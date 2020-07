3M Open Scores

Friday TPC Twin Cities Blaine, Minnesota Yardage: 7,431; Par: 71 Second Round Michael Thompson 64-66—130 Richy Werenski 63-67—130 Tony Finau…

Friday TPC Twin Cities Blaine, Minnesota Yardage: 7,431; Par: 71 Second Round Michael Thompson 64-66—130 Richy Werenski 63-67—130 Tony Finau 65-66—131 Talor Gooch 66-65—131 Xinjun Zhang 65-67—132 Matthew Wolff 65-68—133 Cameron Davis 67-66—133 Bo Van Pelt 66-68—134 Charl Schwartzel 66-68—134 Patrick Rodgers 66-68—134 Nick Watney 65-69—134 Danny Lee 67-68—135 Ryan Moore 65-70—135 Scott Stallings 71-64—135 Dylan Frittelli 68-67—135 Harris English 70-65—135 Tom Hoge 69-67—136 Adam Schenk 67-69—136 Bronson Burgoon 66-70—136 Robby Shelton 68-68—136 Charles Howell III 71-65—136 Si Woo Kim 71-65—136 Alex Noren 67-69—136 Sepp Straka 70-67—137 Austin Cook 67-70—137 Max Homa 65-72—137 Brice Garnett 70-67—137 Stewart Cink 69-68—137 Robert Garrigus 66-71—137 Chris Kirk 66-71—137 Kramer Hickok 67-70—137 Matthias Schwab 70-67—137 K.J. Choi 71-67—138 Doug Ghim 70-68—138 Bo Hoag 65-73—138 Chase Koepka 70-68—138 Denny McCarthy 68-70—138 Cameron Tringale 69-70—139 Bernd Wiesberger 73-66—139 Patton Kizzire 69-70—139 Pat Perez 70-69—139 Sam Burns 70-69—139 Aaron Baddeley 66-73—139 Tim Wilkinson 70-69—139 Tom Lewis 68-71—139 Emiliano Grillo 71-68—139 Bill Haas 70-69—139 Peter Uihlein 70-69—139 Brandon Hagy 70-69—139 Hank Lebioda 69-70—139 Matt Every 70-70—140 Tommy Gainey 68-72—140 Luke List 68-72—140 John Merrick 71-69—140 Kyoung-Hoon Lee 70-70—140 Michael Gligic 72-68—140 Michael Gellerman 70-70—140 Kyle Stanley 66-74—140 Henrik Norlander 70-70—140 Brian Harman 76-64—140 George McNeill 70-70—140 Alex Cejka 70-70—140 Adam Long 68-72—140 Jason Dufner 68-72—140 Josh Teater 70-70—140 Arjun Atwal 73-67—140 Rafa Cabrera Bello 71-69—140 Chris Baker 68-72—140 The following players failed to make the cut. Ricky Barnes 72-69—141 -1 Derek Ernst 72-69—141 -1 Jonathan Byrd 72-69—141 -1 Branden Grace 72-69—141 -1 Bubba Watson 67-74—141 -1 Beau Hossler 71-70—141 -1 Rich Beem 71-70—141 -1 Roberto Castro 72-69—141 -1 Jhonattan Vegas 72-69—141 -1 J.J. Spaun 69-72—141 -1 Kristoffer Ventura 70-71—141 -1 Joseph Bramlett 70-71—141 -1 Ben Taylor 75-66—141 -1 Wes Roach 74-67—141 -1 Brooks Koepka 70-71—141 -1 Aaron Wise 69-72—141 -1 Russell Henley 72-69—141 -1 Tim Herron 72-69—141 -1 Tom Lehman 71-70—141 -1 Robert Streb 73-69—142 E Troy Merritt 73-69—142 E Ryan Armour 72-70—142 E Scott Harrington 71-71—142 E Wyndham Clark 68-74—142 E Mark Anderson 73-69—142 E Roger Sloan 69-73—142 E Michael Kim 70-72—142 E Chesson Hadley 71-71—142 E Jamie Lovemark 72-70—142 E John Senden 72-70—142 E Ryan Blaum 73-70—143 +1 David Hearn 69-74—143 +1 Russell Knox 76-67—143 +1 D.J. Trahan 68-75—143 +1 Johnson Wagner 71-72—143 +1 Zack Sucher 69-74—143 +1 Aaron Crawford 69-74—143 +1 Scott Brown 72-71—143 +1 Chase Seiffert 69-74—143 +1 Matthew NeSmith 72-71—143 +1 Keith Mitchell 69-74—143 +1 Tommy Fleetwood 71-72—143 +1 Scott Piercy 73-70—143 +1 Doc Redman 70-73—143 +1 Erik van Rooyen 74-69—143 +1 Will Gordon 69-74—143 +1 Paul Casey 72-72—144 +2 David Lingmerth 73-71—144 +2 Parker McLachlin 71-73—144 +2 Brian Gay 71-73—144 +2 Luke Donald 74-70—144 +2 Fabián Gómez 70-74—144 +2 Cameron Percy 74-70—144 +2 Ryan Brehm 68-76—144 +2 Peter Kuest 73-71—144 +2 Sahith Theegala 72-72—144 +2 Ben Martin 72-73—145 +3 Ted Potter, Jr. 74-71—145 +3 Chad Campbell 68-77—145 +3 Sam Ryder 76-69—145 +3 Peter Malnati 73-73—146 +4 Greg Chalmers 77-69—146 +4 Dominic Bozzelli 69-77—146 +4 Angus Flanagan 73-73—146 +4 Seamus Power 68-78—146 +4 Brendon de Jonge 66-80—146 +4 Sangmoon Bae 75-71—146 +4 Vaughn Taylor 69-78—147 +5 Daniel Chopra 72-75—147 +5 Nelson Ledesma 74-73—147 +5 Vincent Whaley 76-71—147 +5 Lucas Glover 73-75—148 +6 Charley Hoffman 75-73—148 +6 Harry Higgs 72-76—148 +6 Hunter Mahan 73-75—148 +6 Andrew Putnam 72-76—148 +6 Jake Kneen 78-71—149 +7 Hudson Swafford 75-74—149 +7 Shawn Stefani 74-75—149 +7 Rob Oppenheim 74-75—149 +7 Martin Trainer 75-75—150 +8 Rhein Gibson 72-80—152 +10 Ted Purdy 78-76—154 +12 Sebastian Cappelen 74-85—159 +17

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.