69-71-67_207 -6

Guido Migliozzi, Italy 71-70-66_207 -6

Adri Arnaus, Spain 70-69-69_208 -5

David Law, Scotland 64-69-76_209 -4

Jeff Winther, Denmark 70-67-72_209 -4

Jack Singh Brar, England 67-70-72_209 -4

Alvaro Quiros, Spain 69-69-71_209 -4

Benjamin Poke, Denmark 70-68-71_209 -4

Nacho Elvira, Spain 71-68-70_209 -4

Alexander Bjork, Sweden 68-72-69_209 -4

Scott Vincent, Zimbabwe 69-72-68_209 -4

Niklas Lemke, Sweden 70-70-69_209 -4

Toby Tree, England 69-67-74_210 -3

Aaron Cockerill, Canada 66-71-73_210 -3

Antoine Rozner, France 72-67-71_210 -3

Jason Scrivener, Australia 70-69-71_210 -3

Hayden Porteous, South Africa 71-69-70_210 -3

Jake McLeod, Australia 69-70-71_210 -3

Mikko Korhonen, Finland 71-69-70_210 -3

Matthew Southgate, England 70-70-70_210 -3

Matthieu Pavon, France 71-69-70_210 -3

Richie Ramsay, Scotland 69-71-70_210 -3

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 72-69-69_210 -3

Romain Langasque, France 70-71-69_210 -3

Paul Dunne, Ireland 71-70-69_210 -3

Andrea Pavan, Italy 69-72-69_210 -3

Sean Crocker, United States 67-74-69_210 -3

Dave Coupland, England 70-71-70_211 -2

Daan Huizing, Netherlands 73-67-71_211 -2

Marcus Kinhult, Sweden 69-69-74_212 -1

Grant Forrest, Scotland 70-71-71_212 -1

Lee Westwood, England 70-71-72_213 E

Lee Slattery, England 66-74-74_214 +1

Joachim B. Hansen, Denmark 70-70-77_217 +4

Brandon Stone, South Africa 71-70-79_220 +7

