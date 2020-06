PGA Tour Travelers Championship Par Scores

Saturday At TPC River Highlands Cromwell, Conn. Purse: $7,400,000 Yardage: 6,841; Par: 70 Third Round Brendon Todd 66-65-61_192 -18 Dustin Johnson…

Saturday At TPC River Highlands Cromwell, Conn. Purse: $7,400,000 Yardage: 6,841; Par: 70 Third Round

Brendon Todd 66-65-61_192 -18

Dustin Johnson 69-64-61_194 -16

Kevin Streelman 66-66-63_195 -15

Mackenzie Hughes 60-68-68_196 -14

Bryson DeChambeau 65-67-65_197 -13

Kevin Na 66-66-65_197 -13

Scott Stallings 66-68-64_198 -12

Seung-Yul Noh 64-68-66_198 -12

Patton Kizzire 66-66-66_198 -12

Abraham Ancer 67-65-66_198 -12

Phil Mickelson 64-63-71_198 -12

Charley Hoffman 67-67-65_199 -11

Kyle Stanley 69-65-65_199 -11

Viktor Hovland 63-69-67_199 -11

Zach Johnson 68-64-67_199 -11

Brendan Steele 69-62-68_199 -11

Will Gordon 66-62-71_199 -11

Jon Rahm 66-68-66_200 -10

Wesley Bryan 67-66-67_200 -10

Brian Stuard 65-67-68_200 -10

Rory McIlroy 63-68-69_200 -10

Ryan Armour 67-66-68_201 -9

Lanto Griffin 66-67-68_201 -9

Tom Hoge 67-68-66_201 -9

Adam Long 67-69-65_201 -9

Xander Schauffele 63-68-70_201 -9

Si Woo Kim 68-66-68_202 -8

Joaquin Niemann 68-66-68_202 -8

Sam Burns 68-66-68_202 -8

Patrick Cantlay 66-67-69_202 -8

Paul Casey 69-66-67_202 -8

Sung Kang 65-67-70_202 -8

Brandt Snedeker 67-69-66_202 -8

Hank Lebioda 69-67-66_202 -8

Tyler Duncan 64-70-69_203 -7

Joel Dahmen 67-68-68_203 -7

Jhonattan Vegas 71-65-67_203 -7

Marc Leishman 66-65-72_203 -7

Jim Furyk 69-65-70_204 -6

Sergio Garcia 64-70-70_204 -6

Doc Redman 68-67-69_204 -6

Emiliano Grillo 67-66-71_204 -6

Mark Hubbard 68-66-70_204 -6

Harold Varner III 66-69-69_204 -6

Aaron Wise 68-67-69_204 -6

Troy Merritt 68-64-72_204 -6

Henrik Norlander 68-68-68_204 -6

Chez Reavie 70-66-68_204 -6

Joseph Bramlett 69-65-71_205 -5

Lucas Glover 66-68-71_205 -5

Louis Oosthuizen 64-70-71_205 -5

Michael Thompson 64-71-70_205 -5

Kevin Chappell 68-68-69_205 -5

Jordan Spieth 67-69-69_205 -5

Byeong Hun An 68-68-69_205 -5

Austin Cook 71-65-69_205 -5

Patrick Reed 70-66-69_205 -5

Jason Day 67-69-69_205 -5

Russell Henley 65-69-72_206 -4

Richy Werenski 67-68-71_206 -4

Luke Donald 69-65-73_207 -3

Scott Brown 69-66-72_207 -3

Rafa Cabrera Bello 65-70-72_207 -3

Roger Sloan 67-69-71_207 -3

Sungjae Im 68-68-71_207 -3

Shane Lowry 66-69-74_209 -1

Ian Poulter 67-69-73_209 -1

Greg Chalmers 69-67-75_211 +1

